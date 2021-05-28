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Украина обвинила Германию в предательстве: ее сдали Кремлю
Украина обвинила Германию в предательстве: ее сдали Кремлю - РИА Новости, 28.05.2021
Украина обвинила Германию в предательстве: ее сдали Кремлю
Украина меняет тактику борьбы против газопровода "Северный поток — 2". Разочаровавшись в позиции своего главного покровителя в Вашингтоне, Киев начинает... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T08:00
2021-05-28T08:00
россия
дмитрий гордон
северный поток — 2
дмитрий кулеба
северный поток
мид украины
владимир зеленский
киев
украина
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Украина меняет тактику борьбы против газопровода "Северный поток — 2". Разочаровавшись в позиции своего главного покровителя в Вашингтоне, Киев начинает сражение за канцлера Германии — только не нынешнего, а будущего. На этой неделе Киев фактически вступил в предвыборную кампанию в ФРГ. Такой вывод можно сделать по завершившемуся вчера украинскому вояжу представителей германской партии "Зеленые", которым местные власти в течение четырех дней оказывали поистине царские почести, несопоставимые с неофициальным уровнем визитеров.Первоначально украинской публике группа немецких политиков была представлена как "мощная парламентская делегация". Обычно так называют межпартийные группы депутатов, но на деле оказалось, что речь идет о визите трех высокопоставленных представителей именно партии "Зеленые" — ее сопредседателя Роберта Хабека, депутата бундестага и спикера партии по восточноевропейским делам Мануэля Саррацина, а также депутата Европарламента Виолы фон Крамон-Таубадель, известной своей одержимой борьбой против России. Скорее всего, именно последняя, являясь давним лоббистом Украины в Германии, выступила инициатором и организатором поездки.Делегацию на высоком уровне приняли президент, премьер-министр, министр иностранных дел Украины. Ее повозили по стране, ритуально завезя в воюющий Донбасс. Причем гостей сопровождала солидная группа германских и украинских журналистов. В общем, очень непривычный уровень приема для неформальной партийной делегации. А поскольку делается все это в разгар предвыборной кампании в ФРГ, можно предположить, что Украина де-факто вступила в нее на стороне главного оппонента нынешней власти в Берлине. Собственно, украинские СМИ и политики особенно и не скрывают, что теперь, с отказом Белого дома от санкций против немецких участников "Северного потока — 2", основная надежда на срыв этого проекта связывается с победой "зеленых" на германских выборах.Позицию же нынешней власти Германии в Киеве уже прямо называют "предательством Украины". Например, Дмитрий Гордон, скандально известный киевский публицист, активно поддерживающий президента Украины Владимира Зеленского, так и заявил: "Конечно, это предательство со стороны Германии. Это чистое предательство — достроенный "Северный поток — 2". Пусть они этой нефтью подавятся — те, кто его достраивает, а газом — удушатся". Пропагандист не пояснил, в какой период времени Берлин присягнул на верность Украине и когда изменил свою позицию по трубопроводу, в который германский бизнес уже вложил миллиарды евро, то есть когда же наступил момент "предательства". Однако эту мысль в тех или иных вариациях повторяют сейчас на разных уровнях многие украинские деятели.Прозвучала она в более дипломатичной форме и на встрече Зеленского с Хабеком. А официальное сообщение МИД Украины о встрече его руководителя с германским оппозиционером вообще поражает своей простотой и прямотой: "Дмитрий Кулеба обсудил с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Хабеком противодействие строительству "Северного потока — 2". Можно себе представить, какой шум поднялся бы в прессе любой европейской страны, если бы, скажем, российский МИД сообщил, что напрямую обсуждает с лидером ее оппозиции совместное противодействие какому-нибудь многомиллиардному национальному проекту этого государства. Требования санкций за российское вмешательство во внутренние дела иностранной державы и в ее предвыборную кампанию прозвучали бы моментально (причем на этот раз они были бы справедливыми).Визит Хабека на Украину тоже получил массу комментариев германской прессы, но больше не из-за его ремарок по "Северному потоку" — позиция "зеленых" на эту тему хорошо всем известна. Бурю эмоций в Германии вызвало заявление сопредседателя оппозиционной партии о необходимости снабжать Украину "оборонительным оружием" — само собой, для противодействия "российской агрессии".Это предложение прозвучало громом среди ясного неба для Германии не столько потому, что оно противоречит устоявшемуся курсу ее внешней политики, сколько в связи с тем, что оно принципиально не соответствует самой природе партии "Зеленые". Сорок лет назад она выросла из мощного пацифистского движения ФРГ и всегда последовательно выступала против поставок любых видов вооружений в государства, участвующие в военных конфликтах. Это положение записано и в программе партии, и в ее предвыборных обещаниях избирательной кампании — 2021.