https://ria.ru/20210527/zarplata-1734346385.html

Названы вакансии в регионах с зарплатой до 190 тысяч рублей в месяц

Названы вакансии в регионах с зарплатой до 190 тысяч рублей в месяц - РИА Новости, 27.05.2021

Названы вакансии в регионах с зарплатой до 190 тысяч рублей в месяц

Исследователи сервиса "VK Работа" составили список вакансий для работников, готовых трудиться вахтовым методом, с зарплатами до почти двухсот тысяч рублей,... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T03:35

2021-05-27T03:35

2021-05-27T03:35

россия

республика бурятия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

архангельская область

ленинградская область

омская область

московская область (подмосковье)

республика хакасия

зарплата

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Исследователи сервиса "VK Работа" составили список вакансий для работников, готовых трудиться вахтовым методом, с зарплатами до почти двухсот тысяч рублей, пишет "Российская газета".Больше всех готовы платить комплектовщику-фасовщику в Архангельской области — 190 тысяч рублей в месяц. Высокооплачиваемую работу предлагают механику в Сахалинской области — 150 тысяч рублей, а также сварщику во Владимирской области — 135 тысяч рублей.Авторы исследования подчеркивают, что самая востребованная специальность для вахтового метода — строитель. Наиболее щедрые предложения для них есть в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где сотрудникам готовы платить 64,4 тысячи рублей в месяц.В Московской области и Хакасии востребованы комплектовщики-фасовщики. Работникам этой сферы готовы платить в среднем почти 82 тысячи рублей в месяц.Повышенный спрос отмечен на охранников в Ленинградской области — средняя зарплата для них составляет более 48 тысячи рублей в месяц, инженеров в Омской области — 66 тысяч рублей, поваров в Бурятии — 53,2 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210503/vakansii-1730984471.html

https://ria.ru/20210508/chinovniki-1731458147.html

россия

республика бурятия

архангельская область

ленинградская область

омская область

московская область (подмосковье)

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика бурятия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), архангельская область, ленинградская область, омская область, московская область (подмосковье), республика хакасия, зарплата, общество