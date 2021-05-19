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Выплаты матерям-одиночкам в 2021 году: какие положены и как их получить

Выплаты матерям-одиночкам в 2021: какие пособия положены и как их получить

Выплаты матерям-одиночкам в 2021 году: какие положены и как их получить

Пособия матерям-одиночкам – это выплаты со стороны государства женщинам, которые официально являются единственным родителем своего ребенка. Какие пособия им... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T18:09

2021-05-19T18:09

2021-05-19T18:09

социальные выплаты

дети

россия

материнский капитал

общество

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пособия матерям-одиночкам – это выплаты со стороны государства женщинам, которые официально являются единственным родителем своего ребенка. Какие пособия им положены в 2021 году и как их оформить – в материале РИА Новости.Выплаты матерям-одиночкам в 2021 годуВыплаты матерям-одиночкам регламентируются федеральным законом №81 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Кто является матерью-одиночкойЖенщина, которая может считаться одинокой матерью, должна единолично осуществлять фактический уход за ребенком (то есть без его отца). Мужчина при этом может быть либо умершим или пропавшим без вести, либо утратившим родительские права или недееспособным. Его имя может быть вообще не внесено в свидетельство о рождении малыша либо вписано со слов матери.- Таким образом, матерью-одиночкой считают: женщину, родившую вне брака ребенка, отцовство которого не установлено — решением суда или добровольно; женщину, родившую ребенка в браке или в течение 300 дней после развода, если бывший супруг оспорил свое отцовство в суде; а также женщину, вне брачных отношений усыновившую или удочерившую ребенка, - пояснила юрист.В свою очередь, матерью-одиночкой или единственным родителем не признают:Какие выплаты положены матерям-одиночкамЕдиновременные выплатыПо закону, мать-одиночка имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка. Кроме того, если беременная встанет на учет на сроке до 12 недель, то государство ей выплатит дополнительные средства - за раннюю постановку на учет. Женщине положен и материнский капитал, который можно направить:Ежемесячные выплатыСогласно статье 13 ФЗ № 81, молодой матери назначаются и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком. Средства выплачиваются как официально трудоустроенным женщинам, так и тем, кто не работал. Пособие платят до достижения ребенком 1,5 лет.Выплаты на детей до 3 летДо 2020 года в России родители детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе и матери-одиночки, получали компенсационную выплату по уходу за ребенком в размере 50 рублей. С 2020-го ее отменили, но не для всех. Средства могут и дальше получать родители малышей, родившихся до 1 января 2020 года.Ежемесячную выплату может получать гражданин РФ, у которого первый или второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход получателя не может быть больше двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Также заявитель должен постоянно проживать на территории страны и являться гражданином России, так же как и его ребенок.Выплаты на детей до 7 летВыплаты на детей до 7 лет в Российской Федерации могут получать, в том числе, и матери-одиночки при соблюдении важного условия. Среднедушевой доход на одного члена семьи не должен превышать однократного размера прожиточного минимума.- В случае с матерью-одиночкой, если она содержит одного ребенка, ее доход не должен превышать двух размеров прожиточного минимума, - отметила эксперт.Выплаты на детей до 16 летС 1 июля 2021 года в России начнут назначать новые денежные выплаты родителям-одиночкам. Средства полагаются, если:Нуждающиеся неполные семьи будут получать выплаты в размере половины регионального прожиточного минимума.Выплаты на второго ребенкаПо нормам российского законодательства при рождении второго малыша предусмотрены те же выплаты и пособия, что и при беременности и рождении первого ребенка. Отличаются только размеры выплат. Выплаты работающим матерям-одиночкамЖенщина имеет право получить пособие по беременности и родам, то есть декретные выплаты, если является:Выплаты неработающим матерям-одиночкамБывает, что женщина не работает ни до, ни во время беременности. В этом случае ей все выплаты начисляются в минимальном или четко установленном размере.Выплаты малоимущим матерям-одиночкамЕсли из-за низкого дохода мать-одиночка с ребенком попадают в категорию малоимущих семей, она может претендовать еще на некоторые преференции:Выплаты многодетным матерям-одиночкамПомимо основных выплат многодетным матерям-одиночкам полагается компенсация за детский сад в размере половины оплаты. Дети многодетных матерей получают место в дошкольном учреждении без очереди. Также в регионах существует компенсация за непредоставление места в детском саду.На федеральном уровне многодетным матерям-одиночкам полагаются:Дополнительные выплатыПомимо материального пособия, матери-одиночки получают расширенные права на оформление различных льгот:Также матери-одиночке предоставляется двойной налоговый вычет; ее нельзя уволить по сокращению штата; невозможно без ее согласия отправить в командировку; у нее неограниченная длительность оплаты больничного до достижения ребенком 7 лет.