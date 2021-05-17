https://ria.ru/20210517/khakery-1732611040.html

СК предложил снизить размер ущерба, позволяющий сажать хакеров

СК предложил снизить размер ущерба, позволяющий сажать хакеров

СК РФ предлагает снизить размер ущерба для наступления уголовной ответственности по киберпреступлениям, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на открытии... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:28

2021-05-17T12:28

2021-05-17T12:28

россия

следственный комитет россии (ск рф)

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

александр бастрыкин

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. СК РФ предлагает снизить размер ущерба для наступления уголовной ответственности по киберпреступлениям, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на открытии международного молодежного юридического форума в Петербурге.Согласно статье 272 УК РФ, крупным признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей, за это хакеру-одиночке грозит до 4 лет лишения свободы.Бастрыкин добавил, что предлагается дополнить статью 63 УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание). "Имеется в виду самого различного рода демонстрация, которая наносит моральный, политический, имущественный вред. В частности, для нас очень актуальна тема, когда "Бессмертный полк", который прошел онлайн в прошлом году, вносили изображение фашистских преступников. Мы имели хороший опыт расследования таких преступлений, всех кто это делал, мы нашли в течение короткого времени", - пояснил он.По словам Бастрыкина, эта инициатива уже получила поддержку в Совете Федерации, где действует соответствующая рабочая группа."Мы полагаем, что надо усилить санкции по ст. 159.3, 159.6 УК РФ, когда речь идет о мошенничестве с использованием электронных средств платежа и мошенничестве в сфере компьютерной информации. Сегодня мы знаем, как обманывают не только пожилых людей, но и достаточно грамотных, достаточно молодых. Это кибермошенничество набирает обороты, и мы полагаем, что вакцинация права в данном случае должна заключаться в том, чтобы модернизировать наше уголовное законодательство", - подчеркнул Бастрыкин.Ране сообщилось, что в 2020 году СК РФ расследовал 15 тысяч киберпреступлений. По данным Генпрокуратуры, в минувшем году число IT-преступлений использованием информационно-коммуникационных технологий выросло на 74%, с 294 тысяч до 510 тысяч.

https://ria.ru/20210517/moshenniki-1732600206.html

https://ria.ru/20210427/khakery-1730133005.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, александр бастрыкин, санкт-петербург, общество