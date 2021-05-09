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В Совфеде оценили доклад Финляндии о готовности России применить войска
В Совфеде оценили доклад Финляндии о готовности России применить войска
Россия ни на кого не собирается нападать, но ответит на агрессию, заявил РИА Новости член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T18:46
2021-05-09T21:26
россия
вооруженные силы рф
сергей цеков
совет федерации рф
финляндия
европа
в мире
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия ни на кого не собирается нападать, но ответит на агрессию, заявил РИА Новости член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.Так он прокомментировал отчет Минобороны Финляндии, в котором говорится, что Москва якобы "показала готовность и желание использовать вооруженные силы", чтобы добиваться своих целей. Это усилило напряженность в Балтийском регионе, уверены авторы документа, отмечая высокий уровень подготовки российских военных.Он также назвал объективной оценку Вооруженных сил России.Москва неоднократно подчеркивала, что не будет ни на кого нападать первой. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, НАТО под предлогом российской угрозы размещает большое количество техники и войск вблизи границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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россия, вооруженные силы рф, сергей цеков, совет федерации рф, финляндия, европа, в мире

В Совфеде оценили доклад Финляндии о готовности России применить войска

18:46 09.05.2021 (обновлено: 21:26 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия ни на кого не собирается нападать, но ответит на агрессию, заявил РИА Новости член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.
Так он прокомментировал отчет Минобороны Финляндии, в котором говорится, что Москва якобы "показала готовность и желание использовать вооруженные силы", чтобы добиваться своих целей. Это усилило напряженность в Балтийском регионе, уверены авторы документа, отмечая высокий уровень подготовки российских военных.
"В Европе должны знать, что в случае нападения на Россию они получат мгновенный и сокрушительный отпор. Нападать мы ни на кого не собираемся, но ответить можем", — сказал Цеков.
Он также назвал объективной оценку Вооруженных сил России.
Москва неоднократно подчеркивала, что не будет ни на кого нападать первой. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, НАТО под предлогом российской угрозы размещает большое количество техники и войск вблизи границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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РоссияВооруженные силы РФСергей ЦековСовет Федерации РФФинляндияЕвропаВ мире
 
 
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