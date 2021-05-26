https://ria.ru/20210526/protasevich-1733991674.html
Основатель "Азова" рассказал, как Протасевич "воевал" за Украину
Основатель "Азова" рассказал, как Протасевич "воевал" за Украину - РИА Новости, 26.05.2021
Основатель "Азова" рассказал, как Протасевич "воевал" за Украину
Основатель полка "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело, и экс-депутат украинской Рады Андрей Билецкий ответил президенту Белоруссии... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:05
2021-05-26T15:05
2021-05-26T16:35
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
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широкино
андрей билецкий
александр лукашенко
верховная рада украины
мид белоруссии
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КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Основатель полка "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело, и экс-депутат украинской Рады Андрей Билецкий ответил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявившему, что Роман Протасевич "убивал людей в братской Украине".По его мнению, украинские власти должны немедленно предоставить гражданство всем белорусам, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе и поддерживать сопротивление в Белоруссии.Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Молодой человек летел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, который экстренно приземлился в минувшее воскресенье в аэропорту Минска после сообщения о минировании, оказавшемся ложным.Журналиста задержали при проверке документов. В республике против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем задержали также гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении уголовных преступлений в Белоруссии в августе-сентябре 2020 года.
https://ria.ru/20210526/protasevich-1733965028.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, широкино, андрей билецкий, александр лукашенко, верховная рада украины, мид белоруссии, белоруссия, в мире