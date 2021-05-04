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Шоубиз
https://ria.ru/20210504/lazarev-1731099588.html
Лазарев назвал две причины, почему Манижа проиграет на Евровидении
Лазарев назвал две причины, почему Манижа проиграет на Евровидении
Певец Сергей Лазарев объяснил, почему Манижа не сможет победить на Евровидении. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T14:52
2021-05-04T16:47
шоубиз
manizha (манижа сангин)
россия
евровидение
сергей лазарев
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев объяснил, почему Манижа не сможет победить на Евровидении.Артист отметил талант и самобытность Манижи, но выразил сомнение по поводу того, насколько песня "Russian Woman" подходит для этого конкурса. По его мнению, европейская аудитория может не понять смысл композиции, так как она на русском языке."Количество баллов уже будет заведомо меньше", — объяснил певец в интервью на ютьюб-канале Fametime TV. Он оценил феминистский посыл в композиции Манижи, но добавил, что артистка может оказаться в проигрышном положении на фоне участницы из Мальты Дестини, которая поет "про сильную женщину и все такое". Дестини, несколько лет назад выигрывшая детское Евровидение, в этом году оказалась в числе фаворитов у букмекеров. По словам Лазарева, если бы он принимал решение о том, кто поедет на Евровидение от России, то выбрал бы певицу Zivert. "Голос у нее узнаваемый, она запоминается, у нее хиты, она смогла бы сделать классную постановку", — отметил музыкант.Кроме того, певец пожаловался на "нетолерантность по отношению к своей же участнице" в России. Лазарев представлял страну на Евровидении в 2016 и 2019 годах, оба раза заняв третье место. Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступит на нем с песней "Russian Woman".
https://ria.ru/20210416/manizha-1728612647.html
https://ria.ru/20210503/manizha-1730959734.html
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manizha (манижа сангин), россия, евровидение, сергей лазарев

Лазарев назвал две причины, почему Манижа проиграет на Евровидении

14:52 04.05.2021 (обновлено: 16:47 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Manizha
Певица Manizha - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев объяснил, почему Манижа не сможет победить на Евровидении.
Артист отметил талант и самобытность Манижи, но выразил сомнение по поводу того, насколько песня "Russian Woman" подходит для этого конкурса. По его мнению, европейская аудитория может не понять смысл композиции, так как она на русском языке.
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"Количество баллов уже будет заведомо меньше", — объяснил певец в интервью на ютьюб-канале Fametime TV.
Он оценил феминистский посыл в композиции Манижи, но добавил, что артистка может оказаться в проигрышном положении на фоне участницы из Мальты Дестини, которая поет "про сильную женщину и все такое". Дестини, несколько лет назад выигрывшая детское Евровидение, в этом году оказалась в числе фаворитов у букмекеров.
По словам Лазарева, если бы он принимал решение о том, кто поедет на Евровидение от России, то выбрал бы певицу Zivert.
"Голос у нее узнаваемый, она запоминается, у нее хиты, она смогла бы сделать классную постановку", — отметил музыкант.
Кроме того, певец пожаловался на "нетолерантность по отношению к своей же участнице" в России.
Лазарев представлял страну на Евровидении в 2016 и 2019 годах, оба раза заняв третье место.
Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступит на нем с песней "Russian Woman".
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ШоубизManizha (Манижа Сангин)РоссияЕвровидениеСергей Лазарев
 
 
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