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"Восточные деспоты" разденут Украину на миллиарды долларов
"Восточные деспоты" разденут Украину на миллиарды долларов
На днях стало известно, что интересы китайских инвесторов в украинском ПАО "Мотор Сич" в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина убытков в... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T08:00
2020-11-19T08:00
мотор сич
украина
авторы
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На днях стало известно, что интересы китайских инвесторов в украинском ПАО "Мотор Сич" в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 миллиарда долларов будут представлять три серьезные международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird &amp; Bird. Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже выступит известная юридическая компания Arzinger. Об этом сообщила на своем сайте группа DCH — украинский партнер китайских инвесторов.Ранее мы писали о том, как украинская власть по указке из Вашингтона препятствует китайским инвесторам вступить в управление приобретенным ими активом. Причем препятствует, не имея на то законных оснований, но боясь ослушаться заокеанских кураторов.С тех пор ситуация изменилась. Четвертого сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute), где указали на то, что украинская власть своими действиями и бездействием экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие права, предусмотренные действующим соглашением между правительствами двух стран о поощрении и взаимной защите инвестиций от 31 октября 1992-го.И теперь все идет к тому, что Украине придется по закону ответить за следование устным указаниям внешних управляющих. Причем в этом диспуте у украинской стороны аргументов будет даже меньше, чем в затянувшемся споре о трехмиллиардном долге перед Россией, а решение может быть вынесено гораздо быстрее."Мотор Сич" — предприятие с более чем столетней историей, занимающееся разработкой, производством и ремонтом двигателей для самолетов, вертолетов и крылатых ракет, а также выпуском и обслуживанием газотурбинных установок.Во время приватизации в 1990-х годах предприятие оказалось под контролем генерального директора Александра Богуслаева. Он его сумел сохранить, а в 2000-х на фоне роста производства авиатехники в России, а частично и в связи с подписанием новых контрактов с Китаем и Индией предприятие стало динамично развиваться. Но после переворота в 2014-м украинские власти запретили военно-техническое сотрудничество с Россией, что стало нокаутом для компании. Объем экспортной выручки с 2013 по 2019 год сократился более чем втрое — с миллиарда долларов до 300 миллионов.Можно было бы предположить, что СБУ действовала в интересах государства Украина, если бы запрет на продажу компании прямо не озвучивался американскими официальными лицами. Например, в 2018 году Джоном Болтоном, бывшим тогда помощником президента Трампа по национальной безопасности.Таким образом, китайцы, уже инвестировавшие 100 миллионов долларов (это кроме оплаты стоимости акций Богуслаеву), закрыть сделку не смогли.Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, в этом году они решили заручиться поддержкой одного из украинских олигархов, Александра Ярославского. Его DCH Group китайцы согласились уступить 25% плюс одну акцию компании. Четвертого августа "дочка" китайской Beijing Skyrizon и DCH Group подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".Однако уже 6 августа украинская прокуратура дополнительно наложила арест на акции и доквалифицировала формулировку обвинения до "государственной измены".Собственно, именно после этого китайцы вместе с Александром Ярославским пригрозили международными судебными разбирательствами, многомиллионной ответственностью и охлаждением отношений с Китаем. А 4 сентября уведомление об инвестиционном споре ими было оформлено и направлено Министерству юстиции Украины.И вот тут особенно интересно, поддержкой каких именно юридических компаний заручились инвесторы из КНР. Выясняется, что компании эти совсем не простые. В них работают, например, экс-директор ФБР Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф — супруг экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая уже почти стала вице-президентом при Джо Байдене. А де-факто не исключено, что будет исполнять и обязанности президента, если, конечно, кандидат от демократов сможет подтвердить свою победу. Отдельного внимания также заслуживает Гэри Борн — председатель группы международной арбитражной практики WilmerHale, который широко известен как выдающийся мировой авторитет в области коммерческого арбитража.Совсем коротко поясним об этих компаниях.WilmerHalе — одна из ведущих международных юридических фирм. В ней работают более 1000 юристов в офисах, расположенных на трех континентах. Bird &amp; Bird — одна из ведущих мировых юридических компаний, объединяющая свыше 1300 юридических консультантов, которые оказывают поддержку клиентам из 118 стран. DLA Piper — международная юридическая структура, представляющая интересы компаний из списков Global 1000 и Fortune 500, а также интересы более половины фирм из списка Fortune 250 и около половины компаний из индекса FTSE 350 или их "дочек".В общем, противостоять Украине в споре будут настоящие монстры международного арбитража и юриспруденции, которых китайские инвесторы вынуждены были нанять после нескольких лет блужданий в потемках беспросветной украинской коррупции, в коридорах правительства, судов и Антимонопольного комитета.В этом году президент Зеленский выступил с инициативой создания на Украине инвестнянь, которые должны сопровождать любые относительно крупные инвестиционные проекты. С изрядной долей вероятности роль первых украинских инвестнянь теперь исполнят три международные юридические компании и международный же арбитраж. Но гонорар за роль может оказаться очень большим. И заплатят за него не инвесторы, а украинские налогоплательщики.Вероятность же как-то отстоять свою правоту у Украины является крайне низкой. И дело не только в статусе привлеченных истцами юристов.Устные указания из Вашингтона к делу не пришьешь. Противозаконность действий государственных органов Украины в вопросе воспрепятствования вхождению инвесторов в управление своим имуществом более чем очевидна. Других зацепок тоже особо не наблюдается:— сделка явно не приведет к большей монополизации рынка, поскольку покупатели не ведут деятельность на рынках, на которых представлена "Мотор Сич";— покупатели не находятся под санкциями и являются частными компаниями;— "Мотор Сич" отсутствует в перечне стратегических объектов государственной собственности — да и давно не принадлежит государству.
https://ria.ru/20200816/1575834031.html
https://ria.ru/20201113/dolg-1584352497.html
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украина
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Сергей Левченко
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Сергей Левченко
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мотор сич, украина, авторы

