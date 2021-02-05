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Перед взятием Москвы Киев ударил по Пекину: как это было
Перед взятием Москвы Киев ударил по Пекину: как это было
В последних числах января Украина ввела экономические санкции против китайских инвесторов, выкупивших в 2017 году контрольный пакет акций ПАО "Мотор Сич"... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T08:00
2021-02-05T08:06
мотор сич
владимир зеленский
китай
украина
авторы
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В последних числах января Украина ввела экономические санкции против китайских инвесторов, выкупивших в 2017 году контрольный пакет акций ПАО "Мотор Сич". Процедурно сначала состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на котором было принято соответствующее решение. А потом это решение ввел в действие своим указом президент Украины Владимир Зеленский.Украинское государство почти четыре года всячески препятствовало вступлению инвесторов в управление приобретенным активом. Акции компании арестовывались в рамках возбуждаемых нон-стоп уголовных производств, Антимонопольный комитет тупо затягивал согласование вопроса продажи контрольного пакета акций и тому подобное. Делалось это все совершенно явно по указке из Вашингтона.Видимо, приход к власти новой администрации в Соединенных Штатах вывел противостояние на другой уровень. История знает множество примеров применения санкций со стороны сверхдержав и значимых геополитических игроков по отношению к банановым республикам. Теперь же мы можем наблюдать, как санкции к одной из сверхдержав применяет банановая, а точнее — кукурузная республика.Разумеется, в Китае понимают, что Украина выступает в этом конфликте дубиной в руках у США. Но это не исключает того, что китайцы эту дубину захотят сломать. Возможности для этого имеются в свете рассмотрения претензий к государству Украина в рамках международного арбитража. Но даже если там не сложится, являясь главным экспортным рынком для Украины, Китай имеет и иные возможности для нанесения ей ущерба. Маловероятно, что столь недружественные действия, пусть и навязанные из Вашингтона, не будут иметь последствий для Киева."Мотор Сич" — предприятие с более чем столетней историей, занимающееся разработкой, производством и ремонтом двигателей для самолетов, вертолетов и крылатых ракет, а также выпуском и обслуживанием газотурбинных установок.В 1990-х оно было приватизировано и оказалось под контролем генерального директора Вячеслава Богуслаева. В 2000-х на фоне роста производства авиатехники в России, а частично и в связи с подписанием контрактов с Китаем и Индией предприятие динамично развивалось. Но после переворота в 2014-м украинские власти запретили военно-техническое сотрудничество с Россией, что стало нокаутом для компании. Объем экспортной выручки сократился более чем втрое — с миллиарда до 300 миллионов долларов.Видимо, отсутствие перспектив у предприятия и побудило Богуслаева продать контрольный пакет акций в 2017 году. Деньги и желание купить завод ожидаемо обнаружились у китайцев, которые до сих испытывают определенные проблемы в авиационном двигателестроении. В итоге они купили то ли 75, то ли 80 процентов акций "Мотор Сич". Но сделка не понравилась американцам, и они руками СБУ и других украинских государственных органов стали ее блокировать. После этого китайские инвесторы обратились в международный арбитраж против государства Украина, требуя взыскания 3,5 миллиарда долларов.Еще за несколько дней до ухода Дональда Трампа с поста президента Министерство торговли США включило компанию Skyrizon, которая и выступала основным покупателем акций "Мотор Сич", в Список военных конечных пользователей (MEU). Список MEU предполагает, что экспортерам, реэкспортерам и лицам, передающим товары компаниям из этого списка, для таких действий потребуется лицензия Министерства торговли.Нужно заметить, что украинские санкции оказались куда жестче американских. Из несекретной части решения известно, что они введены на три года против гражданина Китая Ван Цзиня (ключевой акционер компании Skyrizon и аффилированных с ней компаний), а также китайских компаний-инвесторов "Мотор Сич": Skyrizon Aircraft Holdings Ltd, Hon Kong Skyrizon Holdings Ltd, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. и Beijing Xinwei Technology Group Co.Для них предусмотрены такие ограничения:Для Ван Цзиня также предусмотрен запрет на получение украинской визы. А для компаний из санкционного списка — запрет официальных визитов, заседаний и переговоров. Показательно и то, что указ Зеленского заканчивается указанием проинформировать компетентные органы Евросоюза и США о введенных санкциях. Что выглядит как отчет о выполнении полученного приказа.Подобные формулировки в официальном документе с учетом китайских традиций общения — показатель того, что действия украинской стороны довели китайцев до бешенства. Да, речь пока идет не о реакции китайского государства. Но покупка "Мотор Сич", вне всяких сомнений, осуществлялась с ведома и по поручению китайских государственных органов.Впрочем жесткое обращение не помешало СБУ 31 января ворваться на собрание акционеров "Мотор Сич", которое инициировали китайцы вместе с Ярославским. К слову, получивший от китайцев деньги за свои акции Вячеслав Богуслаев назвал так и не состоявшееся собрание акционеров попыткой рейдерского захвата, встав таким образом на сторону украинских государственных органов. По поводу чего удостоился комментария Ван Дзиня: "Такие заявления — это не просто безудержная жадность и оплата злом за добро, а настоящее предательство и абсолютное отсутствие совести".По итогам произошедших событий можно утверждать, что контроль над "Мотор Сич" китайским инвесторам не отдадут. Те, в свою очередь, будут стремиться двигать рассмотрение дела о компенсации ущерба в 3,5 миллиарда долларов в международном арбитраже и могут дополнительно обратиться в украинские и международные суды (например, в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Мировом банке). Но суды в любом случае — дело небыстрое. Интереснее, какой будет реакция Китайской Народной Республики, которой Украина в прошлом году поставила товаров на 7,1 миллиарда долларов. Причем большую часть этих товаров составляют зерновые, подсолнечное масло и железная руда, которые Китай при желании легко заместит поставками из других стран. А вот где Украина в случае чего найдет замену емкому китайскому рынку, большой вопрос.
https://ria.ru/20210203/ukraina-1595681983.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210131/sbu-1595410910.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20210129/kitay-1595151800.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/motorsich-1588088904.html
https://ria.ru/20210117/ukraina-1593304177.html
китай
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Сергей Левченко
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60
мотор сич, владимир зеленский, китай, украина, авторы

