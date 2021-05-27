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В Минпросвещения прокомментировали идею перевода ЕГЭ в дистант
В Минпросвещения прокомментировали идею перевода ЕГЭ в дистант - РИА Новости, 27.05.2021
В Минпросвещения прокомментировали идею перевода ЕГЭ в дистант
Внедрение цифровой образовательной среды не предполагает перевод единого государственного экзамена в дистанционный формат, заявил министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:01
2021-05-27T18:00
социальный навигатор
сн_образование
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
единый государственный экзамен (егэ)
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Внедрение цифровой образовательной среды не предполагает перевод единого государственного экзамена в дистанционный формат, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Цифровая образовательная среда не заменяет традиционное обучение, она в дополнение, то же самое относится к экзаменам", - сказал Кравцов журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли цифровая образовательная среда использоваться для перевода ЕГЭ в дистанционный формат.Если перевод каких-то элементов единого государственного экзамена в дистанционный формат обоснован, нужно это делать, но все изменения должны обсуждаться, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Если говорить о развитии ЕГЭ - это очень важный вопрос... С каждым годом экзамен улучшается, в том числе в этом году информатика сдаётся с использованием компьютера. Но все новые изменения должны очень внимательно обсуждаться. Если перевод каких-то элементов экзамена на дистанционный (формат - ред.), если это обосновано, то это нужно делать", - заявил Кравцов журналистам.
https://ria.ru/20210527/post-1734384754.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, общество

В Минпросвещения прокомментировали идею перевода ЕГЭ в дистант

15:01 27.05.2021 (обновлено: 18:00 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Внедрение цифровой образовательной среды не предполагает перевод единого государственного экзамена в дистанционный формат, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Цифровая образовательная среда не заменяет традиционное обучение, она в дополнение, то же самое относится к экзаменам", - сказал Кравцов журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли цифровая образовательная среда использоваться для перевода ЕГЭ в дистанционный формат.
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В каждом пункте ЕГЭ организуют полицейский пост
Если перевод каких-то элементов единого государственного экзамена в дистанционный формат обоснован, нужно это делать, но все изменения должны обсуждаться, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Если говорить о развитии ЕГЭ - это очень важный вопрос... С каждым годом экзамен улучшается, в том числе в этом году информатика сдаётся с использованием компьютера. Но все новые изменения должны очень внимательно обсуждаться. Если перевод каких-то элементов экзамена на дистанционный (формат - ред.), если это обосновано, то это нужно делать", - заявил Кравцов журналистам.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Сергей КравцовОбщество
 
 
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