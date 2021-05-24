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Рособрнадзор рассказал о правилах допуска в пункт проведения ЕГЭ
Рособрнадзор рассказал о правилах допуска в пункт проведения ЕГЭ - РИА Новости, 24.05.2021
Рособрнадзор рассказал о правилах допуска в пункт проведения ЕГЭ
Школьникам перед ЕГЭ не нужен тест на COVID-19 или справка о вакцинации, следует из инфографики, размещенной на странице в Facebook Рособрнадзора. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T21:51
2021-05-24T21:53
россия
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Школьникам перед ЕГЭ не нужен тест на COVID-19 или справка о вакцинации, следует из инфографики, размещенной на странице в Facebook Рособрнадзора.Согласно инфографике, чтобы попасть в пункт проведения ЕГЭ, участник должен быть в списке, иметь при себе паспорт, пройти бесконтактную термометрию на входе. Если у него есть хроническое заболевание, вызывающее повышенную температуру и симптомы, схожие с симптомами ОРВИ, нужно принести справку об этом.От участников экзамена не требуется приходить на экзамен в масках и перчатках, если это требование не установлено в регионе. Также не нужно проходить предварительное тестирование на COVID-19 или предоставлять справку о вакцинации. Решение о допуске к ЕГЭ принимает медработник, находящийся в экзаменационном пункте.Согласно инфографике, маски и печатки в пунктах проведения ЕГЭ обязательны для всех организаторов и наблюдателей. Для участников необязательны, если на уровне региона не установлено такое требование.При этом перчатки и маски выдаются бесплатно всем, для кого их наличие необходимо. Участники экзамена, для которых наличие масок и перчаток необязатльно, все равно могут взять на экзамен свои. В ходе экзамена участник может снять или сменить маску и перчатки.
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россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Рособрнадзор рассказал о правилах допуска в пункт проведения ЕГЭ

21:51 24.05.2021 (обновлено: 21:53 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУченики школы №2030 проходят инструктаж перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
Ученики школы №2030 проходят инструктаж перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Школьникам перед ЕГЭ не нужен тест на COVID-19 или справка о вакцинации, следует из инфографики, размещенной на странице в Facebook Рособрнадзора.
Согласно инфографике, чтобы попасть в пункт проведения ЕГЭ, участник должен быть в списке, иметь при себе паспорт, пройти бесконтактную термометрию на входе. Если у него есть хроническое заболевание, вызывающее повышенную температуру и симптомы, схожие с симптомами ОРВИ, нужно принести справку об этом.
От участников экзамена не требуется приходить на экзамен в масках и перчатках, если это требование не установлено в регионе. Также не нужно проходить предварительное тестирование на COVID-19 или предоставлять справку о вакцинации. Решение о допуске к ЕГЭ принимает медработник, находящийся в экзаменационном пункте.
Согласно инфографике, маски и печатки в пунктах проведения ЕГЭ обязательны для всех организаторов и наблюдателей. Для участников необязательны, если на уровне региона не установлено такое требование.
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При этом перчатки и маски выдаются бесплатно всем, для кого их наличие необходимо. Участники экзамена, для которых наличие масок и перчаток необязатльно, все равно могут взять на экзамен свои. В ходе экзамена участник может снять или сменить маску и перчатки.
 
РоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
 
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