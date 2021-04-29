https://ria.ru/20210429/evrovidenie-1730581293.html

На Евровидение пустят зрителей

На Евровидение пустят зрителей

Правительство Нидерландов подтвердило, что на конкурс "Евровидение" в Роттердаме в мае пустят зрителей. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T20:46

2021-04-29T20:46

2021-04-29T21:12

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ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Правительство Нидерландов подтвердило, что на конкурс "Евровидение" в Роттердаме в мае пустят зрителей.Ранее сообщалось, что власти страны разрешат публике присутствовать на конкурсе "Евровидение" для проверки безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии COVID-19, если ситуация с распространением коронавируса в стране не будет ухудшаться.На всех девяти шоу – шести репетициях, двух полуфиналах и финале – одновременно смогут присутствовать максимум 3,5 тысячи зрителей. Однако, чтобы быть допущенными на мероприятие, они должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

https://ria.ru/20210426/melkonyan-1729974296.html

роттердам

нидерланды

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евровидение-2021, коронавирус covid-19, коронавирусы, евровидение, роттердам, нидерланды, в мире