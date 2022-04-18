https://ria.ru/20220418/mangal-1784141674.html

Как выбрать мангал и место для шашлыка: секреты идеального пикника

Где пожарить шашлык 2022: лучшие места, выбор мангала и шампуров

Как выбрать мангал и место для шашлыка: секреты идеального пикника

В парках и лесопарках разных регионов страны есть много оборудованных зон, где можно пожарить шашлыки. Как найти лучшее место для пикника в 2022 году, безопасно РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:33

2022-04-18T16:33

2022-04-18T16:33

россия

отдых

шашлык

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740618408_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e398a438ad93f196df231e91ff97688.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В парках и лесопарках разных регионов страны есть много оборудованных зон, где можно пожарить шашлыки. Как найти лучшее место для пикника в 2022 году, безопасно отдохнуть на природе в Москве, выбрать правильный мангал - в материале РИА Новости.Где можно пожарить шашлыкЛесопарковые зоны лучше всего подходят для пикника. На специально оборудованных территориях есть столы и скамейки, мангалы, ящики с песком, контейнер для мусора. В некоторых — даже навесы и беседки. В городских парках можно устраивать пикники на всей территории, кроме заповедных зон и коммерческих участков. В Москве более 100 точек, где можно жарить шашлыки, их несколько в каждом округе. Выбрать подходящую территорию поближе к дому можно на портале открытых данных Правительства Москвы.“На основании п. 66 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных в них, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест”, - комментирует Сергей Агапов, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области.Специально оборудованные местаПикниковые зоны часто оборудованы под нужды отдыхающих. На некоторых из них есть даже информационные щиты с подробными правилами поведения, телефонами аварийных служб и памятками о пожарной безопасности.В лесу, на берегу реки или озераЗапрещается жарить шашлыки на берегу реки, озера или в лесу, где нет специально оборудованного места. Условия для разведения костра следующие:На дачеМногие владельцы дачных участков оборудуют на них места для пикников и жарки мяса. При подготовке территории для установки мангала рекомендуют выбрать небольшую площадь поодаль от дома, других строений и деревьев, и залить ее бетоном. Так мангал будет устойчивым, а искры не упадут на землю, сухие листья и т.д.Популярные места в МосквеВ некоторых парках в черте города можно пожарить шашлыки: для этого созданы специально оборудованные пикниковые зоны. Всего их в столице, по данным официального сайта мэра Москвы, 250, больше всего находится в Царицыно, Тушинском и Москворецком парках.Москворецкий паркМоскворецкий парк располагает четырьмя зонами, где можно приготовить мясо и провести время с семьей. Здесь также можно посетить Кировскую и Строгинскую поймы- это очень живописные места.Тушинский паркВ Тушинском парке есть прокат велосипедов, водные развлечения на Химкинском водохранилище и музей подводной лодки. После полной реконструкции, проведенной в 2013 году, парк разделен на пять тематических зон, каждая из которых имеет свое название и особенности. На этих территориях также много мест для пикника с мангалами.Парк "Царицыно"Основная доля мест для пикников расположена в районе Бирюлевского лесопарка. Все необходимое оборудование для жарки шашлыка есть на шести площадках.Битцевский лесПриродно-исторический парк "Битцевский лес" - вторая по величине особо охраняемая природная территория в Москве. Здесь проводятся мероприятия по сохранению численности животных и растений, восстановлению биоразнообразия, биотехнические и лесовосстановительные процедуры. При этом здесь есть и места для отдыха, где также можно устроить пикник и пожарить шашлыки. Эти участки отдалены от охраняемых территорий, поэтому не доставят неудобств животным.