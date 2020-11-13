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Россия рискует так и не получить от Украины три миллиарда долларов долга
Россия рискует так и не получить от Украины три миллиарда долларов долга
На днях появились новости о затянувшемся российско-украинском споре по делу о евробондах на три миллиарда долларов, выпущенных Украиной и выкупленных Россией в... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:00
2020-11-13T08:09
россия
англия
украина
авторы
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На днях появились новости о затянувшемся российско-украинском споре по делу о евробондах на три миллиарда долларов, выпущенных Украиной и выкупленных Россией в декабре 2013 года, долг по которым Украина отказывается признавать. Стало известно о том, что Украина и Россия в первых числах ноября вступили в рассмотрение дела Pakistan International Airline Corporation (PIAC) vs Times Travel (UK) Ltd (дело "Таймс Тревел"), касающегося уточнения определения доктрины принуждения по английскому праву, которое находится в апелляционном производстве в Верховном суде Великобритании. Решение по делу "Таймс Тревел", суть которого имеет мало общего с российско-украинским спором, может повлиять на решение по спору о еврооблигациях между Киевом и Москвой именно в связи с трактовкой доктрины принуждения.Складывается впечатление, что британский суд, который до сих пор не торопился, если не сказать затягивал рассмотрение дела, нашел спасительную соломинку, которая может позволить принять решение по делу о трех миллиардах в пользу Украины, но при этом не разрушить всю систему евробондов, базирующуюся на английском праве.Напомним: трехмиллиардный кредит был предоставлен Россией Украине еще в декабре 2013 года под пять процентов годовых на срок до 20 декабря 2015 года в рамках большой кредитной линии на 15 миллиардов долларов. Украинские евробонды были размещены на Ирландской фондовой бирже и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.После случившегося на Украине в феврале 2014 года переворота всерьез о предоставлении новых траншей говорить не приходилось. Но при этом Украина в течение 2014-го и большей части 2015 года добросовестно обслуживала долг — вплоть до проведения реструктуризации части своего государственного долга, в которой Россия участвовать отказалась. В декабре 2015 года Украина заморозила выплату и самого трехмиллиардного долга, и последнего купона на сумму 75 миллионов долларов.В феврале 2016 года The Law Debenture Trust Corp. (доверитель по выпуску украинских евробондов) в интересах России подал иск к Украине в Высокий суд Лондона.В марте 2017 года Высокий суд Лондона вынес решение по ускоренной процедуре в пользу России (обязал вернуть три миллиарда долга, 75 миллионов купонного платежа, по 674 тысячи долларов за каждый день просрочки и частично возместить судебные издержки), но дал Украине время на апелляцию.Украина подала апелляцию в Апелляционный суд Англии, который к сентябрю 2018 года отклонил три из четырех доводов Украины, на основании которых она отказывалась платить долг. Но обязал провести полноценное разбирательство как раз в отношении аргумента о том, что Россия принудила Украину выпустить евробонды посредством "политического, экономического и финансового давления". В конце 2018 года обе стороны обжаловали решение Апелляционного суда в Верховном суде Великобритании: Россия — оспорив решение Апелляционного суда в целом и украинский довод о "принуждении" в частности, Украина — защищая три аргумента, отклоненные Апелляционным судом. В начале ноября нынешнего года Верховный суд Великобритании как раз приступил к рассмотрению дела "Таймс Тревел", в связи с чем Россия и Украина вступили в его рассмотрение.Суть дела "Таймс Тревел" заключается в следующем. Еще в первом десятилетии нынешнего века ответчик по этому делу, пакистанская международная авиакомпания PIAC, заключила агентский договор с истцом, Times Travel (UK) Ltd (Times Travel). Times Travel, будучи небольшим семейным агентством, продавало билеты для PIAC. В 2012 году Times Travel и ряд других агентов либо инициировали, либо угрожали судебными разбирательствами с целью взыскания сумм, которые, по их мнению, PIAC задолжала им в качестве комиссионных.В сентябре 2012 года PIAC официально уведомила о прекращении существующих агентских договоров и предложила Times Travel новый договор. Новый контракт содержал отказ Times Travel от требований о неуплаченной комиссии в соответствии с предыдущими договоренностями. Times Travel приняло и подписало новый контракт. Но в 2014 году Times Travel подало иск о взыскании неуплаченных комиссионных платежей, которые, по мнению агентства, причитались ему в соответствии с предыдущими договорными условиями. А заодно утверждая, что новый контракт был подписан агентством под принуждением.Как видим, сходство двух описанных споров весьма и весьма отдаленное. И по масштабам, и по сути. И уж точно дело "Таймс Тревел" не касается взаимоотношений заемщика и кредитора. Тем не менее в Верховном суде Великобритании сходство разглядели. И поскольку английское право прецедентное, похоже, собираются применить решение по делу "Таймс Тревел" в качестве прецедента к российско-украинскому спору — как раз в части определения доктрины принуждения.Остается добавить, что в первой инстанции Высокий суд Лондона постановил, что Times Travel имело право расторгнуть договор с PIAC и получить ранее не выплаченные ей комиссионные доходы на том основании, что новый договор был заключен ею под экономическим принуждением. А вот Апелляционный суд удовлетворил апелляцию пакистанцев и решил, что отказавшись ранее от "старых" комиссионных при заключении нового договора, агентство уже не может на них претендовать.Рассмотрение дела "Таймс Тревел" в Верховном суде Великобритании только началось и наверняка растянется на месяцы. Это означает, что решения по спору между Москвой и Киевом в Верховном суде Великобритании не стоит ожидать ранее середины 2021 года, если не в 2022 году. Что само по себе можно считать промежуточным успехом для Украины, которая вновь на длительное время освобождается от обязанности что-либо платить по полученному семь лет назад кредиту. Более того, в зависимости от того, какое решение будет принято, даже если оно будет не в пользу Украины, судебные процедуры могут продолжиться.Для российской стороны ситуация выглядит неприятной в связи с тем, что спор на огромную сумму попадает в зависимость от решения по спору совсем другого характера и гораздо меньших масштабов. Что же касается беспристрастности западного правосудия, то Стокгольмский арбитраж дал о ней отличное представление…Но если все же решение в российско-украинском споре склонится в сторону Москвы, то к концу 2021 года, помимо 3,075 миллиарда основного долга и невыплаченного купона, Украине набежит еще порядка 1,5 миллиарда долларов платежей за просрочку выполнения обязательств. Это абсолютно неподъемная ноша для Украины, сидящей на кредитной игле Запада. Что, впрочем, только увеличивает шансы принятия Лондоном политического решения в интересах своего клиента.
https://ria.ru/20201106/sud-1583407773.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/1583376752.html
https://ria.ru/20191209/1562180125.html
https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801273.html
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2020
Сергей Левченко
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Сергей Левченко
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, англия, украина, авторы

Россия рискует так и не получить от Украины три миллиарда долларов долга

08:00 13.11.2020 (обновлено: 08:09 13.11.2020)
 
© AFP 2020 / Sergei SupinskyЖенщина на площади Независимости в Киеве
Женщина на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AFP 2020 / Sergei Supinsky
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Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
На днях появились новости о затянувшемся российско-украинском споре по делу о евробондах на три миллиарда долларов, выпущенных Украиной и выкупленных Россией в декабре 2013 года, долг по которым Украина отказывается признавать.
Стало известно о том, что Украина и Россия в первых числах ноября вступили в рассмотрение дела Pakistan International Airline Corporation (PIAC) vs Times Travel (UK) Ltd (дело "Таймс Тревел"), касающегося уточнения определения доктрины принуждения по английскому праву, которое находится в апелляционном производстве в Верховном суде Великобритании. Решение по делу "Таймс Тревел", суть которого имеет мало общего с российско-украинским спором, может повлиять на решение по спору о еврооблигациях между Киевом и Москвой именно в связи с трактовкой доктрины принуждения.
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 17:00
Суд Великобритании отложил решение по делу о долге Украины перед Россией
Складывается впечатление, что британский суд, который до сих пор не торопился, если не сказать затягивал рассмотрение дела, нашел спасительную соломинку, которая может позволить принять решение по делу о трех миллиардах в пользу Украины, но при этом не разрушить всю систему евробондов, базирующуюся на английском праве.
Напомним: трехмиллиардный кредит был предоставлен Россией Украине еще в декабре 2013 года под пять процентов годовых на срок до 20 декабря 2015 года в рамках большой кредитной линии на 15 миллиардов долларов. Украинские евробонды были размещены на Ирландской фондовой бирже и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.
После случившегося на Украине в феврале 2014 года переворота всерьез о предоставлении новых траншей говорить не приходилось. Но при этом Украина в течение 2014-го и большей части 2015 года добросовестно обслуживала долг — вплоть до проведения реструктуризации части своего государственного долга, в которой Россия участвовать отказалась. В декабре 2015 года Украина заморозила выплату и самого трехмиллиардного долга, и последнего купона на сумму 75 миллионов долларов.
В феврале 2016 года The Law Debenture Trust Corp. (доверитель по выпуску украинских евробондов) в интересах России подал иск к Украине в Высокий суд Лондона.
В марте 2017 года Высокий суд Лондона вынес решение по ускоренной процедуре в пользу России (обязал вернуть три миллиарда долга, 75 миллионов купонного платежа, по 674 тысячи долларов за каждый день просрочки и частично возместить судебные издержки), но дал Украине время на апелляцию.
Требуй, не требуй, а долги Украине отдать нечем - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 14:45Актуально
Требуй, не требуй, а долги Украине отдать нечем
Украина подала апелляцию в Апелляционный суд Англии, который к сентябрю 2018 года отклонил три из четырех доводов Украины, на основании которых она отказывалась платить долг. Но обязал провести полноценное разбирательство как раз в отношении аргумента о том, что Россия принудила Украину выпустить евробонды посредством "политического, экономического и финансового давления".
В конце 2018 года обе стороны обжаловали решение Апелляционного суда в Верховном суде Великобритании: Россия — оспорив решение Апелляционного суда в целом и украинский довод о "принуждении" в частности, Украина — защищая три аргумента, отклоненные Апелляционным судом.

