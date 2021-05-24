https://ria.ru/20210524/reyting-1733602055.html

Названы регионы — лидеры и аутсайдеры по расходам на социальную сферу

Названы регионы — лидеры и аутсайдеры по расходам на социальную сферу - РИА Новости, 24.05.2021

Названы регионы — лидеры и аутсайдеры по расходам на социальную сферу

Москва, Сахалинская область и Санкт-Петербург в 2020 году выделили больше всего средств на социальные расходы в расчете на человека, меньше всего — Чукотка,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T10:42

2021-05-24T10:42

2021-05-24T13:05

республика саха (якутия)

чукотка

республика дагестан

чеченская республика (чечня)

москва

камчатский край

севастополь

магадан

магаданская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Москва, Сахалинская область и Санкт-Петербург в 2020 году выделили больше всего средств на социальные расходы в расчете на человека, меньше всего — Чукотка, Камчатка, Якутия и Магаданская область, свидетельствует исследование РИА Новости.В рейтинге в качестве критерия сравнения использовали расходы консолидированных бюджетов российских субъектов по социальным статьям в расчете на одного жителя. К социальным расходам отнесли траты на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику, которая включает расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства и другие вопросы в области соцполитики.Расходы на здравоохранение увеличилисьКак отметили эксперты, суммарные расходы консолидированных бюджетов всех регионов в 2020 году по сравнению с предыдущим увеличились на 14,8%.Как отмечается в рейтинге, в целом по России на долю расходов по социальным статьям по итогам 2020 года приходится 62,4% суммарных расходов консолидированных бюджетов всех субъектов страны; в 2019 году она составляла 59%.Самая высокая доля трат приходится на образование — 22,8% суммарных расходов консолидированных бюджетов всех субъектов в 2020 году. "Далее по доле (21,3%) идут расходы по статье "Социальная политика". Расходы на здравоохранение в 2020 году составили 12,9% суммарных расходов всех консолидированных бюджетов всех субъектов России, что на 4,3 процентных пункта больше, чем в предыдущем году", — отметили эксперты.Расходы консолидированных бюджетов всех регионов на образование увеличились по сравнению с 2019 годом на 5,8%, на культуру и кинематографию — на 1,2%, на здравоохранение — на 71,5%, на социальную политику — на 23,6%, а на физическую культуру и спорт — на 13,4%. Результаты рейтинга показывают, что объемы социальных расходов консолидированных бюджетов в регионах-лидерах и аутсайдерах отличаются в разы.Москва и Сахалин в лидерахПервое место заняла Москва — там объем скорректированных социальных расходов бюджета по итогам 2020 года составил 124,76 тысячи рублей. Далее идет Сахалинская область с показателем в 107,68 тысячи рублей. На третьей строчке Санкт-Петербург —107,58 тысячи рублей. В первую десятку рейтинга также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (94,77 тысячи рублей), Тюменская область (91,74 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (87,01 тысячи рублей), Московская область (83,26 тысячи рублей), Чечня (82,51 тысячи рублей), Севастополь (81,07 тысячи рублей) и Ленинградская область (76,38 тысячи рублей).В исследовании подчеркивается, что среди лидеров преобладают столичные и сырьевые регионы, которые имеют хорошие возможности для формирования доходной части бюджетов.По их словам, это позволяет субъектам направлять из бюджета средства на финансирование других статей, в том числе на развитие экономики, поддерживая на высоком уровне социальные расходы. Исключение составляет Чеченская республика — там на долю социальных статей тратится более 80%.У Москвы наибольшая часть расходов консолидированного бюджета приходится на социальную политику (18%) и здравоохранение (16%) всех расходов консолидированного бюджета в прошлом году."У занявшей вторую строчку Сахалинской области максимальная доля по итогам 2020 года приходится на расходы на образование – 18% и на расходы на социальную политику – 16%", — отметили эксперты.В Санкт-Петербурге на первом месте по структуре находятся расходы на образование (23%), на втором — на социальную политику (20%), на третьем — на здравоохранение (18%).Дальний Восток в аутсайдерахЧетыре нижние строчки в рейтинге заняли регионы Дальнего Востока. На последнем месте Чукотка, где по итогам 2020 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 25,73 тысячи рублей. Предпоследнее место заняла Камчатка — 32,46 тысячи рублей. В аутсайдерах также Якутия (37,77 тысячи), Магадан (46,31 тысячи)."При этом низкое значение показателя в данных регионах отчасти обусловлено очень высоким значением индекса бюджетных расходов, который для них на 2020 год составлял 11,932 и 5,128 соответственно. Этот же фактор отчасти повлиял на низкие позиции в рейтинге Магаданской области и Республики Саха (Якутия)", — говорится в исследовании.В структуре социальных статей этих субъектов преобладают расходы на образование, на долю которых в Магаданской области приходится 22% суммарных расходов консолидированного бюджета в 2020 году, в Республике Саха (Якутия) — 28%, в Камчатском крае — 22% и в Чукотском автономном округе — 14%.Также в последней десятке по объему скорректированных социальных расходов бюджета отказались Тамбовская (46,74 тысячи), Кировская (46,79 тысячи) области, Республика Марий Эл (47,87 тысячи), Смоленская (48,38 тысячи) и Тверская (48,89 тысячи) области.Снижение темпов ростаВ 2020 году суммарные расходы по социальным статьям на одного жителя в целом по России увеличились на 21,6%. Эксперты зафиксировали рост почти во всех регионах за исключением одного — Ненецкого автономного округа ( -4,3%). Причем в большинстве субъектов темпы роста были довольно высокими. Более чем на десять процентов скорректированные социальные расходы выросли в 81 регионе, а в 30 из них рост превысил 25%.По мнению экспертов, в 2021 году, учитывая ослабление влияния коронавируса на социально-экономическую ситуацию, и плавное восстановление экономики, можно ожидать снижения темпов роста социальных расходов бюджетов регионов, в частности за счет роста расходов по статье "Национальная экономика".

https://ria.ru/20210224/byudzhet-1598700069.html

https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733590069.html

https://ria.ru/20210204/mintrud-1595969878.html

https://ria.ru/20210329/subsidii-1603328930.html

https://ria.ru/20210503/putin-1730997111.html

https://ria.ru/20210524/byudzhet-1733510601.html

республика саха (якутия)

чукотка

москва

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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