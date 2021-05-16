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В Петербурге задержали шестерых мигрантов после массовой драки
В Петербурге задержали шестерых мигрантов после массовой драки
После драки в Приморском районе Петербурга задержали шестерых мигрантов, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T12:11
2021-05-16T13:15
россия
гумвд
ленинградская область
приморский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. После драки в Приморском районе Петербурга задержали шестерых мигрантов, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.Драка произошла вечером 14 мая на пересечении улиц Репищева и Вербной. В полицию доставили для разбирательства 45 человек. Тем же вечером к полицейским обратился потерпевший, 33-летний мигрант, которого избили на автобусной остановке.В результате в квартире одного из домов по Вербной улице сотрудники полиции задержали шестерых приезжих из Средней Азии в возрасте от 20 до 33 лет. В основном они работают на стройке. Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве.
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россия
ленинградская область
приморский район
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россия, гумвд, ленинградская область, приморский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали шестерых мигрантов после массовой драки

12:11 16.05.2021 (обновлено: 13:15 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. После драки в Приморском районе Петербурга задержали шестерых мигрантов, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Драка произошла вечером 14 мая на пересечении улиц Репищева и Вербной. В полицию доставили для разбирательства 45 человек. Тем же вечером к полицейским обратился потерпевший, 33-летний мигрант, которого избили на автобусной остановке.
В результате в квартире одного из домов по Вербной улице сотрудники полиции задержали шестерых приезжих из Средней Азии в возрасте от 20 до 33 лет. В основном они работают на стройке.
Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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РоссияГУМВДЛенинградская областьПриморский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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