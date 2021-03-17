Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/ukraina-1601497186.html
Украина против Китая: впереди большая схватка
Украина против Китая: впереди большая схватка
На этой неделе у украинских экспертов появилась новая гениальная идея: получить с Вашингтона 3,6 миллиарда долларов компенсаций за грозящие Украине финансовые... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T08:00
2021-03-17T08:00
мотор сич
служба безопасности украины
китай
сша
украина
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575775277_340:370:3322:2047_1920x0_80_0_0_83ee2122b914c12c7dd39e264a3aa8d6.jpg
На этой неделе у украинских экспертов появилась новая гениальная идея: получить с Вашингтона 3,6 миллиарда долларов компенсаций за грозящие Украине финансовые санкции из-за фактической экспроприации китайской собственности — компании "Мотор Сич". Идея эта появилась не на пустом месте, а как следствие принятого 11 марта Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решения о возврате компании "Мотор Сич" в собственность государства.Перспективы получения американской компенсации, безусловно, являются несбыточной украинской "мрией" — уменьшенной копией более ранних "мрий" о получении с Запада до 700 миллиардов долларов инвестиций.Но вот само решение СНБО — это вполне серьезно. Равно как и его последствия — сомнительная с точки зрения закона экспроприация собственности граждан одной из существующих на планете сверхдержав, которая фактически закрывает эпопею с попыткой покупки китайцами "Мотор Сич", а также неизбежный ответ Китая на такое откровенное хамство."Мотор Сич"— предприятие с более чем столетней историей, занимающееся разработкой, производством и ремонтом двигателей для самолетов, вертолетов и крылатых ракет, а также выпуском и обслуживанием газотурбинных установок.В 1990-х оно было приватизировано и оказалось под контролем генерального директора Вячеслава Богуслаева. В 2000-х годах предприятие динамично развивалось прежде всего благодаря поставкам двигателей в Россию, во вторую очередь — благодаря сотрудничеству с Китаем и Индией. Но после Майдана украинские власти запретили военно-техническое сотрудничество с Россией, что стало нокаутом для компании. Осознавая отсутствие перспектив развития предприятия в новых условиях, Богуслаев в 2017 году решил продать контрольный пакет акций. Частные китайские инвесторы (как минимум формально частные) выкупили от 75 до 80 процентов акций компании. Но сделка не понравилась американцам, и они руками СБУ и других украинских государственных органов стали ее блокировать, не допуская инвесторов к управлению купленным ими активом. В конце прошлого года инвесторы обратились в международный арбитраж с целью взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 миллиарда долларов.Но это не остудило пыл киевских правителей — в конце января сразу после инаугурации Джозефа Байдена они без каких-либо оснований путем принятия решения СНБО ввели санкции по отношению к китайским инвесторам, запретив им управлять и как-либо распоряжаться своим активом, а физическим лицам из их числа — даже появляться на территории Украины.Новый поворот дело получило 11 марта: на заседании все того же СНБО с участием Владимира Зеленского было принято решение о национализации "Мотор Сич". Причем особенно анекдотично выглядит то, что, по заявлению секретаря СНБО Алексея Данилова, сделано это будет "законным способом". А сам процесс, мол, будет даже не национализацией, а возвратом предприятия в собственность украинского народа.Дело в том, что "Мотор Сич", как уже было упомянуто выше, приватизировали еще в 1990-е. После этого компания стала публичным акционерным обществом со свободным обращением акций. Более того, в 2015 году в рамках подготовки к передаче "западным партнерам" оставшихся лакомых кусков украинской экономики "Мотор Сич" исключили из перечня стратегических предприятий Украины. Но когда контрольный пакет акций компании оказался выкуплен не "западными партнерами", а китайцами, украинские власти вдруг рассмотрели стратегическое значение предприятия.Своеобразно ведет себя и бывший владелец контрольного пакета Вячеслав Богуслаев. Примерно понятно, каким именно видят на Украине "законный способ" национализации компании. Раз такого законного способа нет, его нужно создать: по всей видимости, будет принят отдельный закон по этому поводу. Но все это никак не решает проблем компенсаций инвесторам за изымаемую у них собственность, не говоря уж о дальнейших перспективах национализированной "Мотор Сич".Что касается перспектив, то после утраты российского рынка ссора с китайцами, весьма вероятно, приведет к потере и второго по значимости для предприятия рынка. Это путь к деградации для предприятия. Внутренний украинский рынок слишком мал. Но даже на этом маленьком рынке в тех сферах, где "Мотор Сич" могла бы составить какую-то конкуренцию, хозяйничают "западные партнеры", что видно хотя бы по заключенному пару лет назад контракту на поставку 55 вертолетов Airbus, а также строительство базы их обслуживания. "Мотор Сич" обещают какие-то заказы в будущем, однако это несерьезные объемы для предприятия, даже если обещания будут воплощены в жизнь. На Западе продукция предприятия не нужна. Остается еще Индия и, возможно, некоторые другие страны Азии и Африки, но тут сотрудничество ограничивается ремоторизацией имеющегося парка самолетов "Ан", поскольку компетенции в сфере авиастроения Украиной утрачены.Не менее завораживающими выглядят перспективы судебного разбирательства с инвесторами, которые сегодня требуют компенсацию уже 3,6 миллиарда долларов. "Мрию" о компенсации этой суммы США озвучил член правления Украино-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко: "Экспроприация китайской собственности — это та цена, которую украинская власть готова заплатить за звонок из Вашингтона. Это слишком дорого для страны, экономика которой едва удерживается от краха благодаря экспорту товаров в Китай и живет от кредита до кредита от МВФ. Скорее всего, в итоге Вашингтону придется искать деньги, чтобы компенсировать Киеву потери на 3,6 миллиарда долларов, которые грозят Украине в международном арбитраже". На самом деле вероятность такого развития событий нулевая: колониям или за колонии метрополия не платит, все происходит строго наоборот. Максимум, на какую помощь Запада может рассчитывать Украина в этом вопросе, — это чудеса справедливого западного судопроизводства. Вариант а-ля Стокгольмский арбитраж, когда "бери или плати" нельзя, а "качай или плати" можно, здесь не пройдет — уж очень очевиден факт экспроприации.Зато вполне могут поиграть с суммой компенсации. Или, например, обеспечить бесконечное затягивание спора по аналогии со спором о трехмиллиардном долге Украины перед Россией. Но тут следует иметь в виду, что у Китая огромное количество возможностей для асимметричного ответа Украине. Начиная от прикрытия калитки для украинских товаров (а Китай является главным экспортным рынком для Украины с большим отрывом) и заканчивая, например, демонстративным налаживанием контактов с Крымом.Пока нельзя точно предсказать, чем придется заплатить Украине за выполнение указаний из Вашингтона, но что придется, сомнений нет.
https://ria.ru/20210315/ukraina-1600980364.html
https://ria.ru/20210316/vopros-1601402970.html
https://ria.ru/20210205/sanktsii-1596045214.html
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600865626.html
китай
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Валерий Михайлов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg
Валерий Михайлов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575775277_889:285:3239:2047_1920x0_80_0_0_27ef086a43113979393f4499058f9edc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мотор сич, служба безопасности украины, китай, сша, украина, авторы

Украина против Китая: впереди большая схватка

08:00 17.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛегкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 на международной специализированной выставке "Оружие и безопасность - 2019" в Киеве.
Легкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 на международной специализированной выставке Оружие и безопасность - 2019 в Киеве. - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
На этой неделе у украинских экспертов появилась новая гениальная идея: получить с Вашингтона 3,6 миллиарда долларов компенсаций за грозящие Украине финансовые санкции из-за фактической экспроприации китайской собственности — компании "Мотор Сич". Идея эта появилась не на пустом месте, а как следствие принятого 11 марта Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решения о возврате компании "Мотор Сич" в собственность государства.
Перспективы получения американской компенсации, безусловно, являются несбыточной украинской "мрией" — уменьшенной копией более ранних "мрий" о получении с Запада до 700 миллиардов долларов инвестиций.
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 08:00
Родной завод: китайцы потребовали от Киева миллиарды за "Мотор Сич"
Но вот само решение СНБО — это вполне серьезно. Равно как и его последствия — сомнительная с точки зрения закона экспроприация собственности граждан одной из существующих на планете сверхдержав, которая фактически закрывает эпопею с попыткой покупки китайцами "Мотор Сич", а также неизбежный ответ Китая на такое откровенное хамство.
"Мотор Сич"— предприятие с более чем столетней историей, занимающееся разработкой, производством и ремонтом двигателей для самолетов, вертолетов и крылатых ракет, а также выпуском и обслуживанием газотурбинных установок.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 01:38
Украинское СМИ рассказало о "вопросе жизни и смерти" для страны
В 1990-х оно было приватизировано и оказалось под контролем генерального директора Вячеслава Богуслаева. В 2000-х годах предприятие динамично развивалось прежде всего благодаря поставкам двигателей в Россию, во вторую очередь — благодаря сотрудничеству с Китаем и Индией. Но после Майдана украинские власти запретили военно-техническое сотрудничество с Россией, что стало нокаутом для компании. Осознавая отсутствие перспектив развития предприятия в новых условиях, Богуслаев в 2017 году решил продать контрольный пакет акций. Частные китайские инвесторы (как минимум формально частные) выкупили от 75 до 80 процентов акций компании. Но сделка не понравилась американцам, и они руками СБУ и других украинских государственных органов стали ее блокировать, не допуская инвесторов к управлению купленным ими активом. В конце прошлого года инвесторы обратились в международный арбитраж с целью взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 миллиарда долларов.
Но это не остудило пыл киевских правителей — в конце января сразу после инаугурации Джозефа Байдена они без каких-либо оснований путем принятия решения СНБО ввели санкции по отношению к китайским инвесторам, запретив им управлять и как-либо распоряжаться своим активом, а физическим лицам из их числа — даже появляться на территории Украины.
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 08:00
Перед взятием Москвы Киев ударил по Пекину: как это было
Новый поворот дело получило 11 марта: на заседании все того же СНБО с участием Владимира Зеленского было принято решение о национализации "Мотор Сич". Причем особенно анекдотично выглядит то, что, по заявлению секретаря СНБО Алексея Данилова, сделано это будет "законным способом". А сам процесс, мол, будет даже не национализацией, а возвратом предприятия в собственность украинского народа.
Дело в том, что "Мотор Сич", как уже было упомянуто выше, приватизировали еще в 1990-е. После этого компания стала публичным акционерным обществом со свободным обращением акций. Более того, в 2015 году в рамках подготовки к передаче "западным партнерам" оставшихся лакомых кусков украинской экономики "Мотор Сич" исключили из перечня стратегических предприятий Украины. Но когда контрольный пакет акций компании оказался выкуплен не "западными партнерами", а китайцами, украинские власти вдруг рассмотрели стратегическое значение предприятия.
Своеобразно ведет себя и бывший владелец контрольного пакета Вячеслав Богуслаев.

