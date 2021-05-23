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Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки - РИА Новости, 23.05.2021
Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
Белоруссия снова в топе новостей: Александр Лукашенко в очередной раз сделал то, чего от него не ожидали. В прошлом году он не ушел в отставку после начала... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T22:46
2021-05-23T22:57
светлана тихановская
россия
армен мартиросян
эво моралес
миг-29
еврокомиссия
мид франции‎
португалия
боливия
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Белоруссия снова в топе новостей: Александр Лукашенко в очередной раз сделал то, чего от него не ожидали. В прошлом году он не ушел в отставку после начала акций протеста по итогам президентских выборов, а несколько часов назад в аэропорту Минска был арестован гражданин Белоруссии Роман Протасевич. Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta — ведущего антилукашенковского СМИ, координатора прошлогодних протестов — еще в ноябре 2019 года покинул родину (получив позднее статус беженца в Польше) и точно не собирался возвращаться туда в обозримом будущем. На Протасевича было заведено уголовное дело по обвинению в организации в Минске массовых беспорядков и "возбуждении социальной вражды" к представителям власти и милиции. Он был включен (вместе с основателем Nexta Степаном Путило) в список "лиц, причастных к террористической деятельности". Как же он оказался в Минске? В результате странного стечения обстоятельств или же операции белорусских спецслужб? Конечно же, второе, хотя понятно, что Минск никогда публично этого не признает.Протасевич летел из Афин в Вильнюс — через территорию Белоруссии. Но уже на подлете к литовской границе самолет авиакомпании Ryanair развернулся и совершил посадку в Минске. Якобы поступил сигнал о заложенной на борту бомбе, и пилоты сами попросили аэропорт минской столицы об экстренной посадке. По другой версии, причиной разворота стало то, что на борту самолета произошел конфликт между экипажем и одним из пассажиров: в Nexta рассказывают, что "драку с экипажем во время полета устроили сотрудники КГБ, настаивавшие, что на борту находится взрывное устройство". По распоряжению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят МиГ-29, но после того как рейс Ryanair сел в Минске, выяснилось, что никакой бомбы на борту нет. Самолет досмотрели, и через несколько часов он вылетел в Вильнюс. Со всеми пассажирами — кроме обнаруженного среди них Романа Протасевича. Сам он перед посадкой в Минске сказал своим соседям, что в Белоруссии его ждет смертная казнь, — хотя статьи, по которым он обвиняется, предусматривают максимум 15-летнее заключение. Реакция белорусской оппозиции на арест Протасевича и операцию с самолетом была предсказуемой: вынужденную посадку в аэропорту Минска потребовали признать "актом терроризма", а авиасообщение над территорией Белоруссии временно приостановить. "Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов", написала Светлана Тихановская, потребовавшая от Международной организации гражданской авиации (ICAO) "начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO".Возмущена и Европа: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что "совершенно недопустимо принуждать самолет совершать посадку в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс в безопасности", а глава МИД Франции написал, что необходим "жесткий и всеобщий ответ со стороны европейцев". Евродепутаты еще более откровенны — бывший председатель Евросовета (то есть "президент Европы") и глава крупнейшей фракции в Европарламенте Дональд Туск (поляк, что в данном случае важно) заявил, что "Лукашенко стал угрозой не только для граждан своей страны, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленного и решительного ответа со стороны всех европейских правительств и институтов".Долго ждать реакции не придется, ведь на завтра в Брюсселе и так запланирован саммит лидеров Евросоюза. Одной из главных тем на нем должна была стать Россия, ну а теперь добавится еще и Белоруссия. Тем более что обе части Союзного государства все сильнее воспринимаются на Западе как единое целое, а ведь борцам за их "европейский путь" (не только в Белоруссии и России, но и в самой Европе) так хотелось, чтобы этого не было.Собственно говоря, на это и работал Роман Протасевич, до эмиграции из Белоруссии трудившийся в "Свободной Европе" и "Еврорадио". Ресурс Nexta же был всего лишь коротким — хотя и самым ярким — этапом его биографии. Он присоединился к каналу уже в эмиграции, в 2019-м, и покинул его осенью прошлого года. А до этого, работая на "Свободную Европу", ездил в командировки на Украину, "в зону АТО", то есть в Донбасс. Россия для него агрессор, Путин — преступник, а Белоруссии нужен западный вектор (ну и постепенный разрыв с Россией) — все как полагается. Ничего нового — все то же самое мы видим и у наших "борцов с режимом". Вот как отреагировал на арест Протасевича Леонид Волков, и. о. вождя навальнистов:"Александр Лукашенко — международный террорист. Вообще, конечно, правильным, законным, соразмерным и адекватным ответом международного сообщества должна бы стать отправка отряда спецназа для доставки усатой гниды в Гаагу. Но времена не те, ограничатся "острой озабоченностью". &lt;...&gt; В этом огромная проблема относительно Лукашенко, Путина и прочих безумцев. Весь мир говорит о "красных линиях". И чем больше говорит (и только говорит), тем больше террористы видят, что никаких "красных линий", увы, нет. Каждый раз, когда они переходят очередную черту и видят "глубокую обеспокоенность", они получают четкий и ясный сигнал: границ нет".Ну да, ну да — отправить спецназ, арестовать и судить за границей. То есть иностранная интервенция? Это же он так шутит, да? А Лукашенко параноик, когда говорит о планах ЦРУ убить его? Американцы ведь никогда не убивают иностранных лидеров — не устраивают тайных покушений, не захватывают их государства? Да и самолеты разворачивает у нас только "ужасный диктатор" Лукашенко?Даже как-то неудобно напоминать про сорванную в прошлом году операцию украинских спецслужб (понятно, что они готовили ее вместе с американскими кураторами). Тогда, как раз накануне президентских выборов в Белоруссии, группу российских "бойцов ЧВК" (их вербовка на работу "по охране объектов за границей" тоже была частью провокации СБУ) хотели задержать в Киеве во время экстренной посадки рейса Минск — Стамбул. А был еще инцидент с принудительным разворотом (и с угрозой применить силу) в ноябре 2016-го с рейсом Киев — Минск, для того чтобы снять с него журналиста и активиста Армена Мартиросяна.Спецслужбы многих стран периодически разворачивают или принудительно сажают самолеты для того, чтобы задержать интересующих их лиц, — этим известны не только американцы, но и Израиль, Турция, Иран... А уж о том, какая часть сообщений о "бомбе на борту" является сознательной провокацией спецслужб, мы никогда не узнаем. Лукашенко сработал жестко и нецивилизованно? Ну так у него и ситуация, мягко говоря, необычная: его действительно хотят убрать любой ценой. Для него было очень важно показать работающей из-за рубежа оппозиции, что он не просто "усатый колхозник", а тоже умеет, как и их покровители, достать любого. Если не из-под земли, то с белорусского неба — точно.Лукашенко повел себя так, как ведут себя американцы? Не совсем: те все-таки позволяют себе посадить нужный им самолет, находящийся не только в небе США, но и вообще везде, где могут дотянуться. А это немалая часть мира — самым наглядным примером стала история 2 июля 2013-го, когда по приказу из Штатов тормознули борт номер один — самолет президента Боливии Эво Моралеса.Он летел из Москвы, в которой (в транзитной зоне аэропорта Шереметьево) в то время уже десять дней находился Эдвард Сноуден. Американцы аннулировали документы беглого сотрудника АНБ и требовали его выдачи. Россия отказала Штатам, а сам Сноуден попросил убежище в нескольких странах, и одной из ответивших согласием была как раз Боливия. По действительно случайному совпадению в это время в Москве был боливийский президент — и когда он возвращался к себе домой, в Вашингтоне решили, что Моралес вывозит Сноудена. И приказали ("попросили") своим партнерам по НАТО закрыть небо для самолета боливийского президента. Франция и Португалия так и сделали, и Моралесу пришлось сесть в Вене. Там его самолет обыскала австрийская полиция — даже не спрашивайте, по какому праву, — но никакого Сноудена на борту не было. Так что Лукашенко еще очень далеко до американцев — впрочем, он же и не стремится к глобальному контролю и мировому господству. Ему бы свою страну отстоять и защитить, в том числе и от таких борцов за светлое будущее (искренних или завербованных — совершенно неважно), как Роман Протасевич. Нет, парня не расстреляют и даже не сгноят в тюрьме: получит лет десять, а потом, раскаявшись, досрочно выйдет по амнистии. Если до этого его просто не вышлют из страны — белорусскому президенту ведь важнее всего было показать, что у него длинные руки. И не Протасевичу даже, а тем на Западе, кто курирует "белорусское направление".Но в ближайшее время дело Протасевича, конечно, станет поводом для новых громких заявлений и давления — причем не только на Минск, но и на Москву. Ну так обеим частям Союзного государства, отстаивающим свой общий суверенитет, к этому не привыкать.
https://ria.ru/20210517/lukashenko-1732629488.html
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Петр Акопов
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светлана тихановская, россия, армен мартиросян, эво моралес, миг-29, еврокомиссия, мид франции‎, португалия, боливия, шереметьево (аэропорт), авторы, мнение - авторы, в мире

Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки

22:46 23.05.2021 (обновлено: 22:57 23.05.2021)
 
© AP Photo / BelTA Pool / Andrei StasevichПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© AP Photo / BelTA Pool / Andrei Stasevich
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Белоруссия снова в топе новостей: Александр Лукашенко в очередной раз сделал то, чего от него не ожидали. В прошлом году он не ушел в отставку после начала акций протеста по итогам президентских выборов, а несколько часов назад в аэропорту Минска был арестован гражданин Белоруссии Роман Протасевич. Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta — ведущего антилукашенковского СМИ, координатора прошлогодних протестов — еще в ноябре 2019 года покинул родину (получив позднее статус беженца в Польше) и точно не собирался возвращаться туда в обозримом будущем.
На Протасевича было заведено уголовное дело по обвинению в организации в Минске массовых беспорядков и "возбуждении социальной вражды" к представителям власти и милиции. Он был включен (вместе с основателем Nexta Степаном Путило) в список "лиц, причастных к террористической деятельности". Как же он оказался в Минске? В результате странного стечения обстоятельств или же операции белорусских спецслужб? Конечно же, второе, хотя понятно, что Минск никогда публично этого не признает.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 13:49
Лукашенко разрешил силовикам применять оружие "с учетом обстановки"
Протасевич летел из Афин в Вильнюс — через территорию Белоруссии. Но уже на подлете к литовской границе самолет авиакомпании Ryanair развернулся и совершил посадку в Минске. Якобы поступил сигнал о заложенной на борту бомбе, и пилоты сами попросили аэропорт минской столицы об экстренной посадке. По другой версии, причиной разворота стало то, что на борту самолета произошел конфликт между экипажем и одним из пассажиров: в Nexta рассказывают, что "драку с экипажем во время полета устроили сотрудники КГБ, настаивавшие, что на борту находится взрывное устройство".
По распоряжению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят МиГ-29, но после того как рейс Ryanair сел в Минске, выяснилось, что никакой бомбы на борту нет. Самолет досмотрели, и через несколько часов он вылетел в Вильнюс. Со всеми пассажирами — кроме обнаруженного среди них Романа Протасевича. Сам он перед посадкой в Минске сказал своим соседям, что в Белоруссии его ждет смертная казнь, — хотя статьи, по которым он обвиняется, предусматривают максимум 15-летнее заключение.
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 21:10
МВД Белоруссии раскрыло детали дела о госперевороте
Реакция белорусской оппозиции на арест Протасевича и операцию с самолетом была предсказуемой: вынужденную посадку в аэропорту Минска потребовали признать "актом терроризма", а авиасообщение над территорией Белоруссии временно приостановить. "Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов", написала Светлана Тихановская, потребовавшая от Международной организации гражданской авиации (ICAO) "начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO".
Возмущена и Европа: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что "совершенно недопустимо принуждать самолет совершать посадку в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс в безопасности", а глава МИД Франции написал, что необходим "жесткий и всеобщий ответ со стороны европейцев". Евродепутаты еще более откровенны — бывший председатель Евросовета (то есть "президент Европы") и глава крупнейшей фракции в Европарламенте Дональд Туск (поляк, что в данном случае важно) заявил, что "Лукашенко стал угрозой не только для граждан своей страны, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленного и решительного ответа со стороны всех европейских правительств и институтов".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 19:09
Лукашенко призвал прекратить ненужное противостояние в стране
Долго ждать реакции не придется, ведь на завтра в Брюсселе и так запланирован саммит лидеров Евросоюза. Одной из главных тем на нем должна была стать Россия, ну а теперь добавится еще и Белоруссия. Тем более что обе части Союзного государства все сильнее воспринимаются на Западе как единое целое, а ведь борцам за их "европейский путь" (не только в Белоруссии и России, но и в самой Европе) так хотелось, чтобы этого не было.
Собственно говоря, на это и работал Роман Протасевич, до эмиграции из Белоруссии трудившийся в "Свободной Европе" и "Еврорадио". Ресурс Nexta же был всего лишь коротким — хотя и самым ярким — этапом его биографии. Он присоединился к каналу уже в эмиграции, в 2019-м, и покинул его осенью прошлого года. А до этого, работая на "Свободную Европу", ездил в командировки на Украину, "в зону АТО", то есть в Донбасс. Россия для него агрессор, Путин — преступник, а Белоруссии нужен западный вектор (ну и постепенный разрыв с Россией) — все как полагается. Ничего нового — все то же самое мы видим и у наших "борцов с режимом". Вот как отреагировал на арест Протасевича Леонид Волков, и. о. вождя навальнистов:
Участница несанкционированной акции белорусской оппозиции Марш смелых в Минске - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 15:25Протесты в Белоруссии
Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции протестовать в День Победы
"Александр Лукашенко — международный террорист. Вообще, конечно, правильным, законным, соразмерным и адекватным ответом международного сообщества должна бы стать отправка отряда спецназа для доставки усатой гниды в Гаагу. Но времена не те, ограничатся "острой озабоченностью". <...> В этом огромная проблема относительно Лукашенко, Путина и прочих безумцев. Весь мир говорит о "красных линиях". И чем больше говорит (и только говорит), тем больше террористы видят, что никаких "красных линий", увы, нет. Каждый раз, когда они переходят очередную черту и видят "глубокую обеспокоенность", они получают четкий и ясный сигнал: границ нет".
Ну да, ну да — отправить спецназ, арестовать и судить за границей. То есть иностранная интервенция? Это же он так шутит, да? А Лукашенко параноик, когда говорит о планах ЦРУ убить его? Американцы ведь никогда не убивают иностранных лидеров — не устраивают тайных покушений, не захватывают их государства? Да и самолеты разворачивает у нас только "ужасный диктатор" Лукашенко?
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 14:34
Макей оценил возможность доступа США к готовившему покушение на Лукашенко
Даже как-то неудобно напоминать про сорванную в прошлом году операцию украинских спецслужб (понятно, что они готовили ее вместе с американскими кураторами). Тогда, как раз накануне президентских выборов в Белоруссии, группу российских "бойцов ЧВК" (их вербовка на работу "по охране объектов за границей" тоже была частью провокации СБУ) хотели задержать в Киеве во время экстренной посадки рейса Минск — Стамбул. А был еще инцидент с принудительным разворотом (и с угрозой применить силу) в ноябре 2016-го с рейсом Киев — Минск, для того чтобы снять с него журналиста и активиста Армена Мартиросяна.
Спецслужбы многих стран периодически разворачивают или принудительно сажают самолеты для того, чтобы задержать интересующих их лиц, — этим известны не только американцы, но и Израиль, Турция, Иран... А уж о том, какая часть сообщений о "бомбе на борту" является сознательной провокацией спецслужб, мы никогда не узнаем. Лукашенко сработал жестко и нецивилизованно? Ну так у него и ситуация, мягко говоря, необычная: его действительно хотят убрать любой ценой. Для него было очень важно показать работающей из-за рубежа оппозиции, что он не просто "усатый колхозник", а тоже умеет, как и их покровители, достать любого. Если не из-под земли, то с белорусского неба — точно.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время субботника - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 17:31Протесты в Белоруссии
"Только через мой труп". У Лукашенко готов ответ на попытку переворота
Лукашенко повел себя так, как ведут себя американцы? Не совсем: те все-таки позволяют себе посадить нужный им самолет, находящийся не только в небе США, но и вообще везде, где могут дотянуться. А это немалая часть мира — самым наглядным примером стала история 2 июля 2013-го, когда по приказу из Штатов тормознули борт номер один — самолет президента Боливии Эво Моралеса.
Он летел из Москвы, в которой (в транзитной зоне аэропорта Шереметьево) в то время уже десять дней находился Эдвард Сноуден. Американцы аннулировали документы беглого сотрудника АНБ и требовали его выдачи. Россия отказала Штатам, а сам Сноуден попросил убежище в нескольких странах, и одной из ответивших согласием была как раз Боливия.
Польский полицейский у посольства Белоруссии в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
11 апреля, 08:00
"Дать по морде Польше". Лукашенко закрывает посольства у соседей
По действительно случайному совпадению в это время в Москве был боливийский президент — и когда он возвращался к себе домой, в Вашингтоне решили, что Моралес вывозит Сноудена. И приказали ("попросили") своим партнерам по НАТО закрыть небо для самолета боливийского президента. Франция и Португалия так и сделали, и Моралесу пришлось сесть в Вене. Там его самолет обыскала австрийская полиция — даже не спрашивайте, по какому праву, — но никакого Сноудена на борту не было.
Так что Лукашенко еще очень далеко до американцев — впрочем, он же и не стремится к глобальному контролю и мировому господству. Ему бы свою страну отстоять и защитить, в том числе и от таких борцов за светлое будущее (искренних или завербованных — совершенно неважно), как Роман Протасевич. Нет, парня не расстреляют и даже не сгноят в тюрьме: получит лет десять, а потом, раскаявшись, досрочно выйдет по амнистии. Если до этого его просто не вышлют из страны — белорусскому президенту ведь важнее всего было показать, что у него длинные руки. И не Протасевичу даже, а тем на Западе, кто курирует "белорусское направление".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 11:35
Лукашенко призвал не допускать получателей зарубежных грантов к госпостам
Но в ближайшее время дело Протасевича, конечно, станет поводом для новых громких заявлений и давления — причем не только на Минск, но и на Москву. Ну так обеим частям Союзного государства, отстаивающим свой общий суверенитет, к этому не привыкать.
 
Светлана ТихановскаяРоссияАрмен МартиросянЭво МоралесМиГ-29ЕврокомиссияМИД Франции‎ПортугалияБоливияШереметьево (аэропорт)АвторыМнение - АвторыВ мире
 
 
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02:14В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией
02:10Какая температура воздуха поможет похудеть?
01:43Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России
01:38США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске
01:32Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне
01:24В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов "Белавиа"
01:15Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля
00:33Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая
00:23Главред Baza Могутин заявил, что его отпустили из отдела полиции
00:19Вильфанд пообещал "несусветную жару" в ряде регионов России
00:01В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек
23:59Глава ЕК призвала ввести санкции из-за инцидента с самолетом в Минске
23:59Спасенного белого медведя доставили из Якутии в Подмосковье
23:44Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии
23:40Основатель Telegram-канала Baza Могутин заявил о задержании в Москве
23:33В Би-би-си отреагировали на скандал из-за поста журналистки о Гитлере
23:31В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
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23:09Литва призвала страны ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии
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