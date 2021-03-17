https://ria.ru/20210317/ukraina-1601497186.html

Украина против Китая: впереди большая схватка

Украина против Китая: впереди большая схватка

На этой неделе у украинских экспертов появилась новая гениальная идея: получить с Вашингтона 3,6 миллиарда долларов компенсаций за грозящие Украине финансовые... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T08:00

2021-03-17T08:00

2021-03-17T08:00

мотор сич

служба безопасности украины

китай

сша

украина

авторы

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На этой неделе у украинских экспертов появилась новая гениальная идея: получить с Вашингтона 3,6 миллиарда долларов компенсаций за грозящие Украине финансовые санкции из-за фактической экспроприации китайской собственности — компании "Мотор Сич". Идея эта появилась не на пустом месте, а как следствие принятого 11 марта Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решения о возврате компании "Мотор Сич" в собственность государства.Перспективы получения американской компенсации, безусловно, являются несбыточной украинской "мрией" — уменьшенной копией более ранних "мрий" о получении с Запада до 700 миллиардов долларов инвестиций.Но вот само решение СНБО — это вполне серьезно. Равно как и его последствия — сомнительная с точки зрения закона экспроприация собственности граждан одной из существующих на планете сверхдержав, которая фактически закрывает эпопею с попыткой покупки китайцами "Мотор Сич", а также неизбежный ответ Китая на такое откровенное хамство."Мотор Сич"— предприятие с более чем столетней историей, занимающееся разработкой, производством и ремонтом двигателей для самолетов, вертолетов и крылатых ракет, а также выпуском и обслуживанием газотурбинных установок.В 1990-х оно было приватизировано и оказалось под контролем генерального директора Вячеслава Богуслаева. В 2000-х годах предприятие динамично развивалось прежде всего благодаря поставкам двигателей в Россию, во вторую очередь — благодаря сотрудничеству с Китаем и Индией. Но после Майдана украинские власти запретили военно-техническое сотрудничество с Россией, что стало нокаутом для компании. Осознавая отсутствие перспектив развития предприятия в новых условиях, Богуслаев в 2017 году решил продать контрольный пакет акций. Частные китайские инвесторы (как минимум формально частные) выкупили от 75 до 80 процентов акций компании. Но сделка не понравилась американцам, и они руками СБУ и других украинских государственных органов стали ее блокировать, не допуская инвесторов к управлению купленным ими активом. В конце прошлого года инвесторы обратились в международный арбитраж с целью взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 миллиарда долларов.Но это не остудило пыл киевских правителей — в конце января сразу после инаугурации Джозефа Байдена они без каких-либо оснований путем принятия решения СНБО ввели санкции по отношению к китайским инвесторам, запретив им управлять и как-либо распоряжаться своим активом, а физическим лицам из их числа — даже появляться на территории Украины.Новый поворот дело получило 11 марта: на заседании все того же СНБО с участием Владимира Зеленского было принято решение о национализации "Мотор Сич". Причем особенно анекдотично выглядит то, что, по заявлению секретаря СНБО Алексея Данилова, сделано это будет "законным способом". А сам процесс, мол, будет даже не национализацией, а возвратом предприятия в собственность украинского народа.Дело в том, что "Мотор Сич", как уже было упомянуто выше, приватизировали еще в 1990-е. После этого компания стала публичным акционерным обществом со свободным обращением акций. Более того, в 2015 году в рамках подготовки к передаче "западным партнерам" оставшихся лакомых кусков украинской экономики "Мотор Сич" исключили из перечня стратегических предприятий Украины. Но когда контрольный пакет акций компании оказался выкуплен не "западными партнерами", а китайцами, украинские власти вдруг рассмотрели стратегическое значение предприятия.Своеобразно ведет себя и бывший владелец контрольного пакета Вячеслав Богуслаев. Примерно понятно, каким именно видят на Украине "законный способ" национализации компании. Раз такого законного способа нет, его нужно создать: по всей видимости, будет принят отдельный закон по этому поводу. Но все это никак не решает проблем компенсаций инвесторам за изымаемую у них собственность, не говоря уж о дальнейших перспективах национализированной "Мотор Сич".Что касается перспектив, то после утраты российского рынка ссора с китайцами, весьма вероятно, приведет к потере и второго по значимости для предприятия рынка. Это путь к деградации для предприятия. Внутренний украинский рынок слишком мал. Но даже на этом маленьком рынке в тех сферах, где "Мотор Сич" могла бы составить какую-то конкуренцию, хозяйничают "западные партнеры", что видно хотя бы по заключенному пару лет назад контракту на поставку 55 вертолетов Airbus, а также строительство базы их обслуживания. "Мотор Сич" обещают какие-то заказы в будущем, однако это несерьезные объемы для предприятия, даже если обещания будут воплощены в жизнь. На Западе продукция предприятия не нужна. Остается еще Индия и, возможно, некоторые другие страны Азии и Африки, но тут сотрудничество ограничивается ремоторизацией имеющегося парка самолетов "Ан", поскольку компетенции в сфере авиастроения Украиной утрачены.Не менее завораживающими выглядят перспективы судебного разбирательства с инвесторами, которые сегодня требуют компенсацию уже 3,6 миллиарда долларов. "Мрию" о компенсации этой суммы США озвучил член правления Украино-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко: "Экспроприация китайской собственности — это та цена, которую украинская власть готова заплатить за звонок из Вашингтона. Это слишком дорого для страны, экономика которой едва удерживается от краха благодаря экспорту товаров в Китай и живет от кредита до кредита от МВФ. Скорее всего, в итоге Вашингтону придется искать деньги, чтобы компенсировать Киеву потери на 3,6 миллиарда долларов, которые грозят Украине в международном арбитраже". На самом деле вероятность такого развития событий нулевая: колониям или за колонии метрополия не платит, все происходит строго наоборот. Максимум, на какую помощь Запада может рассчитывать Украина в этом вопросе, — это чудеса справедливого западного судопроизводства. Вариант а-ля Стокгольмский арбитраж, когда "бери или плати" нельзя, а "качай или плати" можно, здесь не пройдет — уж очень очевиден факт экспроприации.Зато вполне могут поиграть с суммой компенсации. Или, например, обеспечить бесконечное затягивание спора по аналогии со спором о трехмиллиардном долге Украины перед Россией. Но тут следует иметь в виду, что у Китая огромное количество возможностей для асимметричного ответа Украине. Начиная от прикрытия калитки для украинских товаров (а Китай является главным экспортным рынком для Украины с большим отрывом) и заканчивая, например, демонстративным налаживанием контактов с Крымом.Пока нельзя точно предсказать, чем придется заплатить Украине за выполнение указаний из Вашингтона, но что придется, сомнений нет.

https://ria.ru/20210315/ukraina-1600980364.html

https://ria.ru/20210316/vopros-1601402970.html

https://ria.ru/20210205/sanktsii-1596045214.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600865626.html

китай

сша

украина

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

мотор сич, служба безопасности украины, китай, сша, украина, авторы