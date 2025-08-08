https://ria.ru/20250808/mangal-1784141674.html

Где пожарить шашлык в 2025 году: лучшие места Москвы, правила и запреты

Шашлычные зоны в Москве 2025: бесплатные и платные места для мангала на природе и в городе

Где пожарить шашлык в 2025 году: лучшие места Москвы, правила и запреты

Выезд летом на природу и отдых на свежем воздухе для многих является одним из самых приятных форм расслабления, когда можно весело провести время с друзьями и,...

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Выезд летом на природу и отдых на свежем воздухе для многих является одним из самых приятных форм расслабления, когда можно весело провести время с друзьями и, конечно же, пожарить шашлык. В столице есть особые места, где можно устроить такого рода пикники. Где пожарить шашлык в Москве в 2025 году, платные и бесплатные мангальные зоны на природе, а также правила безопасности — в материале РИА Новости.Можно ли жарить шашлык в МосквеМесто для отдыха на природе и приготовления шашлыка должно быть не только живописным и комфортным, но и отвечать требованиям безопасности. Как отмечает профессор Финансового университета при Правительстве Марина Мельничук, шашлык жарить в Москве можно, но в специально отведенных местах, обозначенных соответствующими табличками.ПаркВ городских парках можно устраивать пикники только на специально оборудованных для этого площадках и гриль-зонах. В Москве насчитывается более 100 парков, где можно жарить шашлык, их несколько в каждом округе."На основании п. 66 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных в них, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест", — комментирует Сергей Агапов, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области.Загородный домМногие владельцы дачных участков оборудуют на них места для пикников и жарки мяса. При подготовке территории для установки мангала рекомендуют выбрать небольшую площадь поодаль от дома, других строений и деревьев, и залить ее бетоном. Так мангал будет устойчивым, а искры не упадут на землю, сухие листья и т.д.Постановление Правительства от 24.10.2022 № 1885 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ" устанавливает новые минимальные расстояния от источника огня до расположенных на участке строений. Мангал или жаровню разрешено установить не менее чем в 5 метрах от ближайшей постройки, при этом зона вокруг них, очищенная от любых горючих материалов, должна составлять не менее 2 метров. В то же время источник открытого огня не должен находиться ближе чем в 15 метрах от зданий.ЛесРазведение костров в лесу летом может привести к серьезным последствиям, особенно если на территории региона официально установлен пожароопасный период.В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах", использование открытого огня (в том числе - и мангалов) находится под запретом "со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова" следующих территориях:Берег реки или озераЗапрещается жарить шашлыки на берегу реки, озера или в лесу, где нет специально оборудованного места. Условия для разведения костра следующие:Специальные площадки для барбекюРазведение открытого огня в пределах городской черты (будь то местный парк или берег озера), а также на территориях общего пользования возможно лишь на специально предназначенных для этого площадках.Подобные зоны часто оборудованы всем необходимым для отдыхающих: столами и скамейками, мангалами, ящиками с песком и контейнерами для оставшегося после отдыха мусора. В некоторых даже есть навесы и беседки.Где нельзя жарить шашлыкСуществует ряд мест, где разводить костры или огонь в мангале категорически запрещено.ШтрафыНарушение установленных законом требований пожарной безопасности чревато серьезными последствиями, прежде всего - финансовыми.В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ:Сумма штрафа будет заметно больше, если в момент совершения нарушения в регионе действует особый противопожарный режим, а также если незаконный костер стал причиной пожара, привел к уничтожению или повреждению чужого имущества либо навредил здоровью других людей.Где пожарить шашлык в Москве: бесплатные местаПожарить шашлыки можно на территории многих московских парков: для этого там созданы специально оборудованные пикниковые зоны.Парк "Останкино"Парк располагается в Останкинском районе Северо-Западного АО. Тут можно найти сразу две зоны отдыха для того, чтобы пожарить шашлык.Как отмечает Мельничук, особенность парка состоит в том, что он работает круглосуточно. Если захочется пожарить шашлык в 5 утра, то проблем не возникнет.Алешкинский лесЛес находится в районе Северное Тушино Северо-Западного АО Москвы. Перед любителями пожарить шашлык здесь предстают сразу 6 зон.Долина реки СетуньЭто природный заказник, где также можно приятно отдохнуть и пожарить шашлык. Находится он Западном АО.Косинский паркПриродно-исторический парк Косинский находится на востоке. Место прекрасно подойдет для тех, кто хотел бы устроить пикник.Парк "Жужа"Помимио большого количества зон для жарки шашлыка, в парке также есть спортивные зоны и детские площадки.Парк "Москворецкий"Природно-исторический парк находится на западе Москвы. Тут находится множество точек для пикника, беседок и мангалов.При посещении указанных мест рекомендуется брать с собой средства от комаров, а также воду.Платные мангальные зоныПри несомненных преимуществах бесплатных зон отдыха есть у них и недостатки. В первую очередь речь идет о большом спросе, особенно в хорошую погоду в выходные дни. Для того, чтобы занять место, приходится приезжать очень рано без гарантии, что не придется искать другое расположение.Приходится думать, где пожарить шашлык в Москве так, чтобы избежить этих трудностей. Многие выбирают платные мангальные зоны.Благодаря сервису на сайте mos.ru, можно забронировать место для пикника в любое удобное время, и не тащить с собой мангал. На месте достаточное количество крытых беседок со столиками, а также мангалов и мусорных урн. Все остальное — уголь, шампуры, мясо, — нужно будет взять самим.Не нужно также беспокоиться о том, что кто-то до вас оставил мусор. Подрядные организации постоянно проводят уборки на территории.Для того, чтобы забронировать зону отдыха, необходимо перейти по ссылке на mos.ru, выбрать понравившийся участок и время. Далее нужно будет определиться с конкретной зоной и оплатить.Не на всех участках одинаковые цены. К примеру, чтобы забронировать беседку в лесопарке "Кусково", нужно будет заплатить 1000 рублей за 4 часа. При этом в "Сокольниках" 5 часов удовольствия обойдется от 8900 до 33500 рублей.Советы для безопасного пикникаЧтобы место для костра считалось безопасным, для установки мангала нужно выбрать ровную площадку, очищенную от сухой травы, в идеале залитую бетоном. Она должна быть расположена не менее чем в пяти метрах от любых строений.Перед тем, как покинуть место отдыха, нужно убедиться, что огонь полностью потушен. Для этого можно тщательно залить угли водой либо засыпать их землей или песком.Безопасность при жарке шашлыкаДля того чтобы избежать несчастных случаев при разведении огня для мангала, следует придерживаться рекомендаций согласно "Правилам противопожарного режима в РФ", а именно:Даже на короткое время не стоит оставлять источник огня без присмотра. Особую осторожность необходимо соблюдать, если рядом с открытым огнем находятся дети.Как не получить штрафИспортить выходной день лишними выплатами за нарушение административных норм не хотел бы никто. Для того, чтобы не получить штраф, юрист платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Юлия Иванова советует придерживаться двух простых правил:Лучшее, что можно посоветовать для приятного времяпровождения, — это помнить, что при соблюдении элементарных правил безопасности отдых не оставит неприятных впечатлений и не ударит по карману.Для того, чтобы организация выходного дня была качественной, рекомендуется планировать пикник заранее, а также не забывать делиться этой статьей.

