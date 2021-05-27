В МИД Азербайджана прокомментировали инцидент на границе с Арменией
09:41 27.05.2021 (обновлено: 10:21 27.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Азербайджана на КПП в Лачинском районе
БАКУ, 27 мая – РИА Новости. МИД Азербайджана заявил, что инцидент на границе с Арменией является нарушением трехсторонних договоренностей по Карабаху.
Ранее Минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных якобы при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
"Министерство обороны Азербайджана сообщило о провокации вооруженных сил Армении в районе границы в Кельбаджарском направлении. Группа армянских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Азербайджана. Это очередной провокационный акт и нарушение трехстороннего заявления со стороны Армении", - написала официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в своем аккаунте в Twitter.
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.