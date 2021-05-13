https://ria.ru/20210513/operatsii-1732144307.html

Наземные операции израильских войск в палестинском секторе Газа

Наземные операции израильских войск в палестинском секторе Газа

Сектор Газа – одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:53

2021-05-13T14:53

2021-05-13T14:53

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ашкелон

сектор газа

иерусалим

тель-авив

хамас

оон

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Сектор Газа – одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона. В декабре 1987 года в секторе Газа было основано движение исламского сопротивления ХАМАС (Harakat al-Muqawama al-Islamiya), в основе идеологии которого создание палестинского государства на всей территории, которую занимала подмандатная Палестина до образования Израиля в 1948 году. Одно из главных требований ХАМАС – уход Израиля с оккупированных в 1967 году территорий. С начала 1990-х годов происходила быстрая радикализация ХАМАС, обусловленная как общим подъемом исламистского движения в мусульманском мире, так и началом первой палестинской интифады (восстания). В 1992 году было создано военное крыло ХАМАС – "Бригады Из эд-Дина аль-Кассама", названное в честь известного участника палестинского арабского национального движения.После того, как руководство ООП (Организация освобождения Палестины) официально выступило с заявлением об отказе от террористической деятельности и согласилось участвовать в мирном процессе урегулирования палестино-израильского конфликта при международном посредничестве, ХАМАС демонстративно встал на путь непримиримой борьбы с Израилем.Для достижения целей сторонники ХАМАС, считают допустимыми любые средства, включая террор против израильских гражданских лиц. Военное крыло ХАМАС совершило десятки терактов, в результате которых погибли несколько сотен израильтян. Помимо терактов, в том числе с участием смертников, боевиками Газы широко практикуется запуски самодельных ракет "Кассам" на территорию Израиля. В наши дни противостояние по линии Израиль – ХАМАС является одной из наиболее заметных составляющих палестино-израильского конфликта.Конфронтация заметно усилилась после прихода ХАМАС к власти в секторе Газа. За любой акт агрессии в секторе Газа Израиль возлагает ответственность на ХАМАС и придерживается традиционной тактики, которая сводится к незамедлительному удару. Основной целью наступательных действий израильские военные и политики называют восстановление фактора сдерживания в отношениях с группировками сектора Газа. 28 сентября 2004 года израильские войска после обстрела ракетами "Кассам" города Сдерот, в результате которого погибли двое детей, начали операцию в секторе Газа, которая получила кодовое название "Дни покаяния". Целью плана была заявлена полная ликвидация угрозы обстрела ракетами "Кассам" с палестинской территории юга Израиля. Израиль направил в Газу более 2000 своих солдат, 100 танков, более сотни другой боевой техники, а также бульдозеры, вертолеты и военные корабли. Израильские войска вошли в северную часть Сектора Газа – города Бейт-Лахия, Бейт-Ханун, а также лагерь беженцев Джабалия. Операция была завершена 15 октября 2004 года. Командование израильской армией признало спецоперацию в секторе Газа успешной. В официальном заявлении утверждалось, что палестинским террористам был нанесен тяжелый удар, и значительно снижен риск новых обстрелов территории Израиля ракетами "Кассам". В результате операции израильских солдат в секторе Газа были убиты более ста человек. По данным из местных больниц, не менее половины погибших – мирные жители.28 июня 2006 года Израиль начал в секторе Газа операцию "Летние дожди". Она стала ответом на захват израильского капрала Гилада Шалита, похищенного палестинскими боевиками 25 июня 2006 года. В ходе операции было убито по меньшей мере 240 палестинцев. По крайней мере половина из них составляли гражданские лица, в том числе 48 детей.Операция "Осенние тучи" стала продолжением операции "Летние дожди". Она началась 1 ноября 2006 года. Основной целью операции было снижение интенсивности ракетных обстрелов палестинцами южных районов Израиля и пресечение иных видов террористической активности. В отличие от предыдущих рейдов, когда войска избегали действий в густонаселенной городской местности, на этот раз эпицентром операции стал крупный город Бейт-Ханун на северной границе сектора Газа. Преодолевая сопротивление боевиков и гражданского населения, военные прочесывали улицы, проводили обыски в поисках активистов радикальных группировок, оружейных складов и мастерских. Действия крупных сил пехоты поддерживают бронетехника и авиация. 7 ноября 2006 года подразделения Армии обороны Израиля были выведены из района расположенного в секторе Газа города Бейт-Ханун. По сведениям, подтверждаемым представителями властей Израиля и ПНА, с начала операции в секторе Газа погибли более 40 палестинцев, в том числе мирные жители.По данным ООН, в ходе операций "Летние дожди" и "Осенние тучи" израильские силы обороны совершали многократные вторжения на территорию сектора Газа, сопровождаемые массированными обстрелами артиллерией и ракетами класса "воздух-земля". Ракеты, снаряды и бульдозеры разрушали или повреждали дома, школы, больницы, мечети, общественные здания, мосты, водопроводы и электросети, а также сельскохозяйственные угодья.25 ноября вечером между Израилем и Палестиной было достигнуто соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу с 26 ноября 2006 года. Израильский военнослужащий Гилад Шалит, захваченный в плен палестинскими боевиками, был освобожден лишь 2011 году в обмен на 1 тысячу 27 палестинских заключенных, многие из которых были приговорены к пожизненным срокам за террористическую деятельность.С 29 февраля по 3 марта 2008 года Израиль провел в секторе Газа наземную операцию при поддержке ВВС, получившую кодовое название "Жаркая зима". Она затронула северную часть анклава. Непосредственное участие в операции принимали два батальона бригады "Гивати", спецназ, саперы и танковый батальон "Саар". ХАМАС располагал в районе боев двумя бригадами. Она стала ответом на обстрел ракетами повышенной дальности израильского города Ашкелон, расположенного в 15 километрах от сектора Газа. При обстрелах города палестинские боевики впервые в больших количествах использовали 122-миллиметровые реактивные снаряды типа "град" – более мощные и совершенные, чем кустарные "Кассамы", составлявших основу палестинских арсеналов. Главная роль в операции была отведена израильским ВВС. Они нанесли удары по десяткам целей в северных районах сектора Газа. В результате операции погибли 118 палестинцев. С израильской стороны были убиты двое военнослужащих, участвовавших в операции, и один мирный житель, ставший жертвой ракетного обстрела в городе Сдерот. С 27 декабря 2008 года по 18 января 2009 года в секторе Газа была проведена операция "Литой свинец", целью которой израильская сторона объявила прекращение ракетно-минометных обстрелов с палестинской стороны. До 3 января 2009 года, когда израильская армия вторглась в анклав, операция ограничивалась воздушными бомбардировками территории сектора Газа. По оценкам израильских военных потери палестинской стороны составили 1166 человек против 1417, заявленных палестинскими правозащитниками, или "более 1,3 тысячи", которые с конца боевых действий фигурировали в материалах мировых СМИ. По оценкам военных, за 22 дня бомбардировок и наземных боев в секторе Газе погибли 709 активистов правящего в анклаве движения ХАМАС и нескольких других "террористических организаций". К категории гражданских лиц отнесены 295 убитых палестинцев, в том числе 89 детей младше 16 лет и 49 женщин. Потери израильтян за время кампании составили 13 человек убитыми, в том числе трое мирных граждан. Ранения, по данным палестинских медиков, получили около 4,5 тысяч человек. Материальный ущерб превысил 1,5 миллиарда долларов. В секторе Газа были полностью разрушены 14% построек, в том числе более четырех тысяч жилых домов, 48 административных и правительственных зданий, 30 полицейских участков, 20 мечетей, 18 школ, несколько больниц, автотрассы, линии электропередач, водопроводы и канализационная система. 8 июля 2014 года Израиль начал в палестинском анклаве операцию "Нерушимая скала" ("Рубеж обороны"), цель которой была обозначена как прекращение ракетных обстрелов и подрыв военного потенциала ХАМАС. Действия Тель-Авива до 17 июля сводились к дистанционным ударам с воздуха и моря, рейдам спецназа. Однако 22 июля израильская армия начала наземное вторжение в сектор Газа, основной задачей которого военные назвали уничтожение туннелей, прорытых палестинскими боевиками под совместной границей. Операция завершилась 26 августа соглашением о бессрочном прекращении огня в секторе Газа. За время боевых действий боевики выпустили из сектора Газа больше четырех тысяч ракет, в зоне досягаемости которых постоянно находились пять из восьми миллионов израильтян. По данным ООН, за время операции погибли 1462 мирных жителя Палестины, треть из которых дети. В тоже время из-за обстрелов со стороны палестинских вооруженных групп на территории Израиля погибли 6 мирных жителей и ранены порядка 1,6 тысячи человек. Согласно оценкам палестинских чиновников, в результате противостояния были уничтожены или повреждены свыше 60 тысяч жилых домов и более 5 тысяч предприятий и коммерческих учреждений. Число беженцев превысило 400 тысяч человек, большая часть населения осталась без электричества и водоснабжения. Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая 2021 года, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима, потребовав от Израиля уйти с Храмовой горы. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы не менее 1600 ракет. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. Тель-Авив, в свою очередь, с начала эскалации атаковал около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада", в результате которых погибли более 80 человек, около 500 пострадали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ашкелон

сектор газа

иерусалим

тель-авив

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ашкелон, сектор газа, иерусалим, тель-авив, хамас, оон, палестина, израиль, справки