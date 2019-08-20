Более 600 тысяч человек посетили выставку Репина в Третьяковской галерее

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Посетителями масштабной ретроспективы художника Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу стали более 600 тысяч человек за пять месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Масштабная ретроспектива русского художника Репина, которая открылась в середине марта, включала свыше 300 произведений, в том числе живописных и графических работ. Последний день работы экспозиции был 18 августа.
"Выставку Ильи Репина посетили 601 299 человек", - сказали в пресс-службе.
Экспозиция работ Репина располагалась на трех этажах самых крупных выставочных залов галереи на Крымском валу: гости музея получили возможность увидеть произведения мастера, созданные с 1870 года до конца 1920-х годов.
На выставке были представлены такие известные полотна художника, как "Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы" и многие другие.
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