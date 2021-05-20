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Россиянам назвали два правила выбора клубники
Россиянам назвали два правила выбора клубники - РИА Новости, 20.05.2021
Россиянам назвали два правила выбора клубники
Чтобы купить вкусную и ароматную клубнику в российских магазинах или на рынках, надо помнить о двух важных правилах. Их озвучил в интервью радио Sputnik агроном РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T02:09
2021-05-20T02:09
2021-05-20T02:09
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Чтобы купить вкусную и ароматную клубнику в российских магазинах или на рынках, надо помнить о двух важных правилах. Их озвучил в интервью радио Sputnik агроном Михаил Воробьев.Первое правило – это внимательный визуальный осмотр клубники в магазине. Агроном советует брать запечатанные упаковки только с красными ягодами внутри. Второе правило – это безопасная дегустация клубники перед приобретением на рынке. Агроном обратил внимание, что там вы чаще всего имеете возможность попробовать товар перед покупкой, но делать это надо очень аккуратно, так как на ягодах могут быть болезнетворные бактерии, которые нужно обязательно смыть. "Если вы отправляетесь на рынок за большим количеством клубники, то надо взять с собой бутылочку воды. Следует аккуратно помыть ягоду, которую вам, скорее всего, предложат в качестве дегустации товара. Это касается даже красивых и хороших на вид ягод. Неизвестно, какими руками и какие люди собирали эти ягоды", – предупредил Михаил Воробьев в интервью радио Sputnik.
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Чтобы купить вкусную и ароматную клубнику в российских магазинах или на рынках, надо помнить о двух важных правилах. Их озвучил в интервью радио Sputnik
агроном Михаил Воробьев.
Первое правило – это внимательный визуальный осмотр клубники в магазине. Агроном советует брать запечатанные упаковки только с красными ягодами внутри.
"Производители иногда собирают ягоды существенно недозрелыми. Они надеются, что в процессе транспортировки и хранения клубника дойдет до нужной кондиции. Естественно, у такой клубники и вкус, и аромат недотягивают до уровня, который должен быть. Если вы видите зеленоватую клубнику, то ее сорвали рано, и вкус у нее будет не очень хороший", – объяснил Михаил Воробьев.
Второе правило – это безопасная дегустация клубники перед приобретением на рынке. Агроном обратил внимание, что там вы чаще всего имеете возможность попробовать товар перед покупкой, но делать это надо очень аккуратно, так как на ягодах могут быть болезнетворные бактерии, которые нужно обязательно смыть.
"Если вы отправляетесь на рынок за большим количеством клубники, то надо взять с собой бутылочку воды. Следует аккуратно помыть ягоду, которую вам, скорее всего, предложат в качестве дегустации товара. Это касается даже красивых и хороших на вид ягод. Неизвестно, какими руками и какие люди собирали эти ягоды", – предупредил Михаил Воробьев в интервью радио Sputnik.