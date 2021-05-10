Море огней. Салют в честь Великой Победы
В России торжества в День Победы в Великой Отечественной войне традиционно завершаются праздничными салютами и фейерверками.
В России торжества в День Победы в Великой Отечественной войне традиционно завершаются праздничными салютами и фейерверками.
В Москве в этом году для пуска салюта отвели более 30 площадок, 72 артиллерийские установки запустили в небо 12 тысяч фейерверков.
В Москве в этом году для пуска салюта отвели более 30 площадок, 72 артиллерийские установки запустили в небо 12 тысяч фейерверков.
Кульминацией салюта стал фейерверк в виде государственного флага России.
Кульминацией салюта стал фейерверк в виде государственного флага России.
Стрельбу вели военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.
Стрельбу вели военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.
Звуковое сопровождение обеспечила входящая в состав дивизиона батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Звуковое сопровождение обеспечила входящая в состав дивизиона батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Специальное программное обеспечение позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта.
Специальное программное обеспечение позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта.
Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.
Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.
В российской столице салют в честь 76-й годовщины Победы по традиции начался в 22:00 и длился десять минут.
В российской столице салют в честь 76-й годовщины Победы по традиции начался в 22:00 и длился десять минут.
Вечером 9 мая праздничный салют расцветил небо над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге.
Вечером 9 мая праздничный салют расцветил небо над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге.
На Мамаевом Кургане в городе-герое Волгограде праздничный салют прогремел по окончании светового шоу инсталляции "Свет Великой Победы".
На Мамаевом Кургане в городе-герое Волгограде праздничный салют прогремел по окончании светового шоу инсталляции "Свет Великой Победы".
В Белоруссии небо над Брестской крепостью, чьи защитники первыми в СССР дали отпор фашистским войскам, в День Победы тоже озарил праздничный салют.
В Белоруссии небо над Брестской крепостью, чьи защитники первыми в СССР дали отпор фашистским войскам, в День Победы тоже озарил праздничный салют.