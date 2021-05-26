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Кравцов назвал отмену ЕГЭ для некоторых школьников временной мерой
Кравцов назвал отмену ЕГЭ для некоторых школьников временной мерой - РИА Новости, 26.05.2021
Кравцов назвал отмену ЕГЭ для некоторых школьников временной мерой
Сдача государственных выпускных экзаменов вместо ЕГЭ для выпускников школ, не поступающих в вузы, является временной мерой, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:36
2021-05-26T17:36
2021-05-26T17:39
социальный навигатор
сн_образование
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Сдача государственных выпускных экзаменов вместо ЕГЭ для выпускников школ, не поступающих в вузы, является временной мерой, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов."У нас прописано в законе, что Единый государственный экзамен сдается выпускниками школ - обязательно математика и русский язык - для получения аттестата", - заявил Кравцов.Он добавил, что решение об отмене ЕГЭ для тех, кто не намерен идти в вуз, было принято в прошлом году в связи с пандемий коронавируса."В этом году ситуация позволяет проводить (экзамены) в очном режиме. Но чтобы уменьшить количество школьников в пунктах (приема экзаменов) было принято решение и в этом году для тех, кто не поступает в вузы, проводить государственный выпускной экзамен. Это временная мера", - подчеркнул Кравцов.Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2021 году заявил, что сдавать ЕГЭ в 2022 году будут все выпускники школ, а не только те, кто готовится поступать в вуз. Он уточнил, что надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат.
https://ria.ru/20210524/ege-1733739027.html
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социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество