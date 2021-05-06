https://ria.ru/20210506/truboprovod-1731344126.html

"Зеленые" в Германии вновь высказались против "Северного потока — 2"

"Зеленые" в Германии вновь высказались против "Северного потока — 2"

Кандидат в канцлеры от немецкой партии "Зеленые" Анналена Бэрбок вновь высказалась против завершения строительства и использования трубопровода "Северный поток... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T21:02

2021-05-06T21:02

2021-05-06T21:02

россия

allseas

хдс/хсс

северный поток — 2

атлантический совет

германия

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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Кандидат в канцлеры от немецкой партии "Зеленые" Анналена Бэрбок вновь высказалась против завершения строительства и использования трубопровода "Северный поток 2".Бэрбок является сопредседателем партии "Зеленые", из-за высоких рейтингов партия в апреле впервые решила выдвинуть своего кандидата в канцлеры, что исторически делали только консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократы. Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября, часть опросов общественного мнения показывает лидерство "Зеленых" в предвыборной гонке, но некоторые указывают на равные рейтинги или лидерство ХДС/ХСС. При этом как кандидат в канцлеры Бэрбок в опросах опережает своих конкурентов."Я думаю, что проблема последних лет была в том, что мы не проводили активную внешнюю политику, и это результат отсутствия активной немецкой внешней политики, потому что Германия самый крупный игрок в ЕС, и если ЕС хочет играть внешнеполитическую роль, а также свою в роль в соседних регионах, то ему нужна открытая, но активная немецкая внешняя политика", - заявила Бэрбок, выступая на мероприятии Атлантического совета.Она отметила, что Германия не должна диктовать другим, что делать, но когда она "пассивна, другим сложнее". "Балтийские страны и Польша - хотя я у меня есть разногласия с некоторыми политиками и правительствами, особенно в Польше, - но тем не менее мы дружим, а они говорят, что они напуганы из-за ситуации на Украине, а Германия не была твердо на их стороне", - продолжила она.Бэрбок, в частности, отметила, что Европа после событий на Украине в 2014 году решила, что она должна стать менее зависима в своей энергетической политике, но немецкое правительство продолжает поддерживать трубопровод "Северный поток 2". По ее словам, это противоречит санкционной политике. "Это то, что я критиковала последние годы, и то, что должно измениться в будущем и должна быть общая европейская внешняя политика, которая объединяет всех", - заявила политик.На вопрос, что Бэрбок сделала бы в отношении "Северного потока 2", она заявила, что "по моему мнению, мы не можем его завершить". "Но проблема в том, что трубопровод уже на дне Балтийского моря, уже есть стыкующий трубопровод в моем регионе (Бранденбург). Но этот трубопровод противоречит нашим санкциями, поэтому его нельзя начинать (использовать). Тем более потому, что после пары лет, если у нас будет газ через этот трубопровод, то будет снижение поставок через Украину. Это новая угроза безопасности для украинцев, поэтому через этот трубопровод не может идти никакой газ, потому что иначе будут большие проблемы в сфере безопасности на Украине. Я считаю, что важно быть в первом ряду, не быть настолько пассивными по этому проекту", - добавила она.Также она отметила, что на Украине, по ее словам, большой потенциал по возобновляемой энергетике, а также в экспорте в ЕС водородного топлива.Также Бэрбок ответила на вопросы об отношениях с Китаем, заявив, что не считает верным полное прекращение экономических связей из-за политических разногласий. "Если смотреть на мир в черно-белом спектре, то это не отражает реальности. Есть много других оттенков и много вызовов. Иногда нужно бороться очень активно по вопросам прав человека, например, по вопросу принудительного труда уйгуров. Мы должны говорить как европейцы, что на нашем рынке нет продуктов, которые производятся принудительным трудом, мы здесь защищаем наши ценности, права человека. С другой стороны, это не значит, что не должно быть никакого импорта и экспорта между Европой и Китаем, это что-то невероятное. Мы очевидно зависим от отношений с ними, но мы можем сказать, что мы не будем принимать определенные продукты из этих регионов. То есть это балансирование прав человека с экономическими интересами", - заявила она."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/sevpotok-1731224575.html

https://ria.ru/20210506/zelenskiy-1731287905.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/sevpotok-1731239926.html

https://ria.ru/20210505/ekoaktivisty-1731193240.html

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россия, allseas, хдс/хсс, северный поток — 2, атлантический совет , германия, сша, в мире