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На Красной площади начался парад Победы
На Красной площади начался парад Победы
Военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в российской столице, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T10:03
2021-05-09T10:03
2021-05-09T10:07
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день победы-2021
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общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в российской столице, передаёт корреспондент РИА Новости.Под звуки песни "Священная война" на Красную площадь вносят государственный флаг РФ и знамя Победы - боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.В рамках парада торжественным маршем по Красной площади пройдут более 12 тысяч военнослужащих, проедут свыше 190 единиц военной техники. Ожидается, что в небе над столицей пролетят 76 вертолетов и самолетов.Откроют прохождение пешей колонны роты барабанщиков и почетного караула. Затем по Красной площади Москвы промаршируют 37 парадных расчётов. В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников движения "Юнармия".В пешей парадной колонне - батальон Росгвардии, роты военной полиции, ФСБ и МЧС России, парадный расчет казачьего общества. Также по площади пройдут две парадных "коробки" женщин-военнослужащих.Парад Победы. Онлайн репортаж >>
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день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), москва, общество