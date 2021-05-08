Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210508/ukraina-1731422405.html
Украина между ужасом без конца для себя и ужасным концом для Зеленского
Украина между ужасом без конца для себя и ужасным концом для Зеленского
Национальный банк Украины отчитался, что в первом квартале 2021 года чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с Украины составил 301 миллион долларов. С РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T08:00
2021-05-08T21:29
прикарпатзападтранс
мотор сич
виктор медведчук
лихтенштейн
лондон
норвегия
авторы
мнение - авторы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731476972_0:0:2955:1662_1920x0_80_0_0_b99babf55ff3afadcd0dd257cd62af7a.jpg
Национальный банк Украины отчитался, что в первом квартале 2021 года чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с Украины составил 301 миллион долларов. С учетом того что в прошлом году отток ПИИ с Украины оказался рекордным за 30 лет существования государства и составил 868 миллионов гривен, результат первого квартала нынешнего года впечатляет. Похоже, Украина идет на новый рекорд.Безусловно, сильнейшее влияние на ПИИ во всем мире оказала и до сих пор оказывает пандемия коронавируса, и Украина не стала исключением.Но для сравнения: по итогам 2020 года в России наблюдался чистый приток ПИИ — пусть и на скромном для экономики страны уровне 3,4 миллиарда долларов.Однако плохие новости для украинской экономики не ограничиваются оттоком ПИИ. Еще хуже, что, согласно недавно подведенным итогам 2020 года, на Украине произошел рекордный обвал капитальных инвестиций. Они составили лишь десять процентов ВВП, что является запредельно низкой величиной и вообще редко встречается в мировой экономике. До Майдана капитальные инвестиции на Украине также не были очень высокими, но все же находились в пределах 17-19,5 процента. Даже после Майдана они падали не ниже 14 процентов, а потом подросли до 16,3 процента. Выраженные в гривне капитальные инвестиции в 2020 году упали в полтора раза в сравнении с 2019 годом и оказались ниже уровня 2017 года. И это без учета инфляции.Опять же, понятно, что капитальные инвестиции в прошлом году сократились по всему миру. Тем не менее в России они превысили 20 процентов ВВП и сократились по сравнению с предыдущим годом в рублях лишь на пару процентов. Почему же именно на Украине наблюдается инвестиционная аномалия?Во-первых, украинская власть не стремится к урегулированию в Донбассе, а в нынешнем году и вовсе поспособствовала наибольшему обострению противостояния за последние несколько лет. Делается ли это под влиянием внешних кураторов или местных заинтересованных лиц — на самом деле, для инвесторов, что внутренних, что внешних, не так уж важно: вложения плохо сочетаются с нестабильностью.Во-вторых, подписав неравноправное в экономической части соглашение об Ассоциации с ЕС и в значительной степени разорвав отношения с Россией, украинские власти нанесли мощнейший удар по национальной экономике еще в 2014-2016 годах. Но выводов сделано не было. Далее экономика страны таким же образом была открыта для стран Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), Канады, Израиля и недавно — для вышедшей из ЕС Великобритании. Однако ввиду относительно скромных объемов торговли с этими странами новый режим отношений ударил по украинской экономике не так сильно. Зато готовящееся соглашение о свободной торговле с Турцией, подписание которого торопит Зеленский, может стать по-настоящему серьезным ударом для нее.Ко всему описанному нужно еще добавить взятки (как банальные, так и политические) украинского руководства "западным партнерам" — от закупок угля и тепловозов в США до приобретения французских вертолетов, британских катеров или российского газа через европейские "прокладки". Это все добивает соответствующие украинские отрасли.Своей же экономике достается либо PR-программа "Большая стройка" (и то только частично, потому что значительную часть средств в ней осваивают турецкие фирмы), масштабы коррупции которой еще предстоит узнать, либо совсем уж нелепые прожекты наподобие свежей идеи транспортировать украинский водород в Европу по Дунаю или более давних — строить гиперлуп, десятки новых аэропортов — и прочего оторванного от реальности бреда. То есть, по сути, не достается ничего.В-третьих, бизнес на Украине всегда сталкивался с рейдерством, но после 2014 года подобные истории пошли потоком, в том числе с участием парамилитарных формирований, крышуемых украинскими силовиками. В 2021 году к этому празднику жизни уже не косвенно, а прямо присоединилась и украинская власть, когда решением СНБО сначала отжала нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс" якобы у Виктора Медведчука, а потом, войдя во вкус, — компанию "Мотор Сич" у китайских инвесторов. Далее решили не останавливаться, забирая у частников во внесудебном порядке нефте- и газоносные скважины и прочее добро.Китайские инвесторы "Мотор Сич" по поводу действий украинской власти осерчали и подали в международный арбитраж иск к государству Украина на 3,6 миллиарда долларов с неплохими перспективами выигрыша из-за крайне нагло осуществленной экспроприации.Но дело ведь не ограничивается этим иском. Например, эстонские инвесторы инициируют иск к Украине на 750 миллионов долларов из-за отобранного рейдерами торгово-развлекательного центра в Киеве. Пикантности добавляет тот факт, что Зеленский лично обещал президенту Эстонии вмешаться в ситуацию и проконтролировать расследование.Другим примером является поданный на днях шведскими компаниями Misen Enterprises AB и Misen Energy AB в международный арбитраж иск по поводу нарушений их прав как инвесторов в связи с повышением ставки рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа до 70 процентов исключительно в рамках действия договоров о совместной деятельности. Окончательная сумма претензий не определена, но она составит сотни миллионов долларов.Еще одна история — иск компании Modus Energy International B.V. к Украине за сокращение зеленых тарифов на электроэнергию. Сумма там пока небольшая: 12 миллионов евро. Но в очереди стоит десяток компаний, которые в случае успешного рассмотрения этого спора готовы подать аналогичные иски.И подобных претензий к государству Украина, которое либо не выполняет взятых на себя обязательств, либо не предпринимает действий по защите прав собственности, либо само участвует во внесудебном рейдерстве, множество. А ведь можно еще вспомнить об успешно затягиваемом Лондоном рассмотрении иска России к Украине о взыскании долга в три миллиарда долларов, который с учетом процентов уже давно перевалил за четыре миллиарда. Разумеется, наличие еще и таких рисков не добавляет Украине инвестиционной привлекательности в глазах как внешних, так и внутренних инвесторов.Но самое худшее для украинской экономики в этой ситуации то, что местная власть и не думает ничего менять. Наоборот, в условиях сокращения производства она с все большим рвением готовится перераспределять активы — по принципу "грабь награбленное". Причем, разумеется, не в пользу государства.Зеленский же, создается впечатление, не отдает себе отчета в происходящем, поскольку собственного понимания ситуации не имеет и погружен приближенными в "теплую ванну". Если перспективы Украины в этой ситуации можно описать как "ужас без конца", то для президента страны все может закончиться "ужасным концом".
https://ria.ru/20210507/ukraina-1731320005.html
https://ria.ru/20210505/ukraina-1731115974.html
https://ria.ru/20210502/ukraina-1730853134.html
https://ria.ru/20210430/energetika-1730536938.html
https://ria.ru/20210428/khoyat-1730200651.html
https://ria.ru/20210424/naftogaz-1729686898.html
https://ria.ru/20210418/ukraina-1728727614.html
https://ria.ru/20210416/kiev-1728558416.html
лихтенштейн
лондон
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Валерий Михайлов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg
Валерий Михайлов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731476848_536:0:2790:1690_1920x0_80_0_0_d8de06b7906cd4c6ea9f156f7e0f8b17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прикарпатзападтранс, мотор сич, виктор медведчук, лихтенштейн, лондон, норвегия, авторы, мнение - авторы, в мире

Украина между ужасом без конца для себя и ужасным концом для Зеленского

08:00 08.05.2021 (обновлено: 21:29 08.05.2021)
 
© AFP 2021 / Sergei SupinskyПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
Читать ria.ru в
Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
Национальный банк Украины отчитался, что в первом квартале 2021 года чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с Украины составил 301 миллион долларов. С учетом того что в прошлом году отток ПИИ с Украины оказался рекордным за 30 лет существования государства и составил 868 миллионов гривен, результат первого квартала нынешнего года впечатляет. Похоже, Украина идет на новый рекорд.