Серебряный борЭкологический парк "Серебряный Бор" — это искусственно созданный остров с пляжами, вековыми деревьями, красивым озером и сосновым лесом, в тени которого приятно отдыхать в жаркий день. Несколько лет назад в парке появились специальные места для отдыха. Сейчас есть много зон, где можно устроить пикник.Химкинский лесопаркХимкинский лесопарк - популярное место отдыха. В нем расположено более десятка территорий с мангалами и навесами, есть детские и спортивные площадки, конно-спортивный комплекс.Беседки в КусковоВ Кусково расположены 17 точек для пикника. Они оснащены мангалами, беседками, скамейками и информационными досками. Здесь расположены музей-усадьба “Кусково”, “Радужные пруды” и красивые места, нетронутые современной цивилизацией.Правила при жарке шашлыкаЧтобы место для костра считалось безопасным, для установки мангала нужно подготовить ровную площадку, очищенную от сухой травы, в идеале залитую бетоном. Площадка должна быть расположена не менее чем в пяти метрах от любых строений. Основная задача состоит в том, чтобы исключить распространение огня и дыма на близлежащие участки.ТребованияДля того чтобы избежать несчастных случаев при разведении огня для мангала, следует придерживаться рекомендаций согласно “Правилам противопожарного режима в Российской Федерации”, а именно:ОграниченияПо рекомендации МЧС России, место использования открытого огня должно быть выполнено в виде ямы глубиной не менее 0,3 м и диаметром не более 1 м, или это должна быть платформа с прочно установленной на ней негорючей металлической емкостью - бочкой, баком, мангалом.В других случаях место для использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 м от ближайшего здания, в 100 м от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев, в 30 м от лиственного леса. Территория должна быть очищена от сухих деревьев, сухой травы в радиусе 10 м и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м. Человек, пользующийся открытым огнем, должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения.Что касается сжигания мусора, которое практикуется во время уборки территории, то для этого следует использовать контейнер с металлическим листом, размеры которого должны позволять полностью закрывать его сверху.Штрафы“При нарушении противопожарного режима в лесах и лесопарковых зонах гражданам может грозить административная ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах", - комментирует Сергей Агапов, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области. - За нарушение противопожарного режима в иных ситуациях штраф могут выписать по ст. 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности". В зависимости от характера конкретного нарушения и наступивших последствий санкции предусматривают административное наказание в виде штрафа в различном размере (как правило, не превышающем 5000 рублей)”.Большая часть мер направлена на снижение риска возникновения пожароопасной ситуации. Поэтому штраф могут выписать в следующих случаях:Как выбрать мангалОн представляет собой металлическую коробку прямоугольной формы. Жарка мяса начинается с того, что на дно мангала кладут дрова или древесный уголь, над которыми затем жарят мясо, рыбу, овощи. В подостывшие угли можно положить картошку.Многие модели имеют отверстия для обеспечения равномерного нагрева стенок. Но иногда их нет, вместо этого - двойные стенки, в которые укладывается утеплитель в виде ваты. Оба вида мангала подходят для использования в больших и маленьких компаниях.МатериалЖаровни бывают стационарными и подвижными, открытыми и закрытыми. Но главный критерий их различия - материал. Есть два самых популярных вида мангалов: из чугуна и стали.ЧугунЧугунные мангалы являются наиболее долговечными. Под воздействием тепла элементы конструкции не деформируются и не подвергаются коррозии. Благодаря толстым стенкам такого мангала тепло сохраняется в течение длительного времени. Кроме того, мясо и овощи в нем готовятся быстро.СтальТакие модели имеют много преимуществ. Например, они очень компактны. Их можно с легкостью переносить (весят чуть больше 5 кг) и могут быть складными. Но сталь не такая прочная, как чугун, поэтому, когда дрова создают сильное тепло, материал может деформироваться. Конструкции с толщиной стали менее 3 мм сгорают быстрее, поэтому срок службы этих моделей намного короче.