Перед взятием Москвы Киев ударил по Пекину: как это было

08:00 05.02.2021 (обновлено: 08:06 05.02.2021)
 
© AP Photo / Andy WongДвигатель, разработанный украинским промышленным предприятием "Мотор Сич" на выставке Aviation Expo China в Пекине
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© AP Photo / Andy Wong
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Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
В последних числах января Украина ввела экономические санкции против китайских инвесторов, выкупивших в 2017 году контрольный пакет акций ПАО "Мотор Сич". Процедурно сначала состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на котором было принято соответствующее решение. А потом это решение ввел в действие своим указом президент Украины Владимир Зеленский.
Украинское государство почти четыре года всячески препятствовало вступлению инвесторов в управление приобретенным активом. Акции компании арестовывались в рамках возбуждаемых нон-стоп уголовных производств, Антимонопольный комитет тупо затягивал согласование вопроса продажи контрольного пакета акций и тому подобное. Делалось это все совершенно явно по указке из Вашингтона.
Разгрузка самолета со второй партией медицинского груза из Китая в киевском аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 08:00
Украина занялась "варварским грабежом" Китая
Видимо, приход к власти новой администрации в Соединенных Штатах вывел противостояние на другой уровень. История знает множество примеров применения санкций со стороны сверхдержав и значимых геополитических игроков по отношению к банановым республикам. Теперь же мы можем наблюдать, как санкции к одной из сверхдержав применяет банановая, а точнее — кукурузная республика.
Разумеется, в Китае понимают, что Украина выступает в этом конфликте дубиной в руках у США. Но это не исключает того, что китайцы эту дубину захотят сломать. Возможности для этого имеются в свете рассмотрения претензий к государству Украина в рамках международного арбитража. Но даже если там не сложится, являясь главным экспортным рынком для Украины, Китай имеет и иные возможности для нанесения ей ущерба. Маловероятно, что столь недружественные действия, пусть и навязанные из Вашингтона, не будут иметь последствий для Киева.
"Мотор Сич" — предприятие с более чем столетней историей, занимающееся разработкой, производством и ремонтом двигателей для самолетов, вертолетов и крылатых ракет, а также выпуском и обслуживанием газотурбинных установок.
В 1990-х оно было приватизировано и оказалось под контролем генерального директора Вячеслава Богуслаева. В 2000-х на фоне роста производства авиатехники в России, а частично и в связи с подписанием контрактов с Китаем и Индией предприятие динамично развивалось. Но после переворота в 2014-м украинские власти запретили военно-техническое сотрудничество с Россией, что стало нокаутом для компании. Объем экспортной выручки сократился более чем втрое — с миллиарда до 300 миллионов долларов.
Административное здание предприятия «Мотор Сич», расположеное на юго-востоке Украины в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 21:08
СБУ раскрыла "планы" иностранцев по уничтожению мощностей "Мотор Сич"
Видимо, отсутствие перспектив у предприятия и побудило Богуслаева продать контрольный пакет акций в 2017 году. Деньги и желание купить завод ожидаемо обнаружились у китайцев, которые до сих испытывают определенные проблемы в авиационном двигателестроении. В итоге они купили то ли 75, то ли 80 процентов акций "Мотор Сич". Но сделка не понравилась американцам, и они руками СБУ и других украинских государственных органов стали ее блокировать.

