Билеты на выставку Поленова в Третьяковке раскуплены на неделю вперед

Посетительница на выставке Василия Поленова, приуроченной к 175-летию художника, в Третьяковской галерее на Крымском валу

Посетительница на выставке Василия Поленова, приуроченной к 175-летию художника, в Третьяковской галерее на Крымском валу

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Билеты на выставку русского художника Василия Поленова на сайте Третьяковской галереи раскуплены до 29 октября, приобрести их можно только в кассе, свидетельствуют данные официального сайта музея.

Масштабная ретроспектива творчества Поленова, одного из наиболее крупных художников второй половины ХIХ – первой четверти ХХ века, открывшего пленэризм в русской пейзажной школе, – главный выставочный проект Третьяковской галереи в новом сезоне. Выставка открылась 17 октября.

Согласно данным сайта, все онлайн-билеты на выставку раскуплены на ближайшие семь дней - до 29 октября, но их можно приобрести в кассе музея в порядке живой очереди.