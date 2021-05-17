Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/khakery-1732611040.html
СК предложил снизить размер ущерба, позволяющий сажать хакеров
СК предложил снизить размер ущерба, позволяющий сажать хакеров
СК РФ предлагает снизить размер ущерба для наступления уголовной ответственности по киберпреступлениям, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на открытии... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:28
2021-05-17T12:28
россия
следственный комитет россии (ск рф)
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
александр бастрыкин
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. СК РФ предлагает снизить размер ущерба для наступления уголовной ответственности по киберпреступлениям, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на открытии международного молодежного юридического форума в Петербурге.Согласно статье 272 УК РФ, крупным признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей, за это хакеру-одиночке грозит до 4 лет лишения свободы.Бастрыкин добавил, что предлагается дополнить статью 63 УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание). "Имеется в виду самого различного рода демонстрация, которая наносит моральный, политический, имущественный вред. В частности, для нас очень актуальна тема, когда "Бессмертный полк", который прошел онлайн в прошлом году, вносили изображение фашистских преступников. Мы имели хороший опыт расследования таких преступлений, всех кто это делал, мы нашли в течение короткого времени", - пояснил он.По словам Бастрыкина, эта инициатива уже получила поддержку в Совете Федерации, где действует соответствующая рабочая группа."Мы полагаем, что надо усилить санкции по ст. 159.3, 159.6 УК РФ, когда речь идет о мошенничестве с использованием электронных средств платежа и мошенничестве в сфере компьютерной информации. Сегодня мы знаем, как обманывают не только пожилых людей, но и достаточно грамотных, достаточно молодых. Это кибермошенничество набирает обороты, и мы полагаем, что вакцинация права в данном случае должна заключаться в том, чтобы модернизировать наше уголовное законодательство", - подчеркнул Бастрыкин.Ране сообщилось, что в 2020 году СК РФ расследовал 15 тысяч киберпреступлений. По данным Генпрокуратуры, в минувшем году число IT-преступлений использованием информационно-коммуникационных технологий выросло на 74%, с 294 тысяч до 510 тысяч.
https://ria.ru/20210517/moshenniki-1732600206.html
https://ria.ru/20210427/khakery-1730133005.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, александр бастрыкин, санкт-петербург, общество

СК предложил снизить размер ущерба, позволяющий сажать хакеров

12:28 17.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. СК РФ предлагает снизить размер ущерба для наступления уголовной ответственности по киберпреступлениям, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на открытии международного молодежного юридического форума в Петербурге.
"Мы полагаем, что целесообразно, в частности, пересмотреть в сторону понижения размер ущерба, относящийся к крупному, закрепленный в статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Речь идет о том, чтобы понизить размер причиненного ущерба для того, чтобы наступила уголовная, а не административная ответственность за киберпреступления", - сказал Бастрыкин, не конкретизировав это предложение.
Согласно статье 272 УК РФ, крупным признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей, за это хакеру-одиночке грозит до 4 лет лишения свободы.
Бастрыкин добавил, что предлагается дополнить статью 63 УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание). "Имеется в виду самого различного рода демонстрация, которая наносит моральный, политический, имущественный вред. В частности, для нас очень актуальна тема, когда "Бессмертный полк", который прошел онлайн в прошлом году, вносили изображение фашистских преступников. Мы имели хороший опыт расследования таких преступлений, всех кто это делал, мы нашли в течение короткого времени", - пояснил он.
Девушка разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
Вчера, 11:29
Мошенники стали чаще звонить россиянам под видом силовиков
По словам Бастрыкина, эта инициатива уже получила поддержку в Совете Федерации, где действует соответствующая рабочая группа.
"Мы полагаем, что надо усилить санкции по ст. 159.3, 159.6 УК РФ, когда речь идет о мошенничестве с использованием электронных средств платежа и мошенничестве в сфере компьютерной информации. Сегодня мы знаем, как обманывают не только пожилых людей, но и достаточно грамотных, достаточно молодых. Это кибермошенничество набирает обороты, и мы полагаем, что вакцинация права в данном случае должна заключаться в том, чтобы модернизировать наше уголовное законодательство", - подчеркнул Бастрыкин.
Ране сообщилось, что в 2020 году СК РФ расследовал 15 тысяч киберпреступлений. По данным Генпрокуратуры, в минувшем году число IT-преступлений использованием информационно-коммуникационных технологий выросло на 74%, с 294 тысяч до 510 тысяч.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 13:20
Хакеры стали чаще атаковать органы власти, заявили в Центре киберугроз
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Совет Федерации РФГенеральная прокуратура РФАлександр БастрыкинСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
23:25Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма
23:15Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном
Лента новостейМолния