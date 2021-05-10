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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210510/aliev-1731693047.html
Алиев напомнил Франции о черепах алжирцев в музее
Алиев напомнил Франции о черепах алжирцев в музее
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ на критику Парка военных трофеев в Баку, где демонстрируется трофейное вооружение из Карабаха, посоветовал... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T21:06
2021-05-10T21:06
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
эммануэль макрон
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ на критику Парка военных трофеев в Баку, где демонстрируется трофейное вооружение из Карабаха, посоветовал официальному Парижу "посмотреть в зеркало" и напомнил о черепах лидеров Алжирского движения национального сопротивления во французском музее.В Хатаинском районе Баку в середине апреля был открыт парк военных трофеев. На территории созданы информационный центр и магазин по продаже сувениров. В парке вырыты искусственные окопы и установлены макеты армянских солдат. На одном из трофейных танков также нарисован образ армянского военнослужащего.Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал парк "музеем страданий и жертв", заявив, что это "самое больше проявление армянофобии и ксенофобии". В числе западных политиков открытие парка раскритиковала депутат нацсобрания Франции Александра Луи, которая заявила, что "режим, который превращает смерть людей в победу, никогда не станет демократией"."Эта грязная кампания против Азербайджана в связи с Парком военных трофеев должна быть прекращена. Французский музей демонстрирует черепа убитых лидеров Алжирского движения национального сопротивления. Идите и посмотрите в зеркало, сколько раз я должен это повторять?... Пусть они занимаются своим делом. Они сами борются с проблемами. Есть тысячи своих проблем", - заявил Алиев в интервью Государственному телевидению Азербайджана (АЗТВ).В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Музее человека в Париже с XIX века хранились черепа 37 участников алжирского сопротивления. Летом 2020 года Франция передала Алжиру останки 24 человек, на кладбище аль-Алия в алжирской столице состоялась церемония их захоронения. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что колониализм был серьезной ошибкой.
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никол пашинян, эммануэль макрон, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Алиев напомнил Франции о черепах алжирцев в музее

21:06 10.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ на критику Парка военных трофеев в Баку, где демонстрируется трофейное вооружение из Карабаха, посоветовал официальному Парижу "посмотреть в зеркало" и напомнил о черепах лидеров Алжирского движения национального сопротивления во французском музее.
В Хатаинском районе Баку в середине апреля был открыт парк военных трофеев. На территории созданы информационный центр и магазин по продаже сувениров. В парке вырыты искусственные окопы и установлены макеты армянских солдат. На одном из трофейных танков также нарисован образ армянского военнослужащего.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
19:43Ситуация в Нагорном Карабахе
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал парк "музеем страданий и жертв", заявив, что это "самое больше проявление армянофобии и ксенофобии". В числе западных политиков открытие парка раскритиковала депутат нацсобрания Франции Александра Луи, которая заявила, что "режим, который превращает смерть людей в победу, никогда не станет демократией".
"Эта грязная кампания против Азербайджана в связи с Парком военных трофеев должна быть прекращена. Французский музей демонстрирует черепа убитых лидеров Алжирского движения национального сопротивления. Идите и посмотрите в зеркало, сколько раз я должен это повторять?... Пусть они занимаются своим делом. Они сами борются с проблемами. Есть тысячи своих проблем", - заявил Алиев в интервью Государственному телевидению Азербайджана (АЗТВ).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
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Конфликт в Карабахе разрешен, заявил Алиев
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Музее человека в Париже с XIX века хранились черепа 37 участников алжирского сопротивления. Летом 2020 года Франция передала Алжиру останки 24 человек, на кладбище аль-Алия в алжирской столице состоялась церемония их захоронения. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что колониализм был серьезной ошибкой.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянЭммануэль МакронИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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