Билеты на выставку Поленова в Третьяковке раскуплены на неделю вперед

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Билеты на выставку русского художника Василия Поленова на сайте Третьяковской галереи раскуплены до 29 октября, приобрести их можно только в кассе, свидетельствуют данные официального сайта музея.
Масштабная ретроспектива творчества Поленова, одного из наиболее крупных художников второй половины ХIХ – первой четверти ХХ века, открывшего пленэризм в русской пейзажной школе, – главный выставочный проект Третьяковской галереи в новом сезоне. Выставка открылась 17 октября.
Согласно данным сайта, все онлайн-билеты на выставку раскуплены на ближайшие семь дней - до 29 октября, но их можно приобрести в кассе музея в порядке живой очереди.
В экспозиции представлены работы Поленова из 14 музейных собраний и четырех частных коллекций. Зрители увидят более 150 произведений художника, включающие живопись, графику, театральные эскизы, архитектурные проекты, архивные документы и фотографии, а также 20 работ учеников Поленова.