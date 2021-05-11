https://ria.ru/20210511/kazn-1731771018.html
В Совфеде исключили возможность возвращения смертной казни в России
В Совфеде исключили возможность возвращения смертной казни в России
Россия не отменит мораторий на смертную казнь, есть соответствующее решение Конституционного суда, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:42
2021-05-11T13:42
2021-05-11T13:42
россия
андрей клишас
совет федерации рф
справедливая россия
госдума рф
рустам минниханов
казань
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия не отменит мораторий на смертную казнь, есть соответствующее решение Конституционного суда, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя предложение лидера фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергея Миронова в связи с трагедией в Казани.Миронов, комментируя ранее стрельбу в школе в Казани, предложил вернуть в Уголовный кодекс РФ наказание в виде смертной казни за убийство детей."Таких вариантов нет. Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни в нас в стране", - заявил Клишас.Утром во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. По неофициальным данным, погибли 11 человек, четверо госпитализированы. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости сообщили, что погибли восемь человек - семь детей и учительница, еще 20 ранены. Глава республики Рустам Минниханов сообщил, что стрельбу в казанской школе устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, справедливая россия, госдума рф, рустам минниханов, казань, общество
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Россия не отменит мораторий на смертную казнь, есть соответствующее решение Конституционного суда, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству Андрей Клишас
, комментируя предложение лидера фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергея Миронова в связи с трагедией в Казани
.
Миронов, комментируя ранее стрельбу в школе в Казани, предложил вернуть в Уголовный кодекс РФ наказание в виде смертной казни за убийство детей.
"Таких вариантов нет. Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни в нас в стране", - заявил Клишас.
Утром во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. По неофициальным данным, погибли 11 человек, четверо госпитализированы. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости сообщили, что погибли восемь человек - семь детей и учительница, еще 20 ранены. Глава республики Рустам Минниханов сообщил, что стрельбу в казанской школе устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.