Безусловно, сильнейшее влияние на ПИИ во всем мире оказала и до сих пор оказывает пандемия коронавируса, и Украина не стала исключением.
Участники акции Фирташ заплатит за все у здания Верховного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
Вчера, 08:00
После победы над Россией Зеленский объявил тарифную войну олигархам
Но для сравнения: по итогам 2020 года в России наблюдался чистый приток ПИИ — пусть и на скромном для экономики страны уровне 3,4 миллиарда долларов.
Однако плохие новости для украинской экономики не ограничиваются оттоком ПИИ. Еще хуже, что, согласно недавно подведенным итогам 2020 года, на Украине произошел рекордный обвал капитальных инвестиций. Они составили лишь десять процентов ВВП, что является запредельно низкой величиной и вообще редко встречается в мировой экономике. До Майдана капитальные инвестиции на Украине также не были очень высокими, но все же находились в пределах 17-19,5 процента. Даже после Майдана они падали не ниже 14 процентов, а потом подросли до 16,3 процента. Выраженные в гривне капитальные инвестиции в 2020 году упали в полтора раза в сравнении с 2019 годом и оказались ниже уровня 2017 года. И это без учета инфляции.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетта на площади Независимости в Киеве. 11 декабря 2013 - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 08:00
Виктория Нуланд снова едет в Киев. Без пряников, но с кнутом
Опять же, понятно, что капитальные инвестиции в прошлом году сократились по всему миру. Тем не менее в России они превысили 20 процентов ВВП и сократились по сравнению с предыдущим годом в рублях лишь на пару процентов.
Почему же именно на Украине наблюдается инвестиционная аномалия?
Во-первых, украинская власть не стремится к урегулированию в Донбассе, а в нынешнем году и вовсе поспособствовала наибольшему обострению противостояния за последние несколько лет. Делается ли это под влиянием внешних кураторов или местных заинтересованных лиц — на самом деле, для инвесторов, что внутренних, что внешних, не так уж важно: вложения плохо сочетаются с нестабильностью.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 08:00
Зеленский поставил Запад на место, забрав под себя добычу углеводородов
Во-вторых, подписав неравноправное в экономической части соглашение об Ассоциации с ЕС и в значительной степени разорвав отношения с Россией, украинские власти нанесли мощнейший удар по национальной экономике еще в 2014-2016 годах. Но выводов сделано не было. Далее экономика страны таким же образом была открыта для стран Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), Канады, Израиля и недавно — для вышедшей из ЕС Великобритании. Однако ввиду относительно скромных объемов торговли с этими странами новый режим отношений ударил по украинской экономике не так сильно. Зато готовящееся соглашение о свободной торговле с Турцией, подписание которого торопит Зеленский, может стать по-настоящему серьезным ударом для нее.
Ко всему описанному нужно еще добавить взятки (как банальные, так и политические) украинского руководства "западным партнерам" — от закупок угля и тепловозов в США до приобретения французских вертолетов, британских катеров или российского газа через европейские "прокладки". Это все добивает соответствующие украинские отрасли.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 08:00
Украинская атомная энергетика вот-вот станет мировым лидером
Своей же экономике достается либо PR-программа "Большая стройка" (и то только частично, потому что значительную часть средств в ней осваивают турецкие фирмы), масштабы коррупции которой еще предстоит узнать, либо совсем уж нелепые прожекты наподобие свежей идеи транспортировать украинский водород в Европу по Дунаю или более давних — строить гиперлуп, десятки новых аэропортов — и прочего оторванного от реальности бреда. То есть, по сути, не достается ничего.
