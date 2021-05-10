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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210510/salyut-1731631794.html
Море огней. Салют в честь Великой Победы
Море огней. Салют в честь Великой Победы
Во многих городах вечером 9 мая прогремел праздничный салют, посвященный Дню Победы. Ослепительное шоу в ночном небе — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T10:50
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день победы-2021
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
москва
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санкт-петербург
брест
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Во многих городах вечером 9 мая прогремел праздничный салют, посвященный Дню Победы. Ослепительное шоу в ночном небе — в фотоленте Ria.ru.
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день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), москва, волгоград, санкт-петербург, брест, фото, фото

Море огней. Салют в честь Великой Победы

10:50 10.05.2021 (обновлено: 17:06 10.05.2021)
 
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Во многих городах вечером 9 мая прогремел праздничный салют, посвященный Дню Победы. Ослепительное шоу в ночном небе — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В России торжества в День Победы в Великой Отечественной войне традиционно завершаются праздничными салютами и фейерверками.

Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве
1 из 11

В России торжества в День Победы в Великой Отечественной войне традиционно завершаются праздничными салютами и фейерверками.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В Москве в этом году для пуска салюта отвели более 30 площадок, 72 артиллерийские установки запустили в небо 12 тысяч фейерверков.

Праздничный салют в честь Дня Победы в Москв
2 из 11

В Москве в этом году для пуска салюта отвели более 30 площадок, 72 артиллерийские установки запустили в небо 12 тысяч фейерверков.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кульминацией салюта стал фейерверк в виде государственного флага России.

Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве
3 из 11

Кульминацией салюта стал фейерверк в виде государственного флага России.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Стрельбу вели военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.

Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве
4 из 11

Стрельбу вели военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Звуковое сопровождение обеспечила входящая в состав дивизиона батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Орудия салютного дивизиона во время праздничного салюта в честь Дня Победы в Москве
5 из 11

Звуковое сопровождение обеспечила входящая в состав дивизиона батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Специальное программное обеспечение позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта.

Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве
6 из 11

Специальное программное обеспечение позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве
7 из 11

Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В российской столице салют в честь 76-й годовщины Победы по традиции начался в 22:00 и длился десять минут.

Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве
8 из 11

В российской столице салют в честь 76-й годовщины Победы по традиции начался в 22:00 и длился десять минут.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Вечером 9 мая праздничный салют расцветил небо над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге.

Праздничный салют, посвященный Дню Победы, над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге
9 из 11

Вечером 9 мая праздничный салют расцветил небо над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

На Мамаевом Кургане в городе-герое Волгограде праздничный салют прогремел по окончании светового шоу инсталляции "Свет Великой Победы".

Праздничный салют в честь Дня Победы на Мамаевом Кургане
10 из 11

На Мамаевом Кургане в городе-герое Волгограде праздничный салют прогремел по окончании светового шоу инсталляции "Свет Великой Победы".

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В Белоруссии небо над Брестской крепостью, чьи защитники первыми в СССР дали отпор фашистским войскам, в День Победы тоже озарил праздничный салют.

Праздничный салют в честь Дня Победы в Брестской крепости
11 из 11

В Белоруссии небо над Брестской крепостью, чьи защитники первыми в СССР дали отпор фашистским войскам, в День Победы тоже озарил праздничный салют.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
 
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