https://ria.ru/20201208/ukraina-1588065429.html

Турки будут работать на украинцев

Турки будут работать на украинцев

Переговоры между Украиной и Турцией о создании зоны свободной торговли вышли на финишную прямую и могут закончиться подписанием соглашения уже в ближайшие... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T08:00

2020-12-08T08:00

2020-12-08T08:06

владимир зеленский

турция

реджеп тайип эрдоган

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Переговоры между Украиной и Турцией о создании зоны свободной торговли вышли на финишную прямую и могут закончиться подписанием соглашения уже в ближайшие месяц-два.Интересно, что публично о необходимости ускорения переговоров в последнее время неоднократно говорил именно украинский президент. Например, по итогам телефонных переговоров в июне и в ходе визита Владимира Зеленского в Турцию. Хотя между строк читается, что подталкивает его к необходимости ускорения процесса Реджеп Тайип Эрдоган. Тем не менее маховик работы украинской власти в этом направлении уже всерьез раскрутился. При этом работает он традиционно для Украины в режиме карго-культа. То есть консультации с собственным бизнесом если и проводятся, то только с тем, который от подписания соглашения не пострадает. Экономические последствия не просчитываются, заменяясь дежурными формулировками об "огромном общем экономическом потенциале".То есть делается все ровно так же, как делалось при подготовке соглашения об ассоциации Украины с ЕС, основой которого и было соглашение о зоне свободной торговли. Причем выписанное примерно в том же стиле, в котором любые экономические соглашения заключала в XIX веке Британская корона с различными туземцами.Так не станет ли новое соглашение о зоне свободной торговли еще одним гвоздем в крышку гроба украинской экономики? Обязательно станет. И это достаточно очевидно.Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС нанесло мощнейший удар по украинской экономике. В первую очередь по ее становому хребту — перерабатывающей промышленности. А из перерабатывающей промышленности максимально пострадавшими оказались сектора, производящие товары с наиболее высокой добавленной стоимостью. Именно здесь следует искать главные причины обвала ВВП, сокращения рабочих мест и гипотетических возможностей возврата на домайданный уровень лет через 30. Конфликт на востоке страны все же вторичен: не будь его, обвал был бы меньшим, но удар по экономике все равно вышел бы сокрушительным.Основные причины:В итоге никакого замещения экспорта в Россию экспортом в ЕС не произошло, а произошло закрытие и распил на металлолом множества местных производств. Иностранный бизнес инвестировать в производство на Украине тоже не стал. Тому виной и полный бардак в стране (от коррупции и рейдерства до элементарной личной незащищенности), и реформы, сделавшие энергоносители для промышленности на Украине более дорогими, чем в Западной Европе.Ровно в таком же стиле Украина подписала соглашения о зонах свободной торговли с Канадой в 2016 году и с Израилем в 2019 году. Но эти соглашения такого оглушительного "успеха" не имели, поскольку ни Канада, ни Израиль серьезными торговыми партнерами для Украины не являются.Другое дело Турция. По объему товарооборота Турция давно входила в десятку ключевых партнеров для Украины, постепенно приближаясь к пятерке. И в этом году стала пятой после Китая, Польши, России и Германии. Объем торговли Украины с Турцией за 11 месяцев составил 4,3 миллиарда долларов, тогда как с Израилем и Канадой вместе взятыми — лишь 900 миллионов.При этом Турция ранее была для Украины, по сути, рынком сбыта, а торговля имела существенный крен в пользу поставок украинских товаров в Турцию. Еще в начале XXI века на каждый доллар экспортированной продукции Украина импортировала товаров лишь на 13,7 цента, а профицит близился к миллиарду. К 2007 году объемы торговли выросли, профицит составлял уже 2,7 миллиарда долларов, но на каждый доллар экспорта получались уже 26,6 цента импорта. Это был рекордный профицит, примерно на том же уровне он остался в 2008 году, после чего начал сокращаться. Хотя и в 2013 году Украина поставила в Турцию товаров почти на два миллиарда долларов больше, чем купила. После Майдана профицит стал сокращаться, хотя даже в 2017 году все еще составлял 1,3 миллиарда долларов. И, наконец, в нынешнем году по итогам 11 месяцев профицит впервые превратился в дефицит.Но еще примечательнее выглядит структура торговли двух стран. Украина поставляет в Турцию практически исключительно ископаемое или растительное сырье, а также первичные полуфабрикаты. На чугунные чушки, зерно и семечки подсолнечника приходится почти 70% поставок. Следующие по объемам товарные позиции экспорта не сильно отличаются от перечисленных.А вот ключевые турецкие поставки на Украину состоят из продукции машиностроения: 519 миллионов долларов, или четверть всех поставок, против 60 миллионов долларов со стороны Украины. Далее идет продукция химической промышленности и полимерных материалов: 450 миллионов долларов против 100. И, конечно же, продукция легкой промышленности: 361 миллион долларов против 14.Разумеется, в начале века структура поставок была совершенно иная: продукция машиностроения и химической промышленности широким потоком поступала через Черное море в южном направлении.При этом гораздо более мощная ныне турецкая перерабатывающая промышленность уверенно вламывается на рынок Украины даже несмотря на взимание последней ввозных пошлин. Пусть небольших, поскольку Украина в стремлении опередить Россию при вступлении в ВТО подписалась под максимальными пошлинами на уровне Кении. Но даже они принесли украинскому бюджету за 11 месяцев 100 миллионов долларов, а главное — послужили хоть каким-то сдерживающим фактором для завоевания еще большей доли украинского внутреннего рынка.Разумеется, при описанных выше условиях выгоды от подписания соглашения о зоне свободной торговли получит сторона с более мощной экономикой и развитой промышленностью, каковой явно является не Украина. Сырьевые же товары Турция продолжит закупать у Украины вне зависимости от наличия или отсутствия этого соглашения — она заинтересована в переработке того, что сама не добывает и не выращивает.Тем не менее с высокой вероятностью можно предположить, что украинская власть в погоне за очередной "перемогой" для электората (а последнему подписание соглашения преподнесут именно как достижение) в ближайшее время подпишет очередной кабальный документ.

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/turtsiya-1580281819.html

https://ria.ru/20201024/samolet-1581292494.html

https://ria.ru/20201207/spirt-1587906349.html

https://ria.ru/20201206/ukraina-1587632831.html

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Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

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