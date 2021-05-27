https://ria.ru/20210527/minprosvescheniya-1734428864.html

В Минпросвещения прокомментировали идею перевода ЕГЭ в дистант

В Минпросвещения прокомментировали идею перевода ЕГЭ в дистант - РИА Новости, 27.05.2021

В Минпросвещения прокомментировали идею перевода ЕГЭ в дистант

Внедрение цифровой образовательной среды не предполагает перевод единого государственного экзамена в дистанционный формат, заявил министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:01

2021-05-27T15:01

2021-05-27T18:00

социальный навигатор

сн_образование

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

единый государственный экзамен (егэ)

сергей кравцов

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Внедрение цифровой образовательной среды не предполагает перевод единого государственного экзамена в дистанционный формат, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Цифровая образовательная среда не заменяет традиционное обучение, она в дополнение, то же самое относится к экзаменам", - сказал Кравцов журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли цифровая образовательная среда использоваться для перевода ЕГЭ в дистанционный формат.Если перевод каких-то элементов единого государственного экзамена в дистанционный формат обоснован, нужно это делать, но все изменения должны обсуждаться, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Если говорить о развитии ЕГЭ - это очень важный вопрос... С каждым годом экзамен улучшается, в том числе в этом году информатика сдаётся с использованием компьютера. Но все новые изменения должны очень внимательно обсуждаться. Если перевод каких-то элементов экзамена на дистанционный (формат - ред.), если это обосновано, то это нужно делать", - заявил Кравцов журналистам.

https://ria.ru/20210527/post-1734384754.html

https://sn.ria.ru/20210527/ege-1734389590.html

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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, общество