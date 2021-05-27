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Эрдоган посетит Баку и Нагорный Карабах, сообщил источник
Эрдоган посетит Баку и Нагорный Карабах, сообщил источник - РИА Новости, 27.05.2021
Эрдоган посетит Баку и Нагорный Карабах, сообщил источник
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Баку 15 июня, на следующий день ожидается его визит в город Шуша в Карабахе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:30
2021-05-27T12:39
нагорный карабах
реджеп тайип эрдоган
баку
азербайджан
в мире
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БАКУ, 27 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Баку 15 июня, на следующий день ожидается его визит в город Шуша в Карабахе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в азербайджанской столице.Ранее азербайджанское агентство "Репорт" со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя сообщило, что визит Эрдогана в Баку запланирован в ближайшие недели."Пятнадцатого июня ожидается визит президента Турции в Азербайджан. Ожидается, что на следующий день президенты Азербайджана и Турции посетят город Шуша в Карабахе", - сообщил собеседник агентства.По его словам, в ходе визита турецкого лидера в Шушу ожидается его участие в церемонии закладки фундамента школы.
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нагорный карабах, реджеп тайип эрдоган, баку, азербайджан, в мире

Эрдоган посетит Баку и Нагорный Карабах, сообщил источник

12:30 27.05.2021 (обновлено: 12:39 27.05.2021)
 
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Turkish Presidency
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БАКУ, 27 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Баку 15 июня, на следующий день ожидается его визит в город Шуша в Карабахе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в азербайджанской столице.
Ранее азербайджанское агентство "Репорт" со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя сообщило, что визит Эрдогана в Баку запланирован в ближайшие недели.
"Пятнадцатого июня ожидается визит президента Турции в Азербайджан. Ожидается, что на следующий день президенты Азербайджана и Турции посетят город Шуша в Карабахе", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в ходе визита турецкого лидера в Шушу ожидается его участие в церемонии закладки фундамента школы.
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