Неудивительно, что заявление Хабека, сделанное им в Киеве, стало предметом жесточайшей критики со стороны основных партий Германии и представителя правительства, отвергшего возможность поставок вооружений на Украину. Эта идея не вызвала восторга даже среди соратников Хабека по партии. Дошло до того, что второй сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок, которая является сейчас основным лицом их кампании и кандидатом на пост канцлера, вынуждена была отмежевываться от идеи коллеги, объясняя, что его не так поняли.А Хабеку пришлось давать отдельное большое интервью, основной целью которого было пояснение позиции. Он заявил, что выступает за поставку не столько оружия, сколько транспортных средств и вспомогательного оборудования. "Например, бронетехника может быть использована для транспортировки раненых или для разминирования, поэтому ее можно поставлять в Киев", — заявил Хабек. Причем он сам же в интервью признает, что этот же транспорт может быть использован, наоборот, для минирования и для атаки. Но все равно считает этот шаг оправданным, поскольку "в сепаратистских регионах выдаются российские паспорта", а "Украина борется за свою свободу". Чтобы вызвать понимание немцев, он рассказал об ужасах "российской агрессии", которые живописно расписали ему украинские военные во время поездки немецкой делегации на "линию фронта", в частности — о том, как "российские снайперы" стреляют прямо в глаза бойцам ВСУ. Как определили, что именно российские? Так ведь "каждый снайпер имеет свой почерк" — доходчиво поясняет лидер германской партии.Конечно, Хабек ни словом не упомянул жертвы среди мирного населения Донбасса. Потому что иначе пришлось бы объяснять немецкому избирателю, почему в нынешнем году все они — это исключительно жители ДНР и ЛНР, в том числе четырехлетний ребенок. Украинская сторона любит возить западных гостей в поселок Широкино, расположенный на берегу Азовского моря. Действительно руины этого некогда элитного курорта впечатляют любого. Причем всем гостям их представляют однозначно как "последствия русского мира". "Из-за вооруженной агрессии РФ жители этого курортного населенного пункта у моря, возле Мариуполя, оставили свое жилье и не могут вернуться в собственные дома", — поясняют украинцы зарубежным визитерам.Конечно, западным гостям не рассказывают подробностей боев за Широкино. А то они узнали бы много неприятного для себя. Например, то, что изначально (еще согласно первым Минским соглашениям) этот поселок был признан нейтральной зоной, причем на уровне "нормандской четверки" и ОБСЕ. И когда в начале 2015 года туда вошли боевики праворадикального батальона "Азов", жители Широкино собрались на митинге в Мариуполе, умоляя вывести украинские войска, так как до их появления там вообще никого из военных не было. А затем сам "Азов" с гордостью выкладывал видео, на которых украинские танки и артиллерия методично обстреливали поселок с ближайших высот. То есть разрушения, которые наблюдал Хабек, — это как раз ужасающая иллюстрация военных преступлений украинских военных и неонацистов "Азова". Но вряд ли лидер "зеленых" захотел бы это слышать — не вписывается в концепцию борьбы против России.Мало того, немецким "зеленым" было бы полезно послушать признания основателя "Азова" Андрея Билецкого о том, что в штурме Широкино в рядах неонацистского батальона принимал участие тот самый Роман Протасевич, которого Хабек в интервью назвал "критиком белорусского режима", требуя его освобождения. То есть руины элитного поселка, по которым ходили сейчас немцы, — результат не "российской агрессии", а именно действий того самого белоруса, за свободу которого борются европейские политики. А ведь те же немецкие политики, требуя вооружить Украину, почему-то не захотели посетить позиции неонацистского "Азова", расположенные неподалеку от мест их поездки. Хотя бы взглянули на нацистскую символику украинских военных, которых они хотят снабдить бронетехникой.Неслучайно редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский так охарактеризовал визит Хабека на Украину: "Сложно понять логику бывших борцов за мир, которые в свое время Германию от "Першингов" защищали. Сегодня им плевать на их старые идеалы. Они готовы дать оружие тем, кто кричит нацистские лозунги, носит шевроны типа "мертвая голова". Печальное саморазрушение идей шестидесятников, которое неотвратимо меняет зеленый цвет на коричневый".Позиция же Украины очевидна: поверив в возможность прихода "зеленых" к власти в Германии, Киев старается заручиться их поддержкой в блокировании "Северного потока — 2". Похоже, Зеленский особо и не осознает, что тем самым фактически вмешивается в предвыборную борьбу в ФРГ. Если украинцы думают, что официальный Берлин этого не заметит, они глубоко заблуждаются.
