https://ria.ru/20210513/konflikt-1732108615.html

В Кремле прокомментировали палестино-израильский конфликт

В Кремле прокомментировали палестино-израильский конфликт

Россия прикладывает усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:39

2021-05-13T12:39

2021-05-13T12:47

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

дмитрий песков

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия прикладывает усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь главы государства отметил, что пока главное, чтобы сами стороны конфликты пришли к пониманию, что никакой альтернативы политико-дипломатическим средствам урегулирования, кроме решения договоренности ООН, "не существует"."Очевидно, что сейчас горячая стадия конфликта, но все прикладывают те усилия, которые могут", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли международному сообществу и России пересмотреть изменить подходы влияния на стороны конфликта,Отвечая на вопрос, почему Путин встречается с генсеком ООН Антониу Гутеррешем по видеосвязи, а не лично, пресс-секретарь президента заявил, что это связано с продолжающейся пандемией и рекомендациями эпидемиологов."Это связано с продолжающимся режимом пандемии и с рекомендациями эпидемиологов. Это все-таки режим предосторожности, в данном случае он никуда не делся. И этим рекомендациям нужно следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства", - заключил Песков.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней в Иерусалиме продолжались акции протеста, перераставшие в беспорядки.После этого в понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима, потребовав от Израиля уйти с Храмовой горы. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 56 человек.В среду прошло второе за неделю закрытое заседание СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Совбез вновь не смог согласовать заявление по этой тематике.

https://ria.ru/20210513/palestina-1732056926.html

https://ria.ru/20210513/izrail-1732071254.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, дмитрий песков, палестина, израиль, в мире