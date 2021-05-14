https://ria.ru/20210514/gretsiya-1732298760.html

Эксперты рассказали, как россиянам путешествовать на острова Греции

Эксперты рассказали, как россиянам путешествовать на острова Греции

С 14 мая в Греции снимается запрет на передвижение между регионами и островами, власти ускоряют вакцинацию от COVID-19 на всех островах, где будут принимать... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:33

2021-05-14T13:33

2021-05-14T13:33

туризм

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греция

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. С 14 мая в Греции снимается запрет на передвижение между регионами и островами, власти ускоряют вакцинацию от COVID-19 на всех островах, где будут принимать туристов, эксперты уточнили, какие документы нужны для поездки на островные курорты, сообщает АТОР. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о плане вакцинации от коронавируса. Глава греческого правительства рассказал, что к настоящему моменту прививочная кампания уже проведена на 32 островах. До конца мая этот процесс завершится еще на 36 – с населением менее 100 тысячи человек. Таким образом, к 1 июня вакцинация будет завершена на 68 греческих островах.Для ускорения процесса иммунизации на островах создаются новые центры вакцинации, которые будут дополнены мобильными бригадами.Как подчеркнул Мицотакис, речь идет о создании "первой массивной стены иммунитета", которая позволит избежать локальных вспышек коронавируса и, соответственно, введения ограничительных мер.С 14 мая в Греции снимаются ограничения на передвижение между регионами, в том числе снова разрешены поездки на острова.Однако местные жители и иностранные путешественники старше пяти лет будут обязаны при поездке на острова (за исключением Лефкады, Саламина и Эвии) по воздуху или по морю иметь при себе документ, подтверждающий их антиковидный статус. Это может быть сертификат вакцинации от COVID-19 (через 14 дней после второй прививки), ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест на антигены (не ранее чем за 24 часа) или самотестирование (антиген-тест, сделанный за 24 часа до отправления, с публикацией результата теста на платформе self-testing.gov.gr). Также подойдет справка о перенесенной коронавирусной инфекции (с момента выздоровления должно пройти от двух до девяти месяцев).Контроль за проверкой указанных документов будет осуществляться авиаперевозчиками и судоходными компаниями.По сообщению греческих СМИ, туристический сезон на Родосе уже стартовал: остров принял первые девять рейсов из Израиля, Франции и Бельгии. 14 мая первых иностранных гостей примет Закинф.С 14 мая в Греции возобновляет работу розничная торговля с лимитом посетителей. С 17 мая в стране откроются детские сады, с 21 мая – летние кинотеатры, с 28 мая – культурные пространства.С июня разрешено проводить свадьбы и таинства крещения на открытом воздухе с максимальным количеством участников 100 человек. Запрет на живую музыку в ресторанах продлится весь май.

https://ria.ru/20210514/sayman-1731748097.html

https://ria.ru/20210510/italiya-1730489199.html

https://ria.ru/20210513/gretsiya-1732216222.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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