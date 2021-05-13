https://ria.ru/20210513/rakety-1732067099.html

По Израилю выпустили около 1600 ракет с начала обострения конфликта

По Израилю выпустили около 1600 ракет с начала обострения конфликта

За последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили не менее 1600 ракет, заявил пресс-секретарь израильской армии Йонатан Конрикус. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T08:37

2021-05-13T08:37

2021-05-13T09:01

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая — РИА Новости. За последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили не менее 1600 ракет, заявил пресс-секретарь израильской армии Йонатан Конрикус.Из них около 400 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" по-прежнему составляет 90%, добавил он. Тель-Авив, в свою очередь, с начала эскалации атаковал около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада".В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 67 человек.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона.После Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и организовывает там поселения. Палестина же хочет создать на этих землях (включая сектор Газа, которым с 2007 года управляет исламистская организация ХАМАС) свое государство и требует, чтобы будущие границы между суверенными арабским и израильским государствами проходили по линиям, которые существовали до конфликта.Израиль не согласен с этим и уже объявил Иерусалим своей "вечной и неделимой столицей". Процесс мирного урегулирования приостановлен.

https://ria.ru/20210512/konflikt-1731924826.html

сектор газа

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире