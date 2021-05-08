https://ria.ru/20210508/ukraina-1731422405.html

Украина между ужасом без конца для себя и ужасным концом для Зеленского

Украина между ужасом без конца для себя и ужасным концом для Зеленского

Национальный банк Украины отчитался, что в первом квартале 2021 года чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с Украины составил 301 миллион долларов. С РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T08:00

2021-05-08T08:00

2021-05-08T21:29

прикарпатзападтранс

мотор сич

виктор медведчук

лихтенштейн

лондон

норвегия

авторы

мнение - авторы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731476972_0:0:2955:1662_1920x0_80_0_0_b99babf55ff3afadcd0dd257cd62af7a.jpg

Национальный банк Украины отчитался, что в первом квартале 2021 года чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с Украины составил 301 миллион долларов. С учетом того что в прошлом году отток ПИИ с Украины оказался рекордным за 30 лет существования государства и составил 868 миллионов гривен, результат первого квартала нынешнего года впечатляет. Похоже, Украина идет на новый рекорд.Безусловно, сильнейшее влияние на ПИИ во всем мире оказала и до сих пор оказывает пандемия коронавируса, и Украина не стала исключением.Но для сравнения: по итогам 2020 года в России наблюдался чистый приток ПИИ — пусть и на скромном для экономики страны уровне 3,4 миллиарда долларов.Однако плохие новости для украинской экономики не ограничиваются оттоком ПИИ. Еще хуже, что, согласно недавно подведенным итогам 2020 года, на Украине произошел рекордный обвал капитальных инвестиций. Они составили лишь десять процентов ВВП, что является запредельно низкой величиной и вообще редко встречается в мировой экономике. До Майдана капитальные инвестиции на Украине также не были очень высокими, но все же находились в пределах 17-19,5 процента. Даже после Майдана они падали не ниже 14 процентов, а потом подросли до 16,3 процента. Выраженные в гривне капитальные инвестиции в 2020 году упали в полтора раза в сравнении с 2019 годом и оказались ниже уровня 2017 года. И это без учета инфляции.Опять же, понятно, что капитальные инвестиции в прошлом году сократились по всему миру. Тем не менее в России они превысили 20 процентов ВВП и сократились по сравнению с предыдущим годом в рублях лишь на пару процентов. Почему же именно на Украине наблюдается инвестиционная аномалия?Во-первых, украинская власть не стремится к урегулированию в Донбассе, а в нынешнем году и вовсе поспособствовала наибольшему обострению противостояния за последние несколько лет. Делается ли это под влиянием внешних кураторов или местных заинтересованных лиц — на самом деле, для инвесторов, что внутренних, что внешних, не так уж важно: вложения плохо сочетаются с нестабильностью.Во-вторых, подписав неравноправное в экономической части соглашение об Ассоциации с ЕС и в значительной степени разорвав отношения с Россией, украинские власти нанесли мощнейший удар по национальной экономике еще в 2014-2016 годах. Но выводов сделано не было. Далее экономика страны таким же образом была открыта для стран Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), Канады, Израиля и недавно — для вышедшей из ЕС Великобритании. Однако ввиду относительно скромных объемов торговли с этими странами новый режим отношений ударил по украинской экономике не так сильно. Зато готовящееся соглашение о свободной торговле с Турцией, подписание которого торопит Зеленский, может стать по-настоящему серьезным ударом для нее.Ко всему описанному нужно еще добавить взятки (как банальные, так и политические) украинского руководства "западным партнерам" — от закупок угля и тепловозов в США до приобретения французских вертолетов, британских катеров или российского газа через европейские "прокладки". Это все добивает соответствующие украинские отрасли.Своей же экономике достается либо PR-программа "Большая стройка" (и то только частично, потому что значительную часть средств в ней осваивают турецкие фирмы), масштабы коррупции которой еще предстоит узнать, либо совсем уж нелепые прожекты наподобие свежей идеи транспортировать украинский водород в Европу по Дунаю или более давних — строить гиперлуп, десятки новых аэропортов — и прочего оторванного от реальности бреда. То есть, по сути, не достается ничего.В-третьих, бизнес на Украине всегда сталкивался с рейдерством, но после 2014 года подобные истории пошли потоком, в том числе с участием парамилитарных формирований, крышуемых украинскими силовиками. В 2021 году к этому празднику жизни уже не косвенно, а прямо присоединилась и украинская власть, когда решением СНБО сначала отжала нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс" якобы у Виктора Медведчука, а потом, войдя во вкус, — компанию "Мотор Сич" у китайских инвесторов. Далее решили не останавливаться, забирая у частников во внесудебном порядке нефте- и газоносные скважины и прочее добро.Китайские инвесторы "Мотор Сич" по поводу действий украинской власти осерчали и подали в международный арбитраж иск к государству Украина на 3,6 миллиарда долларов с неплохими перспективами выигрыша из-за крайне нагло осуществленной экспроприации.Но дело ведь не ограничивается этим иском. Например, эстонские инвесторы инициируют иск к Украине на 750 миллионов долларов из-за отобранного рейдерами торгово-развлекательного центра в Киеве. Пикантности добавляет тот факт, что Зеленский лично обещал президенту Эстонии вмешаться в ситуацию и проконтролировать расследование.Другим примером является поданный на днях шведскими компаниями Misen Enterprises AB и Misen Energy AB в международный арбитраж иск по поводу нарушений их прав как инвесторов в связи с повышением ставки рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа до 70 процентов исключительно в рамках действия договоров о совместной деятельности. Окончательная сумма претензий не определена, но она составит сотни миллионов долларов.Еще одна история — иск компании Modus Energy International B.V. к Украине за сокращение зеленых тарифов на электроэнергию. Сумма там пока небольшая: 12 миллионов евро. Но в очереди стоит десяток компаний, которые в случае успешного рассмотрения этого спора готовы подать аналогичные иски.И подобных претензий к государству Украина, которое либо не выполняет взятых на себя обязательств, либо не предпринимает действий по защите прав собственности, либо само участвует во внесудебном рейдерстве, множество. А ведь можно еще вспомнить об успешно затягиваемом Лондоном рассмотрении иска России к Украине о взыскании долга в три миллиарда долларов, который с учетом процентов уже давно перевалил за четыре миллиарда. Разумеется, наличие еще и таких рисков не добавляет Украине инвестиционной привлекательности в глазах как внешних, так и внутренних инвесторов.Но самое худшее для украинской экономики в этой ситуации то, что местная власть и не думает ничего менять. Наоборот, в условиях сокращения производства она с все большим рвением готовится перераспределять активы — по принципу "грабь награбленное". Причем, разумеется, не в пользу государства.Зеленский же, создается впечатление, не отдает себе отчета в происходящем, поскольку собственного понимания ситуации не имеет и погружен приближенными в "теплую ванну". Если перспективы Украины в этой ситуации можно описать как "ужас без конца", то для президента страны все может закончиться "ужасным концом".

https://ria.ru/20210507/ukraina-1731320005.html

https://ria.ru/20210505/ukraina-1731115974.html

https://ria.ru/20210502/ukraina-1730853134.html

https://ria.ru/20210430/energetika-1730536938.html

https://ria.ru/20210428/khoyat-1730200651.html

https://ria.ru/20210424/naftogaz-1729686898.html

https://ria.ru/20210418/ukraina-1728727614.html

https://ria.ru/20210416/kiev-1728558416.html

лихтенштейн

лондон

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

прикарпатзападтранс, мотор сич, виктор медведчук, лихтенштейн, лондон, норвегия, авторы, мнение - авторы, в мире