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Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
Минобороны Финляндии опубликовало отчет разведки с оценкой военной активности России в Европе. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T02:15
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россия
минобороны финляндии
арктика
финляндия
европа
в мире
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Минобороны Финляндии опубликовало отчет разведки с оценкой военной активности России в Европе.В документе говорится об усилении напряжения в регионе из-за "возвращения к силовой политике".По их мнению, на сегодняшний день прямое использование войск для достижения внешнеполитических целей не представляется наиболее действенным методом. Однако, как считают в финской разведке, страны продолжают готовиться к применению силы и развивать военный потенциал.Составители обзора также отметили усиление военного присутствия России в Арктике. По их мнению, в ближайшие годы этот регион может стать местом, где столкнутся интересы мировых держав.
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россия, минобороны финляндии, арктика, финляндия, европа, в мире

Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе

02:15 09.05.2021 (обновлено: 08:51 09.05.2021)
 
© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Flickr / Jonathan
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Минобороны Финляндии опубликовало отчет разведки с оценкой военной активности России в Европе.
В документе говорится об усилении напряжения в регионе из-за "возвращения к силовой политике".

"Например, Россия показала готовность и желание использовать вооруженные силы, где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе. Это усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе", — утверждают авторы отчета.

По их мнению, на сегодняшний день прямое использование войск для достижения внешнеполитических целей не представляется наиболее действенным методом. Однако, как считают в финской разведке, страны продолжают готовиться к применению силы и развивать военный потенциал.

"Основные игроки, расположенные рядом с Финляндией, такие как Россия, развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск путем регулярных и масштабных учений", — сказано в документе.

Составители обзора также отметили усиление военного присутствия России в Арктике. По их мнению, в ближайшие годы этот регион может стать местом, где столкнутся интересы мировых держав.
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