https://ria.ru/20210509/parad-1731590896.html

Тучи, десантники и масочный режим. Чем запомнился парад Победы — 2021

Тучи, десантники и масочный режим. Чем запомнился парад Победы — 2021

В Москве состоялся парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади торжественным маршем прошли более 12 тысяч... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T17:34

2021-05-09T17:34

2021-05-09T17:34

с-500 "прометей"

су-30см

воздушно-космические силы россии

олег салюков

великая отечественная война (1941-1945)

миг-31

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Андрей Коц. В Москве состоялся парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади торжественным маршем прошли более 12 тысяч военнослужащих и проехали свыше 190 единиц боевой техники. Несмотря на пасмурную погоду, организаторы не стали отменять воздушную часть парада, как в 2017-м и в 2019-м, — в небе над Москвой пролетели 76 вертолетов и самолетов, пилотируемых лучшими экипажами ВКС. О том, чем запомнился парад Победы 2021 года, — в репортаже РИА Новости. Утренняя непогодаК половине десятого воздух в столице едва прогрелся до шести градусов тепла. Небо затянуто плотными тучами — накануне в Москве сутки шел дождь. Главный вопрос у представителей прессы: будет ли авиация? Погода явно нелетная. К тому же капает редкий дождь. Впрочем, у метеослужбы Вооруженных сил все под контролем: в воздухе над столицей с раннего утра барражируют специальные самолеты, отслеживающие изменения метеоусловий. В этом году журналистов все-таки пустили на парад — в 2020-м из-за коронавирусных ограничений СМИ работали в специальном пресс-центре. Сегодня на Красной площади в масках все, кроме участников торжественного шествия. Участников парада в полном составе заранее привили российскими вакцинами.Из-за сильного ветра на Красной площади обстановка получилась "максимально приближенной к боевой" — зрителям даже выдали пледы. А командование, чтобы не "морозить" личный состав пеших парадных расчетов, разрешило военнослужащим до начала церемонии надеть пятнистые бушлаты поверх парадной формы.Так что перед шествием все участники выглядели примерно одинаково, разве что за исключением бойцов 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты. Морпехи Северного флота, не в первый раз принимающие участие в параде в Москве, совершенно спокойно стоят на ветру в своей легкой черной форме и, кажется, даже не шевелятся. В поселке Спутник Мурманской области, где базируется это соединение, бывает и похолоднее.Участники готовились к параду несколько месяцев: оттачивали строевую подготовку, приводили в порядок форму, учились действовать как единое целое. Им предстоит пройти по брусчатке со скоростью ровно 116 шагов в минуту. Даже военнослужащим, уже принимавшим участие в параде, пришлось попотеть в процессе многочисленных репетиций."Я в прошлом году был в составе парадной "коробки", прошел хорошо, в этот раз тоже отправили, — рассказывает РИА Новости курсант-пограничник Николай Попов. — Когда в феврале начались тренировки, быстро понял, что почти все, что умел, забыл. Пришлось учиться заново, пока навыки вновь до автоматизма не довел".Новый "голос"За 15 минут до начала церемонии заранее назначенные бойцы забирают бушлаты у сослуживцев и уносят их в сторону. Парадные "коробки" замирают на своих местах, над Красной площадью повисает тишина. Ровно в 10:00 диктор объявляет о начале торжественного марша. В этот раз вместо бессменного "голоса" парада Победы Евгения Хорошевцева, скончавшегося в прошлом году, церемонию впервые комментирует его ученик Антон Сунцов. И делает это более чем достойно — тот же голос, тембр, интонации, манера подачи.Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает — министр обороны Сергей Шойгу. Последний, выезжая на брусчатку Красной площади в черном "Аурусе", не забывает традиционно перекреститься. Салюков и Шойгу объезжают парадные "коробки", приветствуя военнослужащих, после чего министр докладывает президенту Владимиру Путину о готовности начать церемонию. Глава государства поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Великой Победы и напомнил, что в этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Он призвал делать выводы и извлекать уроки из истории, а также отметил, что сегодня в некоторых странах вполне открыто проводятся "сборища недобитых карателей и их последователей".