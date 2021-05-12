https://ria.ru/20210512/izrail-1731908697.html

Огонь, потери, разрушения: последствия обстрелов в Израиле и секторе Газа

Огонь, потери, разрушения: последствия обстрелов в Израиле и секторе Газа

На границе сектора Газа резко обострилась ситуация. Палестинские группировки выпустили по Израилю сотни ракет, тот в ответ нанес ракетные удары. Погибли десятки РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:26

2021-05-12T15:26

2021-05-12T17:50

сектор газа

арабо-израильский конфликт

израиль

фото

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На границе сектора Газа резко обострилась ситуация. Палестинские группировки выпустили по Израилю сотни ракет, тот в ответ нанес ракетные удары. Погибли десятки человек. Последствия атак — в фотоленте Ria.ru.

сектор газа

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, арабо-израильский конфликт, израиль, фото, фото