https://ria.ru/20210526/protasevich-1733991674.html

Основатель "Азова" рассказал, как Протасевич "воевал" за Украину

Основатель "Азова" рассказал, как Протасевич "воевал" за Украину - РИА Новости, 26.05.2021

Основатель "Азова" рассказал, как Протасевич "воевал" за Украину

Основатель полка "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело, и экс-депутат украинской Рады Андрей Билецкий ответил президенту Белоруссии... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:05

2021-05-26T15:05

2021-05-26T16:35

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

ryanair

широкино

андрей билецкий

александр лукашенко

верховная рада украины

мид белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733556642_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_a191c4bf5ea1d783c70b9d83a00c1273.jpg

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Основатель полка "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело, и экс-депутат украинской Рады Андрей Билецкий ответил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявившему, что Роман Протасевич "убивал людей в братской Украине".По его мнению, украинские власти должны немедленно предоставить гражданство всем белорусам, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе и поддерживать сопротивление в Белоруссии.Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Молодой человек летел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, который экстренно приземлился в минувшее воскресенье в аэропорту Минска после сообщения о минировании, оказавшемся ложным.Журналиста задержали при проверке документов. В республике против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем задержали также гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении уголовных преступлений в Белоруссии в августе-сентябре 2020 года.

https://ria.ru/20210526/protasevich-1733965028.html

https://ria.ru/20210526/sapega-1733918751.html

россия

широкино

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, широкино, андрей билецкий, александр лукашенко, верховная рада украины, мид белоруссии, белоруссия, в мире