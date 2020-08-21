https://ria.ru/20200821/ukraina-1576045900.html

Украина провела фантастическую сделку, выкупив свои списанные долги

Министерство финансов Украины на днях объявило об успешном завершении выкупа на открытом рынке примерно десяти процентов от общей условной суммы своих... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T08:00

2020-08-21T08:00

2020-08-21T09:57

наталия яресько

министерство финансов украины

арсений яценюк

украина

авторы

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<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Министерство финансов Украины</a> на днях объявило об успешном завершении выкупа на открытом рынке примерно десяти процентов от общей условной суммы своих ВВП-варрантов — ценных бумаг, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга государства в 2015 году, доходность которых привязана к росту ВВП, а срок действия истекает 31 мая 2040-го.Анекдотичность ситуации заключается в том, что в 2015 году, сообщая об условиях реструктуризации, и <a href="https://mof.gov.ua/uk/news/ukraina-ta-specialnij-komitet-kreditoriv-pogodili-poperedni-umovi-dlja-restrukturizacii-derzhavnih-ta-garantovanih-derzhavoju-%D1%94vroobligacij" target="_blank">Министерство финансов Украины</a>, и вроде бы серьезные СМИ, например <a href="https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/08/150827_ru_s_ukraine_debt_restructurisation" target="_blank">BBC</a>, радостно вещали о списании 20 процентов украинского государственного долга, безбожно завышая сумму мнимого списания еще и в абсолютном выражении: в частности, указанные два источника писали о 3,8 и даже о четырех миллиардах долларов прощенных долгов. По факту в 2015-м никакого списания долгов для Украины не произошло. Более того, разумные люди изначально говорили, что американская гражданка <a href="http://ria.ru/person_Natalja_JAresko_2/" target="_blank" data-auto="true">Наталия Яресько</a> идет на должность министра финансов исключительно с целью проведения правильной реструктуризации украинских долгов. Правильной — с точки зрения их держателей. Прежде всего американской компании по управлению активами <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Franklin_Templeton" target="_blank">Franklin Templeton</a>, в 2013-м (то есть еще до Майдана) и частично в 2014 году сосредоточившей у себя львиную долю украинских евробондов на сумму почти восемь миллиардов долларов. Кстати, решив эту задачу, госпожа Яресько не только ушла с должности министра финансов Украины, но и вскорости получила новую задачу — помогать подобным образом Пуэрто-Рико. Куда немедленно и отправилась.А вот Незалежная теперь вынуждена либо два десятка лет безропотно платить по выпущенным в рамках реструктуризации ценным бумагам, либо потихоньку их выкупать. Но и в том, и в другом случае это обернется дополнительным бременем для украинского бюджета.Условия реструктуризации, о которых писали в 2015 году и украинские, и европейские СМИ, и даже официальный сайт Министерства финансов, выглядели достаточно выгодными для Киева. Хотя после инспирированного Западом переворота Украина вполне могла претендовать на объявление дефолта и получение куда более выгодных условий реструктуризации. Но не для того же он был осуществлен. В версии глашатаев перемог условия выглядели так:То есть списание 20 процентов долгов в размере почти четырех миллиардов долларов Украина якобы обменяла на повышение ставки купона на 0,53 процентных пункта."Такого списания не получала ни одна страна. Это максимум из максимумов, которые можно было получить", — заявил тогда премьер <a href="http://ria.ru/person_Arsenijj_JAcenjuk/" target="_blank" data-auto="true">Арсений Яценюк</a>. И это было правдой, если оценивать ситуацию с точки зрения кредиторов.Во-первых, даже мнимого списания 3,8 миллиарда долларов не было, поскольку Россия отказалась участвовать в реструктуризации украинских евробондов на три миллиарда. Как известно, судебные разбирательства по этому долгу продолжаются в Лондоне до сих пор и всячески затягиваются английским судом. Без этих денег якобы списанная сумма уменьшилась до 3,2 миллиарда долларов.А во-вторых, в СМИ почти никто не упомянул, а возглавляемое Яресько министерство максимально мутно написало о еще одном условии — выпуске в обмен на якобы списанную сумму новых ценных бумаг. Так называемого инструмента восстановления стоимости (Value Recovery Instrument — VRI, или ВВП-варранты), который был передан кредиторам. Другими словами, имело место не списание долга, а обмен 20 процентов "старого" украинского долга на новые украинские ценные бумаги — ВВП-варранты.VRI были оформлены на таких условиях:Стоит заметить, что 125,4 миллиарда долларов украинский ВВП превысил уже в 2018 году. А первые выплаты по ВВП-варрантам, которые должны состояться в 2021-м, привязаны к росту ВВП в 2019 году.В 2019-м рост ВВП превысил необходимый порог в три процента, составив 3,2 процента. А в долларовом эквиваленте ВВП благодаря дикой валютно-курсовой политике Национального банка, приведшей к искусственному укреплению гривны, составил почти 154 миллиарда долларов. Таким образом, первые 50 миллионов долларов по "списанным" долгам Украине в ближайшем будущем придется заплатить.Пятьдесят миллионов — сумма, конечно, не критичная, а по итогам 2020 года выплат явно не будет в связи с обвалом экономики. Но ведь весь этот праздник жизни будет продолжаться целых 20 лет! При этом, с учетом инфляции самого доллара, рассчитывать на то, что Украина не будет платить из-за слишком низкого ВВП, не приходится. Любой выход роста экономики за пределы трех процентов будет стоить ей денег. Причем условия выписаны