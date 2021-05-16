https://ria.ru/20210516/zaderzhanie-1732510428.html

В Петербурге задержали шестерых мигрантов после массовой драки

В Петербурге задержали шестерых мигрантов после массовой драки

После драки в Приморском районе Петербурга задержали шестерых мигрантов, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T12:11

2021-05-16T12:11

2021-05-16T13:15

россия

гумвд

ленинградская область

приморский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. После драки в Приморском районе Петербурга задержали шестерых мигрантов, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.Драка произошла вечером 14 мая на пересечении улиц Репищева и Вербной. В полицию доставили для разбирательства 45 человек. Тем же вечером к полицейским обратился потерпевший, 33-летний мигрант, которого избили на автобусной остановке.В результате в квартире одного из домов по Вербной улице сотрудники полиции задержали шестерых приезжих из Средней Азии в возрасте от 20 до 33 лет. В основном они работают на стройке. Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве.

https://ria.ru/20210330/migranty-1603477548.html

россия

ленинградская область

приморский район

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, ленинградская область, приморский район, санкт-петербург, происшествия