Выступая недавно перед украинскими депутатами, он обвинил китайских инвесторов в нарушении инвестиционных обязательств и призвал передать контроль над предприятием государству, оставив 35-процентный пакет акций (почему именно такой?) в собственности инвесторов. Хотя раньше он заявлял совершенно противоположное: мол, именно вливание денег китайских инвесторов в сумме около 100 миллионов долларов позволило предприятию не остановиться. Возможно, радикальное переосмысление роли китайских инвесторов у него произошло под влиянием силовых органов, которые его изрядно прессовали в последние годы. Ну и отдельно следует заметить, что не совсем ясно, в качестве кого Богуслаев ныне выступает от имени "Мотор Сич", ведь свои акции он продал.

Примерно понятно, каким именно видят на Украине "законный способ" национализации компании. Раз такого законного способа нет, его нужно создать: по всей видимости, будет принят отдельный закон по этому поводу.
Но все это никак не решает проблем компенсаций инвесторам за изымаемую у них собственность, не говоря уж о дальнейших перспективах национализированной "Мотор Сич".
Что касается перспектив, то после утраты российского рынка ссора с китайцами, весьма вероятно, приведет к потере и второго по значимости для предприятия рынка. Это путь к деградации для предприятия. Внутренний украинский рынок слишком мал. Но даже на этом маленьком рынке в тех сферах, где "Мотор Сич" могла бы составить какую-то конкуренцию, хозяйничают "западные партнеры", что видно хотя бы по заключенному пару лет назад контракту на поставку 55 вертолетов Airbus, а также строительство базы их обслуживания. "Мотор Сич" обещают какие-то заказы в будущем, однако это несерьезные объемы для предприятия, даже если обещания будут воплощены в жизнь. На Западе продукция предприятия не нужна. Остается еще Индия и, возможно, некоторые другие страны Азии и Африки, но тут сотрудничество ограничивается ремоторизацией имеющегося парка самолетов "Ан", поскольку компетенции в сфере авиастроения Украиной утрачены.
В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 04:28
Эксперт рассказал о последствиях национализации Украиной "Мотор Сич"
Не менее завораживающими выглядят перспективы судебного разбирательства с инвесторами, которые сегодня требуют компенсацию уже 3,6 миллиарда долларов. "Мрию" о компенсации этой суммы США озвучил член правления Украино-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко: "Экспроприация китайской собственности — это та цена, которую украинская власть готова заплатить за звонок из Вашингтона. Это слишком дорого для страны, экономика которой едва удерживается от краха благодаря экспорту товаров в Китай и живет от кредита до кредита от МВФ. Скорее всего, в итоге Вашингтону придется искать деньги, чтобы компенсировать Киеву потери на 3,6 миллиарда долларов, которые грозят Украине в международном арбитраже". На самом деле вероятность такого развития событий нулевая: колониям или за колонии метрополия не платит, все происходит строго наоборот. Максимум, на какую помощь Запада может рассчитывать Украина в этом вопросе, — это чудеса справедливого западного судопроизводства. Вариант а-ля Стокгольмский арбитраж, когда "бери или плати" нельзя, а "качай или плати" можно, здесь не пройдет — уж очень очевиден факт экспроприации.
Зато вполне могут поиграть с суммой компенсации. Или, например, обеспечить бесконечное затягивание спора по аналогии со спором о трехмиллиардном долге Украины перед Россией.
Но тут следует иметь в виду, что у Китая огромное количество возможностей для асимметричного ответа Украине. Начиная от прикрытия калитки для украинских товаров (а Китай является главным экспортным рынком для Украины с большим отрывом) и заканчивая, например, демонстративным налаживанием контактов с Крымом.
Пока нельзя точно предсказать, чем придется заплатить Украине за выполнение указаний из Вашингтона, но что придется, сомнений нет.
 
Мотор СичСлужба безопасности УкраиныКитайСШАУкраинаАвторы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния