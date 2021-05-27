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Эрдоган посетит Баку и Нагорный Карабах, сообщил источник

Эрдоган посетит Баку и Нагорный Карабах, сообщил источник - РИА Новости, 27.05.2021

Эрдоган посетит Баку и Нагорный Карабах, сообщил источник

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Баку 15 июня, на следующий день ожидается его визит в город Шуша в Карабахе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:30

2021-05-27T12:30

2021-05-27T12:39

нагорный карабах

реджеп тайип эрдоган

баку

азербайджан

в мире

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БАКУ, 27 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Баку 15 июня, на следующий день ожидается его визит в город Шуша в Карабахе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в азербайджанской столице.Ранее азербайджанское агентство "Репорт" со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя сообщило, что визит Эрдогана в Баку запланирован в ближайшие недели."Пятнадцатого июня ожидается визит президента Турции в Азербайджан. Ожидается, что на следующий день президенты Азербайджана и Турции посетят город Шуша в Карабахе", - сообщил собеседник агентства.По его словам, в ходе визита турецкого лидера в Шушу ожидается его участие в церемонии закладки фундамента школы.

https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html

нагорный карабах

баку

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нагорный карабах, реджеп тайип эрдоган, баку, азербайджан, в мире