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россия, дмитрий гордон, северный поток — 2, дмитрий кулеба, северный поток, мид украины, владимир зеленский, киев, украина, авторы

Украина обвинила Германию в предательстве: ее сдали Кремлю

08:00 28.05.2021
 
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Хабеком
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателем немецкой партии Союз 90/Зеленые Робертом Хабеком - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Украина меняет тактику борьбы против газопровода "Северный поток — 2". Разочаровавшись в позиции своего главного покровителя в Вашингтоне, Киев начинает сражение за канцлера Германии — только не нынешнего, а будущего. На этой неделе Киев фактически вступил в предвыборную кампанию в ФРГ. Такой вывод можно сделать по завершившемуся вчера украинскому вояжу представителей германской партии "Зеленые", которым местные власти в течение четырех дней оказывали поистине царские почести, несопоставимые с неофициальным уровнем визитеров.
Первоначально украинской публике группа немецких политиков была представлена как "мощная парламентская делегация". Обычно так называют межпартийные группы депутатов, но на деле оказалось, что речь идет о визите трех высокопоставленных представителей именно партии "Зеленые" — ее сопредседателя Роберта Хабека, депутата бундестага и спикера партии по восточноевропейским делам Мануэля Саррацина, а также депутата Европарламента Виолы фон Крамон-Таубадель, известной своей одержимой борьбой против России. Скорее всего, именно последняя, являясь давним лоббистом Украины в Германии, выступила инициатором и организатором поездки.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 20:40В мире
В МИД Украины уточнили, как долго намерены бороться с "Севпотоком-2"
Делегацию на высоком уровне приняли президент, премьер-министр, министр иностранных дел Украины. Ее повозили по стране, ритуально завезя в воюющий Донбасс. Причем гостей сопровождала солидная группа германских и украинских журналистов. В общем, очень непривычный уровень приема для неформальной партийной делегации. А поскольку делается все это в разгар предвыборной кампании в ФРГ, можно предположить, что Украина де-факто вступила в нее на стороне главного оппонента нынешней власти в Берлине. Собственно, украинские СМИ и политики особенно и не скрывают, что теперь, с отказом Белого дома от санкций против немецких участников "Северного потока — 2", основная надежда на срыв этого проекта связывается с победой "зеленых" на германских выборах.
Позицию же нынешней власти Германии в Киеве уже прямо называют "предательством Украины". Например, Дмитрий Гордон, скандально известный киевский публицист, активно поддерживающий президента Украины Владимира Зеленского, так и заявил: "Конечно, это предательство со стороны Германии. Это чистое предательство — достроенный "Северный поток — 2". Пусть они этой нефтью подавятся — те, кто его достраивает, а газом — удушатся". Пропагандист не пояснил, в какой период времени Берлин присягнул на верность Украине и когда изменил свою позицию по трубопроводу, в который германский бизнес уже вложил миллиарды евро, то есть когда же наступил момент "предательства". Однако эту мысль в тех или иных вариациях повторяют сейчас на разных уровнях многие украинские деятели.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 19:59
Украина заявила, что будет бороться с "Северным потоком — 2" до конца
Прозвучала она в более дипломатичной форме и на встрече Зеленского с Хабеком. А официальное сообщение МИД Украины о встрече его руководителя с германским оппозиционером вообще поражает своей простотой и прямотой: "Дмитрий Кулеба обсудил с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Хабеком противодействие строительству "Северного потока — 2". Можно себе представить, какой шум поднялся бы в прессе любой европейской страны, если бы, скажем, российский МИД сообщил, что напрямую обсуждает с лидером ее оппозиции совместное противодействие какому-нибудь многомиллиардному национальному проекту этого государства. Требования санкций за российское вмешательство во внутренние дела иностранной державы и в ее предвыборную кампанию прозвучали бы моментально (причем на этот раз они были бы справедливыми).
Визит Хабека на Украину тоже получил массу комментариев германской прессы, но больше не из-за его ремарок по "Северному потоку" — позиция "зеленых" на эту тему хорошо всем известна. Бурю эмоций в Германии вызвало заявление сопредседателя оппозиционной партии о необходимости снабжать Украину "оборонительным оружием" — само собой, для противодействия "российской агрессии".
Патрульный катер типа Island Славянск, переданный США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 19:45Оружие
СМИ: Украина запрашивала у ФРГ современное оружие
Это предложение прозвучало громом среди ясного неба для Германии не столько потому, что оно противоречит устоявшемуся курсу ее внешней политики, сколько в связи с тем, что оно принципиально не соответствует самой природе партии "Зеленые". Сорок лет назад она выросла из мощного пацифистского движения ФРГ и всегда последовательно выступала против поставок любых видов вооружений в государства, участвующие в военных конфликтах. Это положение записано и в программе партии, и в ее предвыборных обещаниях избирательной кампании — 2021.