Помимо этого у такой гражданки имеется право на внеочередное зачисление ребенка в детский садик, питание ребенку в школе будет предоставлено бесплатно.У ребенка матери-одиночки есть приоритетное право на поступление на бюджетные места в средние специальные и высшие учебные заведения.Список льгот разнится от региона к региону.Размер выплатС 1 февраля 2021 года единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 18 886,32 рубля. Эта сумма одинакова для всех и не зависит от трудоустройства женщины, уровня ее дохода и других факторов.Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель), - 708,23 рубля в 2021 году.Максимальный размер пособия по беременности и родам (декретных выплат) в 2021 году – 322 190 рублей, минимальное пособие - 55 830 рублей.Размер ежемесячного пособия работающей матери составляет 40% от среднего заработка за предшествующие беременности 2 года, но не более 27 984,66 рубля. Если женщина не имеет трудового стажа, либо не отработала двухлетний срок перед рождением ребенка, то выплата составит 5 036 рублей на первого ребенка. На второго и последующего - 6 803,90 рубля.При этом если среднедушевой доход семьи вместе с выплатой меньше прожиточного минимума на душу населения, размер пособия повышается до 75% (в Москве это 11686,5 рубля), либо до 100% (15582 рубля). Размер выплат на детей с 8 до 16 лет в среднем по стране - 5650 рублей на каждого ребенка ежемесячно.Размер материнского капитала в 2021 году составляется на первого ребенка 483 881,83 рубля. При этом, для семей, у которых право на дополнительные меры господдержки возникло в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, при рождении второго ребенка размер материнского капитала с 2021 года увеличивается на 155 550 рублей. Итого, для семей, у которых с 1 января 2020 года родился или только родится в этом году второй ребенок, материнский капитал составит в 2021 году 639 431,83 рубля.Оформление выплатС 2021 года выплата единовременного пособия при рождении ребенка осуществляется напрямую территориальными органами ФСС РФ в течение 10 календарных дней со дня получения от работодателя (страхователя) данных, которые необходимы для назначения и выплаты соответствующего пособия. Средства приходят на банковский счет застрахованного лица или по почте.За назначением ежемесячного пособия работающим женщинам нужно обратиться к своему работодателю. Оплату в этом случае проводит Фонд социального страхования.Безработным гражданкам данную выплату оформляют и ежемесячно выплачивают после обращения в органы социальной защиты населения по месту проживания.ДокументыТрудовые и налоговые послабления оформляют по месту работы единственного родителя. Иные виды пособий и льгот можно оформить, обратившись в органы соцзащиты. Посещение этой инстанции возможно лично, через представителя (обязательно по доверенности) или посредством обращения в МФЦ или на сайте Госуслуг.Список необходимых бумаг может немного изменяться в зависимости от требований региональных органов соцзащиты. Чаще всего при обращении потребуются следующие документы:Какие документы подготовить, и по какой форме написать заявление на получение конкретной выплаты, лучше уточнить в организации, куда планируется направить обращение.Региональные выплаты матерям-одиночкамСубъекты РФ могут устанавливать за счет своего бюджета дополнительные выплаты и льготы матерям-одиночкам. Нередко предусматривается дополнительная единовременная выплата: например, в Москве она пока составляет 5 500 рублей при рождении первого ребенка и 14 500 рублей за второго и всех последующих. Многие регионы России поощряют рождение двух и более детей, тоже увеличивая размеры пособий.В каждом регионе пакет льгот для матерей-одиночек различен и какие именно действуют в конкретном регионе необходимо узнавать в органах социальной защиты.Как получить статус матери-одиночки?Документ, подтверждающий, что мать является единственным родителем ребенка, - это справка по форме №2. Она выдается по заявлению родителя (или его представителя) при обращении:Оформляется документ одновременно с выдачей свидетельства о рождении. Ребенку при этом присваивается фамилия матери, а отчество дается, исходя из ее пожеланий.Подать заявление необходимо в срок до 1 месяца с даты появления ребенка на свет.Для получения нужны следующие бумаги:Шаги для получения справки по форме №2 через портал Госуслуг:1. Войти в свой профиль на сайте Gosuslugi.ru.2. Открыть меню "Каталог услуг".3. Выбрать пункт "Регистрация рождения" в разделе "Семья и дети".4. В меню нажать на ссылку "Регистрация матерью, не состоящей в браке".5. Далее на странице выбрать пункт "Электронная услуга".6. Заполнить заявление по форме, предлагаемой сайтом и получить запись на прием в орган ЗАГС.7. В указанную дату прибыть в учреждение, взяв с собой оригиналы документов и справку №103/у. После подписания бланков получить свидетельство о рождении и справку по форме №2.

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https://ria.ru/20210406/matkapital-1604399973.html

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https://ria.ru/20210423/lgoty-1729602390.html

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социальные выплаты, дети, россия, материнский капитал, общество