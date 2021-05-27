https://ria.ru/20210527/azerbaydzhan-1734360620.html

В МИД Азербайджана прокомментировали инцидент на границе с Арменией

В МИД Азербайджана прокомментировали инцидент на границе с Арменией - РИА Новости, 27.05.2021

В МИД Азербайджана прокомментировали инцидент на границе с Арменией

МИД Азербайджана заявил, что инцидент на границе с Арменией является нарушением трехсторонних договоренностей по Карабаху. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T09:41

2021-05-27T09:41

2021-05-27T10:21

ара айвазян

россия

минобороны азербайджана

минобороны армении

сергей лавров

одкб

владимир путин

азербайджан

мид азербайджана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598877365_0:214:2993:1898_1920x0_80_0_0_c5875bbfc17905ca0826b1ab2eebe7fc.jpg

БАКУ, 27 мая – РИА Новости. МИД Азербайджана заявил, что инцидент на границе с Арменией является нарушением трехсторонних договоренностей по Карабаху.Ранее Минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных якобы при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном."Министерство обороны Азербайджана сообщило о провокации вооруженных сил Армении в районе границы в Кельбаджарском направлении. Группа армянских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Азербайджана. Это очередной провокационный акт и нарушение трехстороннего заявления со стороны Армении", - написала официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в своем аккаунте в Twitter.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210527/armeniya-1734353370.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/granitsa-1734352508.html

россия

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ара айвазян, россия, минобороны азербайджана, минобороны армении, сергей лавров, одкб, владимир путин, азербайджан, мид азербайджана, армения, в мире