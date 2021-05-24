https://ria.ru/20210524/ege-1733739027.html
Рособрнадзор рассказал о правилах допуска в пункт проведения ЕГЭ
Рособрнадзор рассказал о правилах допуска в пункт проведения ЕГЭ - РИА Новости, 24.05.2021
Рособрнадзор рассказал о правилах допуска в пункт проведения ЕГЭ
Школьникам перед ЕГЭ не нужен тест на COVID-19 или справка о вакцинации, следует из инфографики, размещенной на странице в Facebook Рособрнадзора. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T21:51
2021-05-24T21:51
2021-05-24T21:53
россия
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Школьникам перед ЕГЭ не нужен тест на COVID-19 или справка о вакцинации, следует из инфографики, размещенной на странице в Facebook Рособрнадзора.Согласно инфографике, чтобы попасть в пункт проведения ЕГЭ, участник должен быть в списке, иметь при себе паспорт, пройти бесконтактную термометрию на входе. Если у него есть хроническое заболевание, вызывающее повышенную температуру и симптомы, схожие с симптомами ОРВИ, нужно принести справку об этом.От участников экзамена не требуется приходить на экзамен в масках и перчатках, если это требование не установлено в регионе. Также не нужно проходить предварительное тестирование на COVID-19 или предоставлять справку о вакцинации. Решение о допуске к ЕГЭ принимает медработник, находящийся в экзаменационном пункте.Согласно инфографике, маски и печатки в пунктах проведения ЕГЭ обязательны для всех организаторов и наблюдателей. Для участников необязательны, если на уровне региона не установлено такое требование.При этом перчатки и маски выдаются бесплатно всем, для кого их наличие необходимо. Участники экзамена, для которых наличие масок и перчаток необязатльно, все равно могут взять на экзамен свои. В ходе экзамена участник может снять или сменить маску и перчатки.
https://sn.ria.ru/20210412/ege-1727960837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Школьникам перед ЕГЭ не нужен тест на COVID-19 или справка о вакцинации, следует из инфографики, размещенной на странице в Facebook Рособрнадзора
.
Согласно инфографике, чтобы попасть в пункт проведения ЕГЭ, участник должен быть в списке, иметь при себе паспорт, пройти бесконтактную термометрию на входе. Если у него есть хроническое заболевание, вызывающее повышенную температуру и симптомы, схожие с симптомами ОРВИ, нужно принести справку об этом.
От участников экзамена не требуется приходить на экзамен в масках и перчатках, если это требование не установлено в регионе. Также не нужно проходить предварительное тестирование на COVID-19 или предоставлять справку о вакцинации. Решение о допуске к ЕГЭ принимает медработник, находящийся в экзаменационном пункте.
Согласно инфографике, маски и печатки в пунктах проведения ЕГЭ обязательны для всех организаторов и наблюдателей. Для участников необязательны, если на уровне региона не установлено такое требование.
При этом перчатки и маски выдаются бесплатно всем, для кого их наличие необходимо. Участники экзамена, для которых наличие масок и перчаток необязатльно, все равно могут взять на экзамен свои. В ходе экзамена участник может снять или сменить маску и перчатки.