Неудивительно, что заявление Хабека, сделанное им в Киеве, стало предметом жесточайшей критики со стороны основных партий Германии и представителя правительства, отвергшего возможность поставок вооружений на Украину. Эта идея не вызвала восторга даже среди соратников Хабека по партии. Дошло до того, что второй сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок, которая является сейчас основным лицом их кампании и кандидатом на пост канцлера, вынуждена была отмежевываться от идеи коллеги, объясняя, что его не так поняли.
А Хабеку пришлось давать отдельное большое интервью, основной целью которого было пояснение позиции. Он заявил, что выступает за поставку не столько оружия, сколько транспортных средств и вспомогательного оборудования. "Например, бронетехника может быть использована для транспортировки раненых или для разминирования, поэтому ее можно поставлять в Киев", — заявил Хабек. Причем он сам же в интервью признает, что этот же транспорт может быть использован, наоборот, для минирования и для атаки. Но все равно считает этот шаг оправданным, поскольку "в сепаратистских регионах выдаются российские паспорта", а "Украина борется за свою свободу".
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 08:00
Вылетят в трубу: Киев требует от США вернуть санкции по "Северному потоку — 2"
Чтобы вызвать понимание немцев, он рассказал об ужасах "российской агрессии", которые живописно расписали ему украинские военные во время поездки немецкой делегации на "линию фронта", в частности — о том, как "российские снайперы" стреляют прямо в глаза бойцам ВСУ. Как определили, что именно российские? Так ведь "каждый снайпер имеет свой почерк" — доходчиво поясняет лидер германской партии.
Конечно, Хабек ни словом не упомянул жертвы среди мирного населения Донбасса. Потому что иначе пришлось бы объяснять немецкому избирателю, почему в нынешнем году все они — это исключительно жители ДНР и ЛНР, в том числе четырехлетний ребенок. Украинская сторона любит возить западных гостей в поселок Широкино, расположенный на берегу Азовского моря. Действительно руины этого некогда элитного курорта впечатляют любого. Причем всем гостям их представляют однозначно как "последствия русского мира". "Из-за вооруженной агрессии РФ жители этого курортного населенного пункта у моря, возле Мариуполя, оставили свое жилье и не могут вернуться в собственные дома", — поясняют украинцы зарубежным визитерам.
Конечно, западным гостям не рассказывают подробностей боев за Широкино. А то они узнали бы много неприятного для себя. Например, то, что изначально (еще согласно первым Минским соглашениям) этот поселок был признан нейтральной зоной, причем на уровне "нормандской четверки" и ОБСЕ. И когда в начале 2015 года туда вошли боевики праворадикального батальона "Азов", жители Широкино собрались на митинге в Мариуполе, умоляя вывести украинские войска, так как до их появления там вообще никого из военных не было. А затем сам "Азов" с гордостью выкладывал видео, на которых украинские танки и артиллерия методично обстреливали поселок с ближайших высот. То есть разрушения, которые наблюдал Хабек, — это как раз ужасающая иллюстрация военных преступлений украинских военных и неонацистов "Азова". Но вряд ли лидер "зеленых" захотел бы это слышать — не вписывается в концепцию борьбы против России.
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 03:43
В Киеве пожаловались на потерю "огромной форы" перед другими странами
Мало того, немецким "зеленым" было бы полезно послушать признания основателя "Азова" Андрея Билецкого о том, что в штурме Широкино в рядах неонацистского батальона принимал участие тот самый Роман Протасевич, которого Хабек в интервью назвал "критиком белорусского режима", требуя его освобождения. То есть руины элитного поселка, по которым ходили сейчас немцы, — результат не "российской агрессии", а именно действий того самого белоруса, за свободу которого борются европейские политики. А ведь те же немецкие политики, требуя вооружить Украину, почему-то не захотели посетить позиции неонацистского "Азова", расположенные неподалеку от мест их поездки. Хотя бы взглянули на нацистскую символику украинских военных, которых они хотят снабдить бронетехникой.
Неслучайно редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский так охарактеризовал визит Хабека на Украину: "Сложно понять логику бывших борцов за мир, которые в свое время Германию от "Першингов" защищали. Сегодня им плевать на их старые идеалы. Они готовы дать оружие тем, кто кричит нацистские лозунги, носит шевроны типа "мертвая голова". Печальное саморазрушение идей шестидесятников, которое неотвратимо меняет зеленый цвет на коричневый".
Позиция же Украины очевидна: поверив в возможность прихода "зеленых" к власти в Германии, Киев старается заручиться их поддержкой в блокировании "Северного потока — 2". Похоже, Зеленский особо и не осознает, что тем самым фактически вмешивается в предвыборную борьбу в ФРГ. Если украинцы думают, что официальный Берлин этого не заметит, они глубоко заблуждаются.
 
РоссияДмитрий ГордонСеверный поток — 2Дмитрий КулебаСеверный потокМИД УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаАвторы
 
 
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