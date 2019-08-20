Более 600 тысяч человек посетили выставку Репина в Третьяковской галерее

Посетители на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском Валу во время акции "Ночь музеев" в Москве

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Посетителями масштабной ретроспективы художника Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу стали более 600 тысяч человек за пять месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Масштабная ретроспектива русского художника Репина, которая открылась в середине марта, включала свыше 300 произведений, в том числе живописных и графических работ. Последний день работы экспозиции был 18 августа.

"Выставку Ильи Репина посетили 601 299 человек", - сказали в пресс-службе.

Экспозиция работ Репина располагалась на трех этажах самых крупных выставочных залов галереи на Крымском валу: гости музея получили возможность увидеть произведения мастера, созданные с 1870 года до конца 1920-х годов.