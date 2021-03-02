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https://ria.ru/20210302/evrovidenie-1599616845.html
Евровидение-2021 пройдет в урезанном формате
Евровидение-2021 пройдет в урезанном формате
"Евровидение-2021" планируется провести в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:12
2021-03-02T16:39
европейский вещательный союз
культура
евровидение
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Евровидение-2021" планируется провести в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято, сообщили организаторы конкурса."В феврале было объявлено, что "нормальный" формат конкурса песни "Евровидение" не может состояться в нынешних обстоятельствах... 65-й крупнейший в мире конкурс с живой музыкой может состояться в рамках "сценария B" - в формате уменьшенной, но амбициозной версии конкурса со строгими мерами по охране здоровья и безопасности, социальным дистанцированием. Это решение было недавно подтверждено референс-группой "Евровидения", руководящим органом мероприятия, и исполнительным советом Европейского вещательного союза", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте конкурса.Уточняется, что в рамках выбранного сценария количество участников в каждой из делегаций будет сокращено по сравнению с предыдущими конкурсами. Количество журналистов, присутствующих на мероприятии, будет ограничено до 500 человек, еще тысяча журналистов смогут освещать конкурс в специальном пресс-центре.Решение о присутствии публики на конкурсе будет принято позже, организаторы не исключают, что обстоятельства могут измениться.
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/prigozhin-1599599181.html
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европейский вещательный союз , евровидение, в мире

Евровидение-2021 пройдет в урезанном формате

16:12 02.03.2021 (обновлено: 16:39 02.03.2021)
 
© Фото : European Broadcasting Union/Andres Putting Зрители во время финала конкурса "Евровидение"
Зрители во время финала конкурса Евровидение - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : European Broadcasting Union/Andres Putting
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Евровидение-2021" планируется провести в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято, сообщили организаторы конкурса.
"В феврале было объявлено, что "нормальный" формат конкурса песни "Евровидение" не может состояться в нынешних обстоятельствах... 65-й крупнейший в мире конкурс с живой музыкой может состояться в рамках "сценария B" - в формате уменьшенной, но амбициозной версии конкурса со строгими мерами по охране здоровья и безопасности, социальным дистанцированием. Это решение было недавно подтверждено референс-группой "Евровидения", руководящим органом мероприятия, и исполнительным советом Европейского вещательного союза", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте конкурса.
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Уточняется, что в рамках выбранного сценария количество участников в каждой из делегаций будет сокращено по сравнению с предыдущими конкурсами. Количество журналистов, присутствующих на мероприятии, будет ограничено до 500 человек, еще тысяча журналистов смогут освещать конкурс в специальном пресс-центре.
Решение о присутствии публики на конкурсе будет принято позже, организаторы не исключают, что обстоятельства могут измениться.
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