"Восточные деспоты" разденут Украину на миллиарды долларов

08:00 19.11.2020
 
© AFP 2020 / Sergei GaponМонумент Независимости Украины
Монумент Независимости Украины - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© AFP 2020 / Sergei Gapon
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Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
На днях стало известно, что интересы китайских инвесторов в украинском ПАО "Мотор Сич" в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 миллиарда долларов будут представлять три серьезные международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird. Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже выступит известная юридическая компания Arzinger. Об этом сообщила на своем сайте группа DCH — украинский партнер китайских инвесторов.
Ранее мы писали о том, как украинская власть по указке из Вашингтона препятствует китайским инвесторам вступить в управление приобретенным ими активом. Причем препятствует, не имея на то законных оснований, но боясь ослушаться заокеанских кураторов.
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
16 августа, 08:00
США не дают украинскому авиастроению сбежать в Китай
С тех пор ситуация изменилась.
Четвертого сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute), где указали на то, что украинская власть своими действиями и бездействием экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие права, предусмотренные действующим соглашением между правительствами двух стран о поощрении и взаимной защите инвестиций от 31 октября 1992-го.
И теперь все идет к тому, что Украине придется по закону ответить за следование устным указаниям внешних управляющих. Причем в этом диспуте у украинской стороны аргументов будет даже меньше, чем в затянувшемся споре о трехмиллиардном долге перед Россией, а решение может быть вынесено гораздо быстрее.
Женщина на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 08:00
Россия рискует так и не получить от Украины три миллиарда долларов долга
"Мотор Сич" — предприятие с более чем столетней историей, занимающееся разработкой, производством и ремонтом двигателей для самолетов, вертолетов и крылатых ракет, а также выпуском и обслуживанием газотурбинных установок.
Во время приватизации в 1990-х годах предприятие оказалось под контролем генерального директора Александра Богуслаева. Он его сумел сохранить, а в 2000-х на фоне роста производства авиатехники в России, а частично и в связи с подписанием новых контрактов с Китаем и Индией предприятие стало динамично развиваться. Но после переворота в 2014-м украинские власти запретили военно-техническое сотрудничество с Россией, что стало нокаутом для компании. Объем экспортной выручки с 2013 по 2019 год сократился более чем втрое — с миллиарда долларов до 300 миллионов.

Понимая отсутствие перспектив у компании в новых условиях, Александр Богуслаев в 2017 году договорился о продаже контрольного пакета акций китайским инвесторам. Однако Служба безопасности Украины сразу же попыталась заблокировать сделку, возбудив дела по статьям "Диверсия" и "Подготовка к преступлению". В сентябре 2017 года через суд арестовала 41% акций "Мотор Сич". В апреле 2018-го суд по требованию СБУ наложил арест еще и на акции иностранных владельцев компании.

