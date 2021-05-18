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Правила проведения музыкального конкурса "Евровидение"

Правила проведения музыкального конкурса "Евровидение"

Музыкальный конкурс "Евровидение" проходит под эгидой Европейского вещательного союза (ЕВU). Правила конкурса за время его существования менялись несколько раз. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T00:38

2021-05-18T00:38

2021-05-18T00:38

евровидение-2021

евровидение

справки

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Музыкальный конкурс "Евровидение" проходит под эгидой Европейского вещательного союза (ЕВU). Правила конкурса за время его существования менялись несколько раз.В первом конкурсе, который проходил в 1956 году, участвовали семь стран, каждая из которых представила по две песни. На конкурс были допущены только сольные исполнители. От каждой страны-участницы в жюри конкурса входило по два представителя. Позже было принято решение исполнять одну песню и отстранять от конкурса, который будет проводиться в следующем году, страны, показавшие наихудшие результаты.После распада Советского Союза в 1990-х годах к конкурсу захотели присоединиться другие страны. В 1993 и 1994 годах в нем приняли участие 25 стран. В 1996 году был организован предварительный квалификационный отбор, в ходе которого 29 участников сократились до 23, а принимающая страна Норвегия автоматически получила право участвовать в конкурсе как 24-я страна.До 2004 года победителя "Евровидения" определяли в финале, но из-за увеличения количества стран-участниц в этом году был введен полуфинал, а с 2008 года – два полуфинала. В результате в 2008 году впервые приняли участие рекордное количество из 43 стран.С самого начала конкурса победителей определяло жюри. В 1997 году пять стран экспериментально ввели телеголосование зрителей. С 1998 года всем странам было рекомендовано использовать телеголосование.Согласно правилам "Евровидения", к участию в конкурсе допускаются не более 44 страны, в финале участвуют не более 26 стран. От борьбы в полуфинале освобождаются пять стран – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также страна-"хозяйка" текущего конкурса.Полуфиналы традиционно проходят во вторник и четверг, а финал конкурса – в субботу.Выступления певцов проходят в прямом эфире.В 2021 году в связи с пандемией коронавируса вещатель каждой страны отснимет живое выступление своего представителя на тот случай, если он не сможет приехать на конкурс или если артист будет вынужденно помещен на карантин на месте. Все страны-участницы проводят собственные национальные отборочные конкурсы, правила которых устанавливает телекомпания, участвующая в "Евровидении".Номера участников полуфинала определяются жеребьевкой.Каждая страна-участница представляет на конкурс одного исполнителя с единственной песней. Максимальная продолжительность песни – три минуты.Песня должна быть официально представлена до даты начала проведения конкурса.Песня из каждой страны должна звучать живом исполнении, музыкальное сопровождение записано на фонограмму. При этом бэк-вокал (подпевка), может быть использован как вживую на сцене, так и в записи.Подключение музыкальных инструментов для игры вживую на сцене не допускается. Сценическое исполнение должно быть идентичным на всех генеральных репетициях и во время живых выступлений.Певец может выступать только за одну страну.Текст песни и выступление не должны навлекать на конкурс плохую репутацию. В выступлениях не должно содержаться политических и пропагандистских высказываний, нецензурных выражений, рекламы. В противном случае участники могут быть дисквалифицированы.Конкурсанты должны быть старше 16 лет (на момент проведения финала). Исполнительская группа из одной страны может быть представлена максимум шестью участниками. Выбор языка исполнения является свободным и осуществляется участвующими телекомпаниями. В полуфинале и финале зрители стран-участников могут проголосовать с помощью телеголосования, при этом они не могут голосовать за песню, представляющую их страну. В полуфинале и финале "окно" для зрительского голосования открывается после выступления последнего участника и закрывается через 15 минут. Оно является фиксированным, открывается и закрывается в одно и то же время во всех странах, где проводится телеголосование. Проголосовать можно по телефону или отправив SMS по номерам, указанным на экране, а также через официальное приложение Eurovision Song Contest (ESC).Телеголосования составляют 50% результата, остальные 50% определяются профессиональным жюри в каждой участвующей стране. Национальные профессиональные жюри, согласно правилам "Евровидения", состоят из пяти участников, включая председателя. В состав жюри входят профессионалы музыкальной индустрии при условии, что они не входили ранее в жюри двух предыдущих конкурсов. Никто из членов жюри не должен быть причастен к производству и исполнению песен участников конкурса. Все члены национальных жюри являются гражданами страны, которую они представляют.Профессиональное жюри и телезрители из каждой страны оценивают участников конкурса по отдельности, выставляя им от 1 до 8, а также 10 и 12 баллов.Члены жюри ставят на первое место лучшую, по их мнению, песню, второе место – вторую понравившуюся песню и так далее до последней песни. Песня, занявшая первое место, получает 12 баллов, второе место – 10 баллов и так далее. Представитель страны, занявшей 10-е место, получает 1 балл.То же правило касается телезрителей. Для жюри не допускается присвоение одного и того же ранга двум разным песням. В ходе объявления итоговых результатов сначала называются баллы от жюри, после чего к ним добавляются результаты голосования зрителей. При этом объявлять суммарные итоги начинают с наименее удачно выступивших конкурсантов. Победителем международного музыкального конкурса "Евровидение" признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков. Она и получает право в следующем году принимать конкурс у себя.В 2020 году конкурс был отменен из-за пандемии COVID-19.В 2021 году Международный конкурс "Евровидение" состоится 18-22 мая в Роттердаме в Нидерландах на арене Ahoy, которая вмещает свыше 16 тысяч зрителей. Организаторы "Евровидения-2021" заявили, что сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного из-за пандемии коронавируса мероприятия.Ими были проработаны четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включали в себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступления некоторых стран-участниц в онлайн-формате. В феврале 2021 года было объявлено, что "нормальный" формат "Евровидения" не может состояться в обстоятельствах пандемии коронавируса, 65-й конкурс будет проведен в рамках "сценария B" – в формате уменьшенной, но амбициозной версии со строгими мерами по охране здоровья и безопасности, социальным дистанцированием. В частности, "сценарий B" предусматривает исполнение песен вживую на сцене исполнителями. Всего должно состояться девять шоу (шесть генеральных репетиций, два полуфинала и финал) либо без аудитории, либо с ограниченной аудиторией с учетом социального дистанцирования. Окончательное число зрителей зависит от директив правительства Нидерландов.29 апреля 2021 года правительство Нидерландов подтвердило, что на конкурс "Евровидение" в Роттердаме в мае пустят зрителей. На всех девяти шоу – шести репетициях, двух полуфиналах и финале – одновременно смогут присутствовать максимум 3,5 тысячи зрителей. Однако, чтобы быть допущенными на мероприятие, они должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение-2021, евровидение, справки