https://ria.ru/20210513/kazan-1732148469.html

Путин заявил, что трагедия в Казани потрясла всех

Путин заявил, что трагедия в Казани потрясла всех

Трагедия в Казани потрясла всех, вся Россия в эти тяжелые дни вместе с Татарстаном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:04

2021-05-13T15:04

2021-05-13T15:04

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

владимир путин

казань

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Трагедия в Казани потрясла всех, вся Россия в эти тяжелые дни вместе с Татарстаном, заявил президент РФ Владимир Путин."Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную", - сказал Путин в четверг на совещании с правительством."Еще раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое - своих детей, внуков, близких и любимых людей", - добавил он.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, владимир путин, казань, происшествия