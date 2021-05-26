https://ria.ru/20210526/ege-1734300137.html

Кравцов назвал отмену ЕГЭ для некоторых школьников временной мерой

Кравцов назвал отмену ЕГЭ для некоторых школьников временной мерой - РИА Новости, 26.05.2021

Кравцов назвал отмену ЕГЭ для некоторых школьников временной мерой

Сдача государственных выпускных экзаменов вместо ЕГЭ для выпускников школ, не поступающих в вузы, является временной мерой, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T17:36

2021-05-26T17:36

2021-05-26T17:39

социальный навигатор

сн_образование

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

анзор музаев

единый государственный экзамен (егэ)

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573940166_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_7c46fb62d7737a629000dd371a5121bb.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Сдача государственных выпускных экзаменов вместо ЕГЭ для выпускников школ, не поступающих в вузы, является временной мерой, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов."У нас прописано в законе, что Единый государственный экзамен сдается выпускниками школ - обязательно математика и русский язык - для получения аттестата", - заявил Кравцов.Он добавил, что решение об отмене ЕГЭ для тех, кто не намерен идти в вуз, было принято в прошлом году в связи с пандемий коронавируса."В этом году ситуация позволяет проводить (экзамены) в очном режиме. Но чтобы уменьшить количество школьников в пунктах (приема экзаменов) было принято решение и в этом году для тех, кто не поступает в вузы, проводить государственный выпускной экзамен. Это временная мера", - подчеркнул Кравцов.Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2021 году заявил, что сдавать ЕГЭ в 2022 году будут все выпускники школ, а не только те, кто готовится поступать в вуз. Он уточнил, что надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат.

https://ria.ru/20210524/ege-1733739027.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество