От мусаки до дзадзики: секреты и рецепты вкусных блюд греческой кухни

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. С 14 мая Греция С 14 мая Греция отменила ограничения на въезд иностранных туристов. Путешественники смогут не только прикоснуться к древнейшей истории и культуре, но и познакомиться с вкусными и полезными блюдами греческой кухни. Рецепты идеальной закуски, традиционного завтрака и самой распространенной уличной еды — в материале РИА Новости.

Два важных ингредиента

Греческая кухня — типичная средиземноморская: много свежих овощей, зелени, морепродуктов, чеснока. Но именно в этой стране почти во все блюда добавляют два важнейших ингредиента: оливковое масло (лучшее производят в Мессинии и критской деревне Колимвари) и сыр. Последнего там более 60 видов, самый популярный — фета. Греки — чемпионы мира по поеданию сыра: по статистике, каждый житель употребляет более 25 килограммов в год.

Завтрак по-гречески

"Греция — одна из самых курящих стран, большинство взрослых начинают день с кофе и сигареты", — рассказывает гид Александр Кудрявцев. К напитку жители обычно покупают выпечку с разными начинками: тиропиту с фетой, забонотиропиту с ветчиной и сыром, спанакопиту — со шпинатом, пинерли (открытый пирог с беконом и сыром).

В Салониках, втором по величине городе Греции, принято завтракать слоеным пирогом бугаца. Пирог бывает с тремя видами начинок: сладким молочным кремом, фетой и фаршем из говядины. Можно приготовить и дома.

Нужно смешать 500 граммов муки, 80 граммов сахара и щепотку соли, влить газированную воду и замесить гладкое, не липнущее к рукам тесто. Разделить на четыре части, каждую раскатать и свернуть в четыре раза, предварительно промазав слои мягким сливочным маслом.

Для заварного крема: в стакане молока развести крахмал, муку, яйца, манку и немного ванили, полученную смесь влить в кастрюлю с горячей водой, куда ранее уже добавили стакан сахара, 100 граммов сливочного масла и цедру лимона. Масса через несколько минут загустеет. Ее наносят на раскатанные две части теста, а сверху закрывают еще двумя пластами. Пирог отправляют в разогретую духовку на 40 минут, а перед подачей на стол присыпают сахарной пудрой.

Идеально для обеда

Самое известное греческое блюдо в России — салат. На родине его называют деревенским — хориатики. Рецепт прост: в миску нарезают помидоры, огурцы, лук, фету, добавляют маслины и заправляют оливковым маслом с солью, перцем и орегано. Причем греки овощи рубят крупно, с огурца счищают шкурку и перемешивают все уже на столе.

Дзадзики — самый популярный соус. Его готовят из йогурта, огурца, чеснока с добавлением оливкового масла, соли и перца.

"Это идеальная летняя закуска перед основными блюдами. Очень вкусно набрать немного соуса на хлеб, слегка поджаренный на огне, — говорит директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу. — Дзадзики прекрасно освежает, его добавляют к мясу, подают перед основными блюдами". Рецептом закуски делится шеф-повар Акис Петредзикис.

Кухня Средиземноморская Ингредиенты 1 шт. Огурец 200 г Йогурт 1 шт. Чеснок 3 ст. л. Масло оливковое 2 ст. л. Белый винный уксус 1 шт. Пучок укропа по вкусу Соль и перец Приготовление 1 Взбить оливковое масло и чеснок до однородной массы. 2 Смешать ее с йогуртом, солью, перцем, порезанным укропом и белым винным уксусом. Добавить натертую мякоть огурца и перемешать. Готово!

Пита гирос — самая популярная уличная еда, говорит Александр Кудрявцев. Это мясо, запеченное на вертикальном вертеле, с овощами и соусом, завернутое в лепешку. "Стоит от двух до трех евро, нравится и взрослым, и детям", — добавляет он.

Хлебную лепешку диаметром с две ладони и толщиной с мизинец слегка обжаривают на углях, смазывают соусом дзадзики, добавляют ломтик помидора, немного лука, обжаренное свиное мясо, картофель фри и томатный соус.

Рецептов мусаки — овощной запеканки — примерно столько же, сколько борща. "Хотя список ингредиентов постоянен — баклажаны, соус бешамель, фарш, но в разных регионах страны блюдо будет отличаться", — говорит Поликарпос Эфстатиу. А еще его считают зимним — питательным, калорийным, отмечает он.

Ингредиенты 650 г Фарш мясной 0,1 л Масло оливковое 1 шт. Лук красный 0,3 л Сок томатный 0,15 л Вино красное полусладкое 1 шт. Палочка корицы 4 шт. Яйцо 600 г Баклажан 600 г Кабачок 5 шт. Картофель 1 л Молоко 90 г Масло сливочное 7 ст. л. Мука 250 г Сыр по вкусу Мускатный орех (на кончике ножа) по вкусу Соль, сахар, перец Приготовление 1 Фарш с луком слегка обжарить, добавив томатный сок, вино, сахар, палочку корицы, соль и перец. 2 Баклажаны и кабачки нарезать кружками, смазать маслом и запечь в духовке. 3 Затем в форму для запекания отправить нарезанный картофель, кабачки и баклажаны. Между слоями — тертый сыр, сверху — мясной соус и соус бешамель, смешанный из масла, муки, молока, яиц, соли и перца. Полчаса в разогретой духовке — и еда готова!

сувлаки — Практически в любом заведении можно заказать шашлыки из свинины на деревянных шпажках. Иногда они бывают из баранины, куриного мяса, рыбы.

"Замочите деревянные шпажки в воде на несколько часов, чтобы они не сгорели при готовке, — делится рецептом Поликарпос Эфстатиу. — Потом делаем маринад: цедра двух лимонов, 100 граммов апельсинового сока, 20 граммов уксуса из белого вина, по столовой ложке оливкового масла, сушеного орегано, нарезанного розмарина и меда. Соль и перец — по вкусу".

Мясо лучше нарезать кубиками до полутора сантиметров шириной и перемешать с оливковым маслом, солью и перцем. Затем добавить маринад и — в холодильник на ночь.

"На следующий день насаживаем мясо на шпажки. Из полукилограмма свинины получится четыре-шесть штук, — говорит Поликарпос. — Запекаем шашлычки на гриле на сильном огне или на углях по четыре-пять минут с каждой стороны".

Сувлаки подают как отдельное блюдо или в пите — с помидорами, луком и соусом дзадзики.

Есть еда, которую греки готовят лишь в определенные дни. Например, в ночь на Пасху разговляются магирицей — супом из томленных четыре-пять часов с луком и зеленью бараньих внутренностей с соусом авголемоно. Также накануне на вертеле запекают барашка на углях.