Верховный суд приступил к рассмотрению дела в декабре 2019 года, но решение так и не вынес. Зато еще летом довел до сведения Москвы и Киева, что российско-украинский спор будет рассмотрен только после вынесения решения по делу "Таймс Тревел". Решение по нему должно будет уточнить некоторые аспекты правовой доктрины принуждения в английском праве, что может иметь влияние на российско-украинский спор. В связи с чем рассмотрение дела о трех миллиардах было очередной раз перенесено.

В начале ноября нынешнего года Верховный суд Великобритании как раз приступил к рассмотрению дела "Таймс Тревел", в связи с чем Россия и Украина вступили в его рассмотрение.
Суть дела "Таймс Тревел" заключается в следующем.
Еще в первом десятилетии нынешнего века ответчик по этому делу, пакистанская международная авиакомпания PIAC, заключила агентский договор с истцом, Times Travel (UK) Ltd (Times Travel). Times Travel, будучи небольшим семейным агентством, продавало билеты для PIAC. В 2012 году Times Travel и ряд других агентов либо инициировали, либо угрожали судебными разбирательствами с целью взыскания сумм, которые, по их мнению, PIAC задолжала им в качестве комиссионных.
В сентябре 2012 года PIAC официально уведомила о прекращении существующих агентских договоров и предложила Times Travel новый договор. Новый контракт содержал отказ Times Travel от требований о неуплаченной комиссии в соответствии с предыдущими договоренностями. Times Travel приняло и подписало новый контракт. Но в 2014 году Times Travel подало иск о взыскании неуплаченных комиссионных платежей, которые, по мнению агентства, причитались ему в соответствии с предыдущими договорными условиями. А заодно утверждая, что новый контракт был подписан агентством под принуждением.
Как видим, сходство двух описанных споров весьма и весьма отдаленное. И по масштабам, и по сути. И уж точно дело "Таймс Тревел" не касается взаимоотношений заемщика и кредитора.
Высокий суд правосудия Англии - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 18:54
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда
Тем не менее в Верховном суде Великобритании сходство разглядели. И поскольку английское право прецедентное, похоже, собираются применить решение по делу "Таймс Тревел" в качестве прецедента к российско-украинскому спору — как раз в части определения доктрины принуждения.
Остается добавить, что в первой инстанции Высокий суд Лондона постановил, что Times Travel имело право расторгнуть договор с PIAC и получить ранее не выплаченные ей комиссионные доходы на том основании, что новый договор был заключен ею под экономическим принуждением. А вот Апелляционный суд удовлетворил апелляцию пакистанцев и решил, что отказавшись ранее от "старых" комиссионных при заключении нового договора, агентство уже не может на них претендовать.
Рассмотрение дела "Таймс Тревел" в Верховном суде Великобритании только началось и наверняка растянется на месяцы. Это означает, что решения по спору между Москвой и Киевом в Верховном суде Великобритании не стоит ожидать ранее середины 2021 года, если не в 2022 году. Что само по себе можно считать промежуточным успехом для Украины, которая вновь на длительное время освобождается от обязанности что-либо платить по полученному семь лет назад кредиту. Более того, в зависимости от того, какое решение будет принято, даже если оно будет не в пользу Украины, судебные процедуры могут продолжиться.
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 05:05
Депутат Рады пожаловался на унижение Украины со стороны МВФ
Для российской стороны ситуация выглядит неприятной в связи с тем, что спор на огромную сумму попадает в зависимость от решения по спору совсем другого характера и гораздо меньших масштабов. Что же касается беспристрастности западного правосудия, то Стокгольмский арбитраж дал о ней отличное представление…
Но если все же решение в российско-украинском споре склонится в сторону Москвы, то к концу 2021 года, помимо 3,075 миллиарда основного долга и невыплаченного купона, Украине набежит еще порядка 1,5 миллиарда долларов платежей за просрочку выполнения обязательств. Это абсолютно неподъемная ноша для Украины, сидящей на кредитной игле Запада.
Что, впрочем, только увеличивает шансы принятия Лондоном политического решения в интересах своего клиента.
 
РоссияАнглияУкраинаАвторы
 
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