https://ria.ru/20210518/restavratsiya-1732814917.html

Исторический квартал Сета Солберга в Выборге отреставрируют к 2025 году

Исторический квартал Сета Солберга в Выборге отреставрируют к 2025 году - РИА Новости, 18.05.2021

Исторический квартал Сета Солберга в Выборге отреставрируют к 2025 году

Реставраторы завершают проект реставрации исторического квартала Сета Солберга и бывшего Дома губернского правления в Выборге, в 2025 году здесь откроется... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:14

2021-05-18T15:14

2021-05-18T15:14

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Реставраторы завершают проект реставрации исторического квартала Сета Солберга и бывшего Дома губернского правления в Выборге, в 2025 году здесь откроется общественное пространство с театром, выставочным залом и гостиницей, сообщил зампредседателя правительства Ленинградской области, глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. По его словам, над проектом работают специалисты архитектурного бюро "Студия 44". В сентябре материалы будут представлены в Главгосэкспертизу России. Реставрация начнется в 2022 году. Функции заказчика выполняет Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Финансирует восстановление квартала Новый банк развития БРИКС, часть расходов возьмет на себя областной бюджет. В частности, из региональной казны будет добавлено не менее 25% к итоговой стоимости проекта на благоустройство территории и ремонт коммуникационных сетей. Он отметил, что при разработке проекта, архитекторы ориентируются на состояние объектов в 1939 году. Только фасады зданий по улице Сторожевой башни будут точно воссозданы, остальные же ─ бережно отреставрированы.

https://ria.ru/20210427/kvartal-1730146968.html

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