В-третьих, бизнес на Украине всегда сталкивался с рейдерством, но после 2014 года подобные истории пошли потоком, в том числе с участием парамилитарных формирований, крышуемых украинскими силовиками. В 2021 году к этому празднику жизни уже не косвенно, а прямо присоединилась и украинская власть, когда решением СНБО сначала отжала нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс" якобы у Виктора Медведчука, а потом, войдя во вкус, — компанию "Мотор Сич" у китайских инвесторов. Далее решили не останавливаться, забирая у частников во внесудебном порядке нефте- и газоносные скважины и прочее добро.
Президент Украины Владимир Зеленский на вручении лицензии на эксплуатацию ХОЯТ-2 - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 08:00
Хранилища отработавшего ядерного топлива на Украине растут как грибы
Китайские инвесторы "Мотор Сич" по поводу действий украинской власти осерчали и подали в международный арбитраж иск к государству Украина на 3,6 миллиарда долларов с неплохими перспективами выигрыша из-за крайне нагло осуществленной экспроприации.
Но дело ведь не ограничивается этим иском.
Например, эстонские инвесторы инициируют иск к Украине на 750 миллионов долларов из-за отобранного рейдерами торгово-развлекательного центра в Киеве. Пикантности добавляет тот факт, что Зеленский лично обещал президенту Эстонии вмешаться в ситуацию и проконтролировать расследование.
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 08:00
"Нафтогаз Украины" посрамил "Газпром" своими финансовыми результатами
Другим примером является поданный на днях шведскими компаниями Misen Enterprises AB и Misen Energy AB в международный арбитраж иск по поводу нарушений их прав как инвесторов в связи с повышением ставки рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа до 70 процентов исключительно в рамках действия договоров о совместной деятельности. Окончательная сумма претензий не определена, но она составит сотни миллионов долларов.
Еще одна история — иск компании Modus Energy International B.V. к Украине за сокращение зеленых тарифов на электроэнергию. Сумма там пока небольшая: 12 миллионов евро. Но в очереди стоит десяток компаний, которые в случае успешного рассмотрения этого спора готовы подать аналогичные иски.
Военнослужащие США и Украины во время учений Rapid Trident во Львовской области, Украина - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 08:00
Украинская военная промышленность переходит к ускоренному развитию
И подобных претензий к государству Украина, которое либо не выполняет взятых на себя обязательств, либо не предпринимает действий по защите прав собственности, либо само участвует во внесудебном рейдерстве, множество. А ведь можно еще вспомнить об успешно затягиваемом Лондоном рассмотрении иска России к Украине о взыскании долга в три миллиарда долларов, который с учетом процентов уже давно перевалил за четыре миллиарда. Разумеется, наличие еще и таких рисков не добавляет Украине инвестиционной привлекательности в глазах как внешних, так и внутренних инвесторов.
Но самое худшее для украинской экономики в этой ситуации то, что местная власть и не думает ничего менять. Наоборот, в условиях сокращения производства она с все большим рвением готовится перераспределять активы — по принципу "грабь награбленное". Причем, разумеется, не в пользу государства.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 13:18
Киев готов к триумфу в Европе. Готова ли Европа — неизвестно
Зеленский же, создается впечатление, не отдает себе отчета в происходящем, поскольку собственного понимания ситуации не имеет и погружен приближенными в "теплую ванну".
Если перспективы Украины в этой ситуации можно описать как "ужас без конца", то для президента страны все может закончиться "ужасным концом".
 
ПрикарпатзападтрансМотор СичВиктор МедведчукЛихтенштейнЛондонНорвегияАвторыМнение - АвторыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Армия Израиля ударила по объекту ХАМАС в ответ на пуск ракеты
03:12Умер американский исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс
02:50Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
02:34В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
02:22Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:16ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
02:15Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
02:15Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
02:10Россиянам предложили полезную замену шашлыку
02:09Полиция раскрыла подробности стрельбы с пострадавшими в центре Нью-Йорка
01:34Пушков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
01:32Экономист назвал продукты, которые могут подорожать в ближайшее время
01:17В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
01:15Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
01:11В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
01:01Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
00:52В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
00:42Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
00:32Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
00:17Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
Лента новостейМолния