К лету 2020 года китайские инвесторы попытались решить проблему, заручившись поддержкой украинского олигарха Александра Ярославского взамен на передачу в его номинальное владение части акций. Однако и это проблему не решило — вступить в управление предприятием Украина инвесторам не позволила.

После этого китайские инвесторы обратились в международный арбитраж против государства Украина, требуя взыскания 3,5 миллиарда долларов.
Монумент Независимости Украины - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября 2020, 08:00
"Восточные деспоты" разденут Украину на миллиарды долларов
Еще за несколько дней до ухода Дональда Трампа с поста президента Министерство торговли США включило компанию Skyrizon, которая и выступала основным покупателем акций "Мотор Сич", в Список военных конечных пользователей (MEU). Список MEU предполагает, что экспортерам, реэкспортерам и лицам, передающим товары компаниям из этого списка, для таких действий потребуется лицензия Министерства торговли.

Указания же о действиях Украины в отношении китайских инвесторов были получены уже при новой администрации США. Аккурат 28 января секретарь СНБО Алексей Данилов был вызван на ковер к временному поверенному в делах США на Украине Кристине Квин. И в тот же день появилось решение СНБО о санкциях, введенное в действие указом Зеленского на следующий день.

Нужно заметить, что украинские санкции оказались куда жестче американских. Из несекретной части решения известно, что они введены на три года против гражданина Китая Ван Цзиня (ключевой акционер компании Skyrizon и аффилированных с ней компаний), а также китайских компаний-инвесторов "Мотор Сич": Skyrizon Aircraft Holdings Ltd, Hon Kong Skyrizon Holdings Ltd, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. и Beijing Xinwei Technology Group Co.
Покупатели в торговом центре в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 15:34
На три года. Украина ввела санкции в отношении Китая
Для них предусмотрены такие ограничения:
  • блокировка активов — ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • ограничение торговых операций;
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • полный запрет на совершение сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;
  • запрет осуществления концентраций субъектов хозяйствования.
Для Ван Цзиня также предусмотрен запрет на получение украинской визы. А для компаний из санкционного списка — запрет официальных визитов, заседаний и переговоров.
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 19:07Акценты
Китайские инвесторы наседают на Киев: требуют возмещения убытков
Показательно и то, что указ Зеленского заканчивается указанием проинформировать компетентные органы Евросоюза и США о введенных санкциях. Что выглядит как отчет о выполнении полученного приказа.

Реакция китайцев не заставила себя ждать — публичное обращение инвесторов по поводу санкций появилось уже 30 января. Оно оказалось выдержано в самом жестком тоне: "Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами <…> Со стороны украинского руководства это стало еще одним ярким проявлением постоянного злоупотребления властью <…> Со стороны государства Украина такие действия — это варварский грабеж <…>".

Подобные формулировки в официальном документе с учетом китайских традиций общения — показатель того, что действия украинской стороны довели китайцев до бешенства. Да, речь пока идет не о реакции китайского государства. Но покупка "Мотор Сич", вне всяких сомнений, осуществлялась с ведома и по поручению китайских государственных органов.
Впрочем жесткое обращение не помешало СБУ 31 января ворваться на собрание акционеров "Мотор Сич", которое инициировали китайцы вместе с Ярославским. К слову, получивший от китайцев деньги за свои акции Вячеслав Богуслаев назвал так и не состоявшееся собрание акционеров попыткой рейдерского захвата, встав таким образом на сторону украинских государственных органов. По поводу чего удостоился комментария Ван Дзиня: "Такие заявления — это не просто безудержная жадность и оплата злом за добро, а настоящее предательство и абсолютное отсутствие совести".
Митинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 08:00
Почему Украина еще жива: ее спасает живой товар
По итогам произошедших событий можно утверждать, что контроль над "Мотор Сич" китайским инвесторам не отдадут. Те, в свою очередь, будут стремиться двигать рассмотрение дела о компенсации ущерба в 3,5 миллиарда долларов в международном арбитраже и могут дополнительно обратиться в украинские и международные суды (например, в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Мировом банке). Но суды в любом случае — дело небыстрое. Интереснее, какой будет реакция Китайской Народной Республики, которой Украина в прошлом году поставила товаров на 7,1 миллиарда долларов. Причем большую часть этих товаров составляют зерновые, подсолнечное масло и железная руда, которые Китай при желании легко заместит поставками из других стран. А вот где Украина в случае чего найдет замену емкому китайскому рынку, большой вопрос.
 
Мотор СичВладимир ЗеленскийКитайУкраинаАвторы
 
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