Толщина металлаМинимальный срок службы этих конструкций составляет около 10 лет.Основным критерием выбора является материал корпуса. Толщина стенок должна быть не менее 1,5 мм (в стационарных моделях обычно около 3 мм). Ширина мангала не должна превышать 30 см. От того, сколько шампуров человек хочет уместить на нем, зависит выбор длины. Любителям поесть шашлык в большой компании подойдут мангалы длиной не менее метра.Стандартная глубина - 15 см. Она позволяет теплу равномерно распределяться, но не поджигать мясо. Существуют более глубокие конструкции, но из-за большого расстояния между мясом и углями в такие мангалы придется класть больше дров.Как выбрать шампурыДля овощей и курицы подойдет шампур с шириной лезвия 6-10 мм, но для жарки больших кусков мяса лучше выбрать более широкий — 15-20 мм. Очень тонкие модели брать не рекомендуется, иначе куски мяса спадать, а шампуры гнуться.На чем жарить шашлыкВопрос о том, что выбрать для жарки шашлыков, уголь или дрова, - это вопрос вкуса, однако у обоих вариантов есть преимущества и недостатки.УгольБумага, лучины, жидкость для розжига - подходящие подручные материалы для разжигания углей. Мясо нужно класть на мангал после того, как уголь покроется белым пеплом. Для более выраженного аромата можно добавить древесной щепы, предварительно смоченной в воде. Уголь позволяет приготовить шашлыки намного быстрее, чем на дровах, которые долго сгорают. К тому же, готовые мешки с ним можно купить в магазинах.ДроваДрова дают слишком неравномерный и достаточно кратковременный жар, который может сжечь либо пересушить мясо, рыбу, грибы или овощи. Но зато при использовании дров можно получить тот самый "природный" аромат жареного подкопченного дымом мяса. Дрова можно нарубить и самостоятельно (но только в разрешенных зонах или на собственном дачном участке), а вот угли придется покупать.Как жарить шашлыкПри подготовке мангала необходимо найти место без ветра, чтобы искры не разлетались в стороны. В целях безопасности лучше не ставить мангал рядом с легковоспламеняющимися предметами, такими как сухая древесина, дрова, мусор.Также важно подобрать нужные дрова - это напрямую влияет на вкус шашлыка. Хвойная древесина при горении выделяет смолы, поэтому ее редко используют для костра. Также нельзя брать древесину, покрытую краской или лаком. Это негативно скажется на вкусе мяса и здоровье. Лучше всего подходят лиственные деревья, например дуб, липа, береза и все плодовые, например яблоня, груша, вишня.Шампуры должны быть плотно выложены на решетку. В течение первых 3-5 минут нужно часто переворачивать их, чтобы мясо покрылось корочкой и сохранило весь сок внутри. Шашлык должен быть прожарен равномерно.Дрова должны быть сухими и не слишком большими, иначе они будут гореть долго. В среднем шашлык готовится от 15 до 25 минут: все зависит от температуры углей и погодных условий.БезопасностьДля безопасности территория вокруг места разведения огня (радиус 10 м) должна быть очищена от сухой травы, мусора и всего легковоспламеняющегося. Также в 50 м от костра не должно быть никаких зданий. Огонь нельзя разводить вблизи деревьев и кустарников. Расстояние от них должно составлять около в 30 м (лиственные) и около 100 м (хвойные). Эту информацию также можно прочитать на информационных плакатах в оборудованных зонах для пикников.

https://ria.ru/20220418/mchs-1784072897.html

https://ria.ru/20220401/zakon-1781305629.html

https://ria.ru/20220415/priroda-1783753717.html

https://ria.ru/20220304/ozhogi-1776553900.html

https://ria.ru/20220301/bezopasnost-1775804601.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/pozhar-1783409705.html

https://ria.ru/20220305/pozhar-1776841957.html

https://ria.ru/20210505/piknik-1731152210.html

https://ria.ru/20210429/piknik-1730410110.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/piknik-1730554391.html

https://ria.ru/20201011/eda-1578860411.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, отдых, шашлык, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)