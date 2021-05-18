Исторический квартал Сета Солберга в Выборге отреставрируют к 2025 году
© Комитет по печати Ленинградской области Проект реставрации исторического квартала Сета Солберга и бывшего Дома губернского правления в Выборге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Реставраторы завершают проект реставрации исторического квартала Сета Солберга и бывшего Дома губернского правления в Выборге, в 2025 году здесь откроется общественное пространство с театром, выставочным залом и гостиницей, сообщил зампредседателя правительства Ленинградской области, глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
По его словам, над проектом работают специалисты архитектурного бюро "Студия 44". В сентябре материалы будут представлены в Главгосэкспертизу России. Реставрация начнется в 2022 году. Функции заказчика выполняет Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Финансирует восстановление квартала Новый банк развития БРИКС, часть расходов возьмет на себя областной бюджет. В частности, из региональной казны будет добавлено не менее 25% к итоговой стоимости проекта на благоустройство территории и ремонт коммуникационных сетей.
"В пространствах, расположенных между улицами Крепостная, Красноармейская, Красина и Сторожевой башней, общей площадью более 12 тысяч квадратных метров разместится областной театр "Святая Крепость" с многофункциональным залом на 400 мест, просторными фойе, атриумом, кафе и галереей. Бывший Дом губернского правления на улице Крепостная, 22 будет приспособлен под театральную гостиницу с небольшими репетиционными залами, комнатой для брифинга и прочими необходимыми службами", — сказал Цой.
Он отметил, что при разработке проекта, архитекторы ориентируются на состояние объектов в 1939 году. Только фасады зданий по улице Сторожевой башни будут точно воссозданы, остальные же ─ бережно отреставрированы.
"В бывшем Доме губернского правления будут сохранены черты разных эпох ─ от средневековых подвальных сводов до модерновой стеклянной кровли. Это будет великолепная площадка для гастролей как областных, так и федеральных театров, которые традиционно выступают в Ленинградской области", — добавил Цой.