Парад на Красной площади, как и в предыдущие годы, открывает "коробка" юных барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова, задающих ритм марширующим. Следом на брусчатку ступают знаменная группа и почетные караулы всех видов Вооруженных сил России. Мимо трибун проходят суворовцы и нахимовцы, юнармейцы, женские "коробки" Сухопутных войск и ВКС. Их сменяют парадные расчеты каждого вида и рода Вооруженных сил России и других силовых ведомств. Бойцы-десантники из 98-й парашютно-десантной дивизии единственные из марширующих облачены в боевую экипировку "Ратник" и в этом году прижимают к груди автоматы АК-12 — на предыдущих парадах им выдавали снайперские винтовки ВСС "Винторез". "Крылатая пехота" наглядно демонстрирует, что резерв Верховного главнокомандующего одним из первых в Вооруженных силах получает самое новое оружие.А вот иностранных военнослужащих в этом году не было. Организаторы парада решили не приглашать к участию гостей из-за рубежа вследствие коронавирусных ограничений.Стальные дебютыСледом за пешими расчетами на брусчатку выезжает боевая техника. Новинок немного, но они есть. К примеру, на Красной площади дебютируют бронированные машины "Тайфун-ПВО". Они предназначены для быстрой переброски расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов на поле боя, оснащены самыми современными средствами связи и обеспечивают экипажу хорошую защиту от пуль и осколков. Впервые перед зрителями в полном составе прошел и новейший комплекс дистанционного минирования "Земледелие-И", способный надежно перекрыть минными полями угрожаемые участки местности на удалении до 15 километров. Также громкий дебют этого года — зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3". Обновленные ЗРК могут поражать воздушные цели на дальностях до 70 километров и на высотах до 35 километров.В параде участвует много техники, прошедшей серьезную модернизацию. Так "ветераны" БМП-2, принятые на вооружение еще в 1980-м, продемонстрировали зрителям новые боевые модули (БМ) "Бережок", вооруженные скорострельной 30-миллиметровой пушкой, автоматическим гранатометом, пулеметом и четырьмя противотанковыми ракетами "Корнет". Их "младшие братья" — перспективные боевые машины на платформе "Курганец-25" — в этом году впервые предстали на публике с БМ "Эпоха". Его основная особенность — 57-миллиметровое автоматическое орудие, способное одинаково эффективно бороться как с легкобронированной техникой, так и с малоразмерными БПЛА.Само собой, в параде приняли участие все самые современные основные боевые танки Сухопутных войск — Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14. А вот тяжелой БМП Т-15 на платформе "Армата" в этом году по неизвестной причине на Красной площади не было. Как не было и новейших зенитно-ракетных систем С-500, появление которых в центре Москвы еще в апреле прогнозировали некоторые военные эксперты.Преждевременной в Минобороны сочли и демонстрацию новейших разведывательно-ударных дронов "Иноходец". За них пришлось "отдуваться" робототехническим комплексам "Уран-9", которые провезли по брусчатке на специальных тягачах. После прохода тяжелых подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", традиционно замыкающих строй техники, взгляды всех присутствующих устремляются вверх. Небо по-прежнему плотно затянуто тучами. Однако диктор все-таки объявляет о начале воздушной части парада Победы. И тут же из облаков выныривают три тяжелых военно-транспортных вертолета Ми-26. Идут низко, не выше 150-200 метров. Следом за ними над Москвой по очереди проходят группы истребителей Су-35С, Су-30СМ и новейших Су-57, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34, ударных вертолетов Ми-28, Ми-35 и Ка-52 и перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на подвесках. Летчики демонстрируют высший класс: все экипажи проходят над Кремлем в точно назначенные временные промежутки, невзирая на неважную погоду и не лучшую видимость.Церемонию закрывает сводный оркестр из 900 музыкантов, впервые исполняющий на Красной площади песню "Победа остается молодой" на музыку Игоря Якушенко и слова Игоря Шаферана. Парад завершается на высокой ноте и можно с уверенностью утверждать, что он удался — несмотря на непогоду и пандемию коронавируса.

https://ria.ru/20210509/parad-1731582078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

с-500 "прометей", су-30см, воздушно-космические силы россии, олег салюков, великая отечественная война (1941-1945), миг-31, сергей шойгу, безопасность