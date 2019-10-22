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РИА Новости
Культура

Билеты на выставку Поленова в Третьяковке раскуплены на неделю вперед

14:53 22.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке Василия Поленова, приуроченной к 175-летию художника, в Третьяковской галерее на Крымском валу
Посетительница на выставке Василия Поленова, приуроченной к 175-летию художника, в Третьяковской галерее на Крымском валу
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Посетительница на выставке Василия Поленова, приуроченной к 175-летию художника, в Третьяковской галерее на Крымском валу
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Билеты на выставку русского художника Василия Поленова на сайте Третьяковской галереи раскуплены до 29 октября, приобрести их можно только в кассе, свидетельствуют данные официального сайта музея.
Масштабная ретроспектива творчества Поленова, одного из наиболее крупных художников второй половины ХIХ – первой четверти ХХ века, открывшего пленэризм в русской пейзажной школе, – главный выставочный проект Третьяковской галереи в новом сезоне. Выставка открылась 17 октября.
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Согласно данным сайта, все онлайн-билеты на выставку раскуплены на ближайшие семь дней - до 29 октября, но их можно приобрести в кассе музея в порядке живой очереди.
В экспозиции представлены работы Поленова из 14 музейных собраний и четырех частных коллекций. Зрители увидят более 150 произведений художника, включающие живопись, графику, театральные эскизы, архитектурные проекты, архивные документы и фотографии, а также 20 работ учеников Поленова.
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КультураМоскваВасилий ПоленовТретьяковская галерея
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