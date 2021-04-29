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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210429/evrovidenie-1730581293.html
На Евровидение пустят зрителей
На Евровидение пустят зрителей
Правительство Нидерландов подтвердило, что на конкурс "Евровидение" в Роттердаме в мае пустят зрителей. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T20:46
2021-04-29T21:12
культура
евровидение-2021
коронавирус covid-19
коронавирусы
евровидение
роттердам
нидерланды
в мире
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ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Правительство Нидерландов подтвердило, что на конкурс "Евровидение" в Роттердаме в мае пустят зрителей.Ранее сообщалось, что власти страны разрешат публике присутствовать на конкурсе "Евровидение" для проверки безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии COVID-19, если ситуация с распространением коронавируса в стране не будет ухудшаться.На всех девяти шоу – шести репетициях, двух полуфиналах и финале – одновременно смогут присутствовать максимум 3,5 тысячи зрителей. Однако, чтобы быть допущенными на мероприятие, они должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
https://ria.ru/20210426/melkonyan-1729974296.html
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евровидение-2021, коронавирус covid-19, коронавирусы, евровидение, роттердам, нидерланды, в мире

На Евровидение пустят зрителей

20:46 29.04.2021 (обновлено: 21:12 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкНовый район Роттердама
Новый район Роттердама - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Юрий Сомов
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ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Правительство Нидерландов подтвердило, что на конкурс "Евровидение" в Роттердаме в мае пустят зрителей.
Ранее сообщалось, что власти страны разрешат публике присутствовать на конкурсе "Евровидение" для проверки безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии COVID-19, если ситуация с распространением коронавируса в стране не будет ухудшаться.
На всех девяти шоу – шести репетициях, двух полуфиналах и финале – одновременно смогут присутствовать максимум 3,5 тысячи зрителей. Однако, чтобы быть допущенными на мероприятие, они должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
Николай Басков с победительницей шоу Ну-ка, все вместе! Сюзанной Мелконян - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 13:39Шоубиз
"Вот кому путь на Евровидение!" В Сети обсуждают финал вокального шоу
 
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