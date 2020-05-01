Сувлаки, ражничи, мцвади и другие рецепты самых вкусных шашлыков

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. В этом году собраться большой компанией не получится — надо соблюдать самоизоляцию. Но оформить пропуск и выбраться на несколько дней в загородный дом — можно. Рецепты самых вкусных блюд, которые готовят на мангале, — в материале РИА Новости.

Свинина, специи, майонез

Сторонники здорового образа жизни этот рецепт вряд ли одобрят. Но это один из самых простых и популярных способов приготовить мясо. А главное — получается очень вкусно. В кусочки свиной шейки добавляют нарезанный кольцами лук, соль, специи. Можно — копченую паприку, петрушку, укроп, базилик. Подойдет и любая приправа "для курицы", купленная в магазине. Чтобы мясо пропиталось луковым соком и травами, нужно его хорошенько помять. Затем — майонез и ставим мариноваться в холодильник на несколько часов. Потом останется насадить на шампуры и следить, чтобы не сгорело.

Добавить остроты

Любители острого могут приготовить мясо в таком маринаде: к кусочкам свинины, помимо лука, добавьте молотый черный и душистый перец, сушеные помидоры, кориандр и соль по вкусу. Полученную смесь залейте минеральной водой с газом и поставьте на несколько часов в холодильник. Такой шашлык получается не только острым, но и очень мягким.

На кефире

Еще один вариант маринада — кефир. Нарезаем свинину, посыпаем солью, измельченной зеленью, например кинзой, выкладываем кольца лука, снова — зелень. И так — несколько слоев. Затем заливаем кефиром и — в холодильник на пару-тройку часов. При жарке оставшимся в кастрюле кефиром поливаем мясо, чтобы оно сохраняло сочность.

Для вегетарианцев

Шашлык из грибов и овощей. У шампиньонов нужно обрезать ножку, если она слишком длинная, чтобы их было удобно нанизывать на шампур, перемежая помидорами, кружочками цукини и баклажанов. Для маринада обычно смешивают растительное масло с соевым соусом и добавляют по четверти чайной ложки любых приправ и сушеного чеснока. Грибы и овощи заливают маринадом на время, пока разжигаете мангал. Запекать примерно четверть часа. Это блюдо подают и горячим, и как холодную закуску.

Греческие сувлаки

Отправиться в путешествие сейчас нельзя. Но почувствовать себя, например, в греческой таверне можно. Там в меню всегда сувлаки — шашлыки на деревянных шпажках. Обычно их готовят из свинины, но можно и из баранины, куриного мяса, рыбы.

Правильным рецептом поделился директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу: "Для начала нужно замочить деревянные шпажки в воде на несколько часов, чтобы они не сгорели при готовке. Потом делаем маринад: цедра двух лимонов, 100 граммов апельсинового сока, 20 граммов уксуса из белого вина, по столовой ложке оливкового масла, сушеного орегано, нарезанного розмарина и меда. Соль и перец — по вкусу".

Мясо лучше нарезать кубиками до полутора сантиметров шириной и перемешать с оливковым маслом, солью и перцем. Затем добавляем маринад и — в холодильник минимум на три часа, а лучше на ночь.

"На следующий день насаживаем мясо на шпажки. Из полукилограмма свинины получится четыре-шесть штук, — говорит Поликарпос. — Запекаем шашлычки на гриле на сильном огне или на углях по четыре-пять минут с каждой стороны".

Сувлаки подают как отдельное блюдо или в пите — с томатами, луком и соусом цацики, приготовленном из йогурта, огурца и чеснока.

Грузинский мцвади

© Sputnik / Владимир Умикашвили Перейти в фотобанк Приготовление шашлыка в Грузии © Sputnik / Владимир Умикашвили Перейти в фотобанк

Так называют шашлык в Грузии. Свинину и баранину там не маринуют, мясо просто солят, перчат и — это самое главное — тщательно перемешивают, мнут. Иногда добавляют полукольца лука, лимон, чеснок и зелень.

К столу подают вместе с выложенными на большие тарелки кинзой, укропом, тархуном, цицмати (кресс-салатом), базиликом, зеленым луком. А еще непременно ставят блюдо с домашним сыром, горячим грузинским хлебом в форме лодки — "шотис пури" и, конечно, традиционные соусы — сацебели и ткемали.

Сосати

© AP Photo / Schalk van Zuydam Продажа жареного мяса на рынке в Кейптауне, ЮАР © AP Photo / Schalk van Zuydam

Это южноафриканское блюдо, мясо на шпажках. Чаще всего его делают из курицы с луком, перцем, кусочками манго и персика. Некоторые предпочитают баранину, а на палочки нанизывают еще и чернослив с курагой.

Обычно мясо всю ночь маринуют в жареном луке, соусе чили, чесноке, листьях карри и соке тамаринда (индийский финик).

Ражничи

Их готовят в Черногории. Кусочки куриного филе насаживают на деревянные шпажки, иногда мясо предварительно маринуют в соли и оливковом масле. Можно перемежать его паприкой, помидорами, грибами, салом.

Еще один вариант шашлыка по-балкански — куриные ломтики, обернутые в бекон. Причем в этом рецепте специи используют редко. Получается очень нежное блюдо.

Чоп-шиш

Шашлык по-турецки — мелкие кусочки говядины или баранины с курдюком (жиром). Для маринада режут лук, добавляют тимьян, соль и перец, добавляют сок лимона.