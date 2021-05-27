Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/zarplata-1734346385.html
Названы вакансии в регионах с зарплатой до 190 тысяч рублей в месяц
Названы вакансии в регионах с зарплатой до 190 тысяч рублей в месяц - РИА Новости, 27.05.2021
Названы вакансии в регионах с зарплатой до 190 тысяч рублей в месяц
Исследователи сервиса "VK Работа" составили список вакансий для работников, готовых трудиться вахтовым методом, с зарплатами до почти двухсот тысяч рублей,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T03:35
2021-05-27T03:35
россия
республика бурятия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
архангельская область
ленинградская область
омская область
московская область (подмосковье)
республика хакасия
зарплата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/95/1559549573_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_cf37e695e4fe5f90910fcdac5b161e88.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Исследователи сервиса "VK Работа" составили список вакансий для работников, готовых трудиться вахтовым методом, с зарплатами до почти двухсот тысяч рублей, пишет "Российская газета".Больше всех готовы платить комплектовщику-фасовщику в Архангельской области — 190 тысяч рублей в месяц. Высокооплачиваемую работу предлагают механику в Сахалинской области — 150 тысяч рублей, а также сварщику во Владимирской области — 135 тысяч рублей.Авторы исследования подчеркивают, что самая востребованная специальность для вахтового метода — строитель. Наиболее щедрые предложения для них есть в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где сотрудникам готовы платить 64,4 тысячи рублей в месяц.В Московской области и Хакасии востребованы комплектовщики-фасовщики. Работникам этой сферы готовы платить в среднем почти 82 тысячи рублей в месяц.Повышенный спрос отмечен на охранников в Ленинградской области — средняя зарплата для них составляет более 48 тысячи рублей в месяц, инженеров в Омской области — 66 тысяч рублей, поваров в Бурятии — 53,2 тысячи рублей.
https://ria.ru/20210503/vakansii-1730984471.html
https://ria.ru/20210508/chinovniki-1731458147.html
россия
республика бурятия
архангельская область
ленинградская область
омская область
московская область (подмосковье)
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/95/1559549573_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_a59d2ca72349bbec18e2844a10512bdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, республика бурятия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), архангельская область, ленинградская область, омская область, московская область (подмосковье), республика хакасия, зарплата, общество

Названы вакансии в регионах с зарплатой до 190 тысяч рублей в месяц

03:35 27.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Исследователи сервиса "VK Работа" составили список вакансий для работников, готовых трудиться вахтовым методом, с зарплатами до почти двухсот тысяч рублей, пишет "Российская газета".
Больше всех готовы платить комплектовщику-фасовщику в Архангельской области — 190 тысяч рублей в месяц. Высокооплачиваемую работу предлагают механику в Сахалинской области — 150 тысяч рублей, а также сварщику во Владимирской области — 135 тысяч рублей.
Авторы исследования подчеркивают, что самая востребованная специальность для вахтового метода — строитель. Наиболее щедрые предложения для них есть в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где сотрудникам готовы платить 64,4 тысячи рублей в месяц.
Кошка на процедуре груминга в салоне по стрижке собак и кошек в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 12:30
Названы самые необычные вакансии с зарплатой от ста тысяч рублей
В Московской области и Хакасии востребованы комплектовщики-фасовщики. Работникам этой сферы готовы платить в среднем почти 82 тысячи рублей в месяц.
Повышенный спрос отмечен на охранников в Ленинградской области — средняя зарплата для них составляет более 48 тысячи рублей в месяц, инженеров в Омской области — 66 тысяч рублей, поваров в Бурятии — 53,2 тысячи рублей.
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 07:10
Россияне назвали профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами
 
РоссияРеспублика БурятияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Архангельская областьЛенинградская областьОмская областьМосковская область (Подмосковье)Республика ХакасияЗарплатаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:46Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine
10:45В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали пять человек
10:42В ФСБ объяснили укрепление сухопутной границы с Украиной
10:38Источник: в агентстве по управлению госимуществом Красноярского края идет проверка
10:37Суд отменил оправдательный приговор калининградским врачам по делу о смерти ребенка
10:36Боррель раскритиковал проведение выборов в Сирии
10:35Пашинян прокомментировал пленение армянских военных Азербайджаном
10:31Кравчук призвал перенести переговоры по Донбассу из Минска
10:17Путин заявил о кардинальном изменении системы помощи онкобольным детям
10:15Путин рассказал об истории создания центра имени Димы Рогачева
10:10Пашинян заявил об угрозе территориальной целостности Армении
10:09Глава Погранслужбы ответил на угрозы Крымскому мосту со стороны Украины
10:09В Башкирии спустя 77 лет нашли хозяина ордена Отечественной войны
10:07Путин пообещал улучшить систему медпомощи детям с онкозаболеваниями
10:07Самарские ученые разработали эффективные катализаторы для нефтехимической промышленности
10:02В Либертарианской партии заявили об обысках в Москве и Красноярске
09:58Минобороны Армении опубликовало фамилии плененных военных
09:57Яровая прокомментировала слова Дуды о России как "стране-агрессоре"
09:52Генконсул России прокомментировал столкновение судов в Охотском море
09:48В мэрии Оренбурга прокомментировали обыски у главы города
Лента новостейМолния