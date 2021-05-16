От мусаки до дзадзики: секреты и рецепты вкусных блюд греческой кухни

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. С 14 мая Греция отменила ограничения на въезд иностранных туристов. Путешественники смогут не только прикоснуться к древнейшей истории и культуре, но и познакомиться с вкусными и полезными блюдами греческой кухни. Рецепты идеальной закуски, традиционного завтрака и самой распространенной уличной еды — в материале РИА Новости.
Два важных ингредиента
Греческая кухня — типичная средиземноморская: много свежих овощей, зелени, морепродуктов, чеснока. Но именно в этой стране почти во все блюда добавляют два важнейших ингредиента: оливковое масло (лучшее производят в Мессинии и критской деревне Колимвари) и сыр. Последнего там более 60 видов, самый популярный — фета. Греки — чемпионы мира по поеданию сыра: по статистике, каждый житель употребляет более 25 килограммов в год.
Завтрак по-гречески
"Греция — одна из самых курящих стран, большинство взрослых начинают день с кофе и сигареты", — рассказывает гид Александр Кудрявцев. К напитку жители обычно покупают выпечку с разными начинками: тиропиту с фетой, забонотиропиту с ветчиной и сыром, спанакопиту — со шпинатом, пинерли (открытый пирог с беконом и сыром).
В Салониках, втором по величине городе Греции, принято завтракать слоеным пирогом бугаца. Пирог бывает с тремя видами начинок: сладким молочным кремом, фетой и фаршем из говядины. Можно приготовить и дома.
Нужно смешать 500 граммов муки, 80 граммов сахара и щепотку соли, влить газированную воду и замесить гладкое, не липнущее к рукам тесто. Разделить на четыре части, каждую раскатать и свернуть в четыре раза, предварительно промазав слои мягким сливочным маслом.
Для заварного крема: в стакане молока развести крахмал, муку, яйца, манку и немного ванили, полученную смесь влить в кастрюлю с горячей водой, куда ранее уже добавили стакан сахара, 100 граммов сливочного масла и цедру лимона. Масса через несколько минут загустеет. Ее наносят на раскатанные две части теста, а сверху закрывают еще двумя пластами. Пирог отправляют в разогретую духовку на 40 минут, а перед подачей на стол присыпают сахарной пудрой.
Идеально для обеда
Самое известное греческое блюдо в России — салат. На родине его называют деревенским — хориатики. Рецепт прост: в миску нарезают помидоры, огурцы, лук, фету, добавляют маслины и заправляют оливковым маслом с солью, перцем и орегано. Причем греки овощи рубят крупно, с огурца счищают шкурку и перемешивают все уже на столе.
Дзадзики — самый популярный соус. Его готовят из йогурта, огурца, чеснока с добавлением оливкового масла, соли и перца.
"Это идеальная летняя закуска перед основными блюдами. Очень вкусно набрать немного соуса на хлеб, слегка поджаренный на огне, — говорит директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу. — Дзадзики прекрасно освежает, его добавляют к мясу, подают перед основными блюдами". Рецептом закуски делится шеф-повар Акис Петредзикис.
Кухня
Средиземноморская
Ингредиенты
1 шт.
Огурец
200 г
Йогурт
1 шт.
Чеснок
3 ст. л.
Масло оливковое
2 ст. л.
Белый винный уксус
1 шт.
Пучок укропа
по вкусу
Соль и перец
Приготовление
1
Взбить оливковое масло и чеснок до однородной массы.
2
Смешать ее с йогуртом, солью, перцем, порезанным укропом и белым винным уксусом. Добавить натертую мякоть огурца и перемешать. Готово!
Пита гирос — самая популярная уличная еда, говорит Александр Кудрявцев. Это мясо, запеченное на вертикальном вертеле, с овощами и соусом, завернутое в лепешку. "Стоит от двух до трех евро, нравится и взрослым, и детям", — добавляет он.
Хлебную лепешку диаметром с две ладони и толщиной с мизинец слегка обжаривают на углях, смазывают соусом дзадзики, добавляют ломтик помидора, немного лука, обжаренное свиное мясо, картофель фри и томатный соус.
Рецептов мусаки — овощной запеканки — примерно столько же, сколько борща. "Хотя список ингредиентов постоянен — баклажаны, соус бешамель, фарш, но в разных регионах страны блюдо будет отличаться", — говорит Поликарпос Эфстатиу. А еще его считают зимним — питательным, калорийным, отмечает он.
Ингредиенты
650 г
Фарш мясной
0,1 л
Масло оливковое
1 шт.
Лук красный
0,3 л
Сок томатный
0,15 л
Вино красное полусладкое
1 шт.
Палочка корицы
4 шт.
Яйцо
600 г
Баклажан
600 г
Кабачок
5 шт.
Картофель
1 л
Молоко
90 г
Масло сливочное
7 ст. л.
Мука
250 г
Сыр
по вкусу
Мускатный орех (на кончике ножа)
по вкусу
Соль, сахар, перец
Приготовление
1
Фарш с луком слегка обжарить, добавив томатный сок, вино, сахар, палочку корицы, соль и перец.
2
Баклажаны и кабачки нарезать кружками, смазать маслом и запечь в духовке.
3
Затем в форму для запекания отправить нарезанный картофель, кабачки и баклажаны. Между слоями — тертый сыр, сверху — мясной соус и соус бешамель, смешанный из масла, муки, молока, яиц, соли и перца. Полчаса в разогретой духовке — и еда готова!
Практически в любом заведении можно заказать сувлаки — шашлыки из свинины на деревянных шпажках. Иногда они бывают из баранины, куриного мяса, рыбы.
"Замочите деревянные шпажки в воде на несколько часов, чтобы они не сгорели при готовке, — делится рецептом Поликарпос Эфстатиу. — Потом делаем маринад: цедра двух лимонов, 100 граммов апельсинового сока, 20 граммов уксуса из белого вина, по столовой ложке оливкового масла, сушеного орегано, нарезанного розмарина и меда. Соль и перец — по вкусу".
Сувлаки с картофелем фри
Мясо лучше нарезать кубиками до полутора сантиметров шириной и перемешать с оливковым маслом, солью и перцем. Затем добавить маринад и — в холодильник на ночь.
"На следующий день насаживаем мясо на шпажки. Из полукилограмма свинины получится четыре-шесть штук, — говорит Поликарпос. — Запекаем шашлычки на гриле на сильном огне или на углях по четыре-пять минут с каждой стороны".
Сувлаки подают как отдельное блюдо или в пите — с помидорами, луком и соусом дзадзики.
Есть еда, которую греки готовят лишь в определенные дни. Например, в ночь на Пасху разговляются магирицей — супом из томленных четыре-пять часов с луком и зеленью бараньих внутренностей с соусом авголемоно. Также накануне на вертеле запекают барашка на углях.
Кроме того, в каждом регионе есть фирменные блюда, которые больше нигде не попробуешь. "На Корфу это софритто — говядина, томленная в белом вине с чесноком. На гарнир — рис. Мясо настолько нежное, что отделяется вилкой", — рассказывает Александр Кудрявцев. Еще один местный специалитет — пастицада, говядина в красном винном соусе. Подают с пастой. А вот бурдетто (рыба-скорпион, томленная в красном пикантном соусе) едят без гарнира.
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