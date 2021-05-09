https://ria.ru/20210509/voyska-1731528810.html

Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе

Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе

Минобороны Финляндии опубликовало отчет разведки с оценкой военной активности России в Европе. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T02:15

2021-05-09T02:15

2021-05-09T08:51

россия

минобороны финляндии

арктика

финляндия

европа

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Минобороны Финляндии опубликовало отчет разведки с оценкой военной активности России в Европе.В документе говорится об усилении напряжения в регионе из-за "возвращения к силовой политике".По их мнению, на сегодняшний день прямое использование войск для достижения внешнеполитических целей не представляется наиболее действенным методом. Однако, как считают в финской разведке, страны продолжают готовиться к применению силы и развивать военный потенциал.Составители обзора также отметили усиление военного присутствия России в Арктике. По их мнению, в ближайшие годы этот регион может стать местом, где столкнутся интересы мировых держав.

https://ria.ru/20210421/uyazvimost-1729202102.html

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2021

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россия, минобороны финляндии, арктика, финляндия, европа, в мире