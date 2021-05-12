https://ria.ru/20210512/pokhorony-1731933307.html

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе": похороны погибших в Казани

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе": похороны погибших в Казани

В Татарстане — траур, родные хоронят погибших при нападении на школу № 175. Кадры прощания — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:38

2021-05-12T13:38

2021-05-12T14:26

стрельба в школе в казани

казань

фото

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В Татарстане — траур, родные хоронят погибших при нападении на школу № 175. Кадры прощания — в фотоленте Ria.ru.

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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