Можно было бы предположить, что СБУ действовала в интересах государства Украина, если бы запрет на продажу компании прямо не озвучивался американскими официальными лицами. Например, в 2018 году Джоном Болтоном, бывшим тогда помощником президента Трампа по национальной безопасности.
Таким образом, китайцы, уже инвестировавшие 100 миллионов долларов (это кроме оплаты стоимости акций Богуслаеву), закрыть сделку не смогли.
Легкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 на международной специализированной выставке Оружие и безопасность - 2019 в Киеве. - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 09:41
"Выпадаем из десятки". Киев пожаловался на конкуренцию с РФ по оружию
Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, в этом году они решили заручиться поддержкой одного из украинских олигархов, Александра Ярославского. Его DCH Group китайцы согласились уступить 25% плюс одну акцию компании. Четвертого августа "дочка" китайской Beijing Skyrizon и DCH Group подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".
Однако уже 6 августа украинская прокуратура дополнительно наложила арест на акции и доквалифицировала формулировку обвинения до "государственной измены".
Собственно, именно после этого китайцы вместе с Александром Ярославским пригрозили международными судебными разбирательствами, многомиллионной ответственностью и охлаждением отношений с Китаем. А 4 сентября уведомление об инвестиционном споре ими было оформлено и направлено Министерству юстиции Украины.
И вот тут особенно интересно, поддержкой каких именно юридических компаний заручились инвесторы из КНР. Выясняется, что компании эти совсем не простые. В них работают, например, экс-директор ФБР Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф — супруг экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая уже почти стала вице-президентом при Джо Байдене. А де-факто не исключено, что будет исполнять и обязанности президента, если, конечно, кандидат от демократов сможет подтвердить свою победу. Отдельного внимания также заслуживает Гэри Борн — председатель группы международной арбитражной практики WilmerHale, который широко известен как выдающийся мировой авторитет в области коммерческого арбитража.
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 11:07
"Пагубные инвестиции". США о планах Украины и Китая по заводу "Мотор Сич"
Совсем коротко поясним об этих компаниях.
WilmerHalе — одна из ведущих международных юридических фирм. В ней работают более 1000 юристов в офисах, расположенных на трех континентах. Bird & Bird — одна из ведущих мировых юридических компаний, объединяющая свыше 1300 юридических консультантов, которые оказывают поддержку клиентам из 118 стран. DLA Piper — международная юридическая структура, представляющая интересы компаний из списков Global 1000 и Fortune 500, а также интересы более половины фирм из списка Fortune 250 и около половины компаний из индекса FTSE 350 или их "дочек".
В общем, противостоять Украине в споре будут настоящие монстры международного арбитража и юриспруденции, которых китайские инвесторы вынуждены были нанять после нескольких лет блужданий в потемках беспросветной украинской коррупции, в коридорах правительства, судов и Антимонопольного комитета.
В этом году президент Зеленский выступил с инициативой создания на Украине инвестнянь, которые должны сопровождать любые относительно крупные инвестиционные проекты. С изрядной долей вероятности роль первых украинских инвестнянь теперь исполнят три международные юридические компании и международный же арбитраж. Но гонорар за роль может оказаться очень большим. И заплатят за него не инвесторы, а украинские налогоплательщики.
Вероятность же как-то отстоять свою правоту у Украины является крайне низкой. И дело не только в статусе привлеченных истцами юристов.
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 10:55Сказано в эфире
Ни себе ни людям. Почему на Украине уничтожают "Мотор Сич"В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сич". В эфире радио Sputnik ситуацию вокруг некогда успешного предприятия прокомментировал украинский политик Владимир Олейник.
Устные указания из Вашингтона к делу не пришьешь. Противозаконность действий государственных органов Украины в вопросе воспрепятствования вхождению инвесторов в управление своим имуществом более чем очевидна. Других зацепок тоже особо не наблюдается:
— сделка явно не приведет к большей монополизации рынка, поскольку покупатели не ведут деятельность на рынках, на которых представлена "Мотор Сич";
— покупатели не находятся под санкциями и являются частными компаниями;
— "Мотор Сич" отсутствует в перечне стратегических объектов государственной собственности — да и давно не принадлежит государству.
 
Мотор СичУкраинаАвторы
 
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