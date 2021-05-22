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Государственная Третьяковская галерея

Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 22.05.2021

Государственная Третьяковская галерея

Государственная Третьяковская галерея – главный музей национального искусства России, отражающий его уникальный вклад в мировую культуру. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T00:19

2021-05-22T00:19

2021-05-22T00:19

россия

павел третьяков

третьяковская галерея

справки

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Государственная Третьяковская галерея – главный музей национального искусства России, отражающий его уникальный вклад в мировую культуру. Датой основания Третьяковской галереи принято считать 22 мая (10 мая по старому стилю) 1856 года. В этот день начинающий коллекционер Павел Третьяков приобрел свою первую картину русского художника Василия Худякова "Стычка с финляндскими контрабандистами" (1853). В этом же году он купил картину художника Николая Шильдера "Искушение". Ранее в 1854-1855 годах Третьяков приобрел 11 графических листов и девять картин старых голландских мастеров. К началу 1860-х годов коллекция Третьякова насчитывала несколько десятков картин.Первоначально все, что приобреталось Третьяковым, размещалось в комнатах его жилого дома в Лаврушинском переулке в Замоскворечье. По мере роста коллекции к жилой части особняка пристраивались помещения, специально предназначенные для произведений искусства. С 1873 по 1892 год было осуществлено строительство четырех пристроек. В 1892 году Третьяков обратился в Московскую городскую думу с предложением принять от него в дар картинную галерею. Она включала 1287 живописных произведений, 518 рисунков, 9 скульптурных работ русских художников, а также 75 картин и 8 рисунков иностранных, главным образом французских и немецких, мастеров второй половины XIX века. В дар вошла и коллекция западноевропейского искусства, принадлежавшая скончавшемуся в 1892 году младшему брату Павла Третьякова – Сергею. Московская городская дума приняла дар и ходатайствовала о присвоении подаренной коллекции с наименованием "Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых". Павел Третьяков был утвержден ее попечителем.В августе 1893 года новая галерея была официально открыта для посещения.После смерти Павла Третьякова делами галереи стал ведать Совет попечителей, избираемый Думой. В 1900-1901 годах жилой дом Третьякова был перестроен и приспособлен для нужд галереи. В 1902-1904 годах по проекту Виктора Васнецова выполнен новый фасад, ставший на многие годы эмблемой Третьяковской галереи.В 1913 году на должность попечителя Галереи был избран известный художник и историк искусства Игорь Грабарь. С его деятельностью связаны преобразования всей экспозиции музея. Решено было ее перестроить по научному принципу, картины каждого художника должны были находиться в одном зале, все художественные произведения размещались в строго хронологической последовательности. В 1918 году Третьяковская галерея получила статус государственного музея. В последующие годы пополнялась коллекция галереи. В состав галереи влился ряд малых московских музеев: Цветковская галерея, Музей иконописи и живописи имени И.С. Остроухова, собрание Румянцевского музея и др.В годы Великой Отечественной войны экспонаты Третьяковской галереи были эвакуированы в Новосибирск и Молотов (ныне Пермь). 9 октября 1944 года вышел приказ о реэвакуации, уникальная коллекция вернулась в Лаврушинский переулок. 17 мая 1945 года Государственная Третьяковская галереи была вновь открыта.В экспозиции было представлено более двух с половиной тысяч произведений. В 1985 году Государственная картинная галерея СССР, располагавшаяся на Крымском Валу, фонды которой формировались из произведений художников XX столетия, была объединена с Третьяковской галереей в единый музейный комплекс с сохранением исторического названия – "Государственная Третьяковская галерея". В 1980-е годы начались реконструкция и расширение помещений Третьяковской галереи. В 1985 году был введен в строй депозитарий – хранилище произведений искусства и реставрационные мастерские. В 1986 году приступили к реконструкции основного здания. Произведения, находившиеся в экспозиции и запасниках, были перевезены либо в специально оборудованный депозитарий, либо в здание на Крымском Валу.В 1989 году был построен новый корпус, получивший название "Инженерный". В процессе реконструкции здания галереи в Лаврушинском переулке новую жизнь обрела церковь Святителя Николая в Толмачах, прихожанином которой был в свое время Павел Третьяков, получившая статус "домовой церкви" при музее, то есть Храма-музея.В 1986 году к Государственной Третьяковской галерее на правах отделов был присоединен ряд московских музеев мемориального характера – Дом-музей П.Д. Корина, Дом-музей В.М. Васнецова, Музей-квартира А.М. Васнецова, Музей-мастерская А.С. Голубкиной.В апреле 1995 года для посетителей открылось основное здание в Лаврушинском переулке.В 1998 году в здании на Крымском Валу открылась первая постоянная экспозиция искусства ХХ века.В настоящее время собрание Третьяковской галереи насчитывает более 190 тысяч произведений и регулярно пополняется.В историческом здании в Лаврушинском переулке можно увидеть постоянную экспозицию музея из более 1300 произведений русского искусства XI – начала ХХ века – от домонгольских икон и мозаик до пейзажной, портретной и исторической живописи, в том числе такие шедевры мирового значения, как "Троица" Андрея Рублева и "Явление Христа народу" Александра Иванова. Многогранно представлено творчество художников Василия Сурикова, Василия Верещагина, Ильи Репина, Валентина Серова и др.В здании Третьяковской галереи на Крымском Валу представлена наиболее полная в России постоянная экспозиция отечественного искусства ХХ века во всем его многообразии – авангард, социалистический реализм, искусство "сурового стиля" и "андеграунда", новейшие течения. Здесь проводятся масштабные ретроспективы великих русских художников, открываются экспериментальные выставки молодых авторов. Среди масштабных ретроспективных проектов художников последних лет – выставки "Исаак Левитан. К 150-летию со дня рождения" (2010), "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения" (2015), "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения" (2016). В 2019 году в галерее прошли масштабные ретроспективы Ильи Репина (свыше 300 произведений) и Василия Поленова (более 150 произведений). В декабре 2020 года Третьяковская галерея представила монографическую выставку художника Роберта Фалька, включающую около 200 произведений. С 2016 года в Третьяковской галерее открыт музейный кинотеатр и запущена программа "Кино в Третьяковке".В 2018 году галерея представила беспрецедентный по общественной и художественной значимости международный проект – выставку "Русский̆ путь. От Дионисия до Малевича" в Музеях Ватикана.Генеральный директор Третьяковской галереи – Зельфира Трегулова.В мае 2019 года Третьяковская галерея и МИА "Россия сегодня" подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, которое предусматривает использование галереей для продвижения ее проектов всех информационных ресурсов "России сегодня", вещающих более чем на тридцати языках по всему миру. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, павел третьяков, третьяковская галерея, справки