https://ria.ru/20210509/parad-1731563635.html

В Петербурге парад Победы прошел с соблюдением мер по COVID-19

В Петербурге парад Победы прошел с соблюдением мер по COVID-19

Более 4,3 тысячи военнослужащих и свыше 120 единиц боевой техники приняли участие в параде Победы в Петербурге, который прошел со строгим соблюдением... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T11:58

2021-05-09T11:58

2021-05-09T11:58

день победы-2021

васильевский остров

владимир кочетков

ленинград

бмп-3

бтр-80

миг-31

ленинградская область

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Более 4,3 тысячи военнослужащих и свыше 120 единиц боевой техники приняли участие в параде Победы в Петербурге, который прошел со строгим соблюдением эпидемиологических предписаний.Несмотря на неутешительный прогноз погоды, праздничное утро в Петербурге выдалось солнечным. Задолго до начала парада в историческую часть города стали стекаться потоки горожан: на некоторых были георгиевские ленточки, пилотки и красные флажки в руках. В 9 утра зажёгся огонь на Ростральных колоннах Васильевского острова.На трибунах на Дворцовой площади расположились почетные гости: ветераны из Петербурга и Ленинградской области. Согласно предписанию властей, ветеранские трибуны заполнены наполовину, для остальных гостей – на 75%. Все приглашенные зрители, а также журналисты перед допуском должны были предоставить справку о вакцинации, либо справку о наличии антител, или отрицательный ПЦР-тест.После торжественного выноса знамени Победы на Дворцовую площадь вышли стройные колонны военнослужащих. Всего в параде участвовали более 4,3 тысячи человек. В составе пешей колонны прошли 4674 человека. В экипаже механизированной колонны - порядка 200 военнослужащих.Как ранее сообщал заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков, к участию в параде допущены лишь те, кто прошел полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции или переболел COVID.Затем площадь заняли машины - более ста единиц военной техники, которые прошли тщательную дезинфекцию. Зрители увидели бронированные автомобили "Тайфун-К", "Тигр", бронетранспортеры со стрелками-зенитчиками, БТР-80. В параде участвовали боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б-3, автомобили "Тайфун 4х4", роботизированные комплексы разминирования "Уран-6".В небе над городом по традиции появились многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30, сверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31. Над Дворцовой площадью пролетели истребители-бомбардировщики Су-34, военно-транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26. В воздушных расчетах также приняли участие армейские вертолеты: разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор", ударные Ми-28 "Ночной Охотник" и другие.Участников парада приветствовали с трибуны ветераны. Для них 9 мая был и остаётся важнейшим праздником. "Для меня День Победы - главный праздник страны. И военный парад в этот день - не "бряцание оружием", а демонстрация боевой мощи нашего государства", - сказал РИА Новости ветеран, защитник ленинградского неба Валентин Богданов.Он встал на защиту Родины в 14 лет. В блокаду служил связистом на военном аэродроме "Сосновка". Сын полка обеспечивал бесперебойную работу дуплексной радиостанции "Редут". У юного бойца был позывной "Малыш".Вместе с полком Малыш совершил немало взрослых дел, участвуя в прорыве блокады Ленинграда и в освобождении своего города. После войны работал на Кировском заводе, а потом был снова призван в Советскую Армию как специалист тракторного производства. "Да, было трудно, было тяжело. Но рядом были старшие товарищи, которые учили и помогали. И был долг перед Родиной", - говорит ветеран.Вечером над Петропавловской крепостью прогремят залпы артиллерийского салюта.

https://ria.ru/20210509/belorussiya-1731563219.html

https://ria.ru/20210509/parad-1731561463.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731540683.html

https://ria.ru/20210509/veteran-1731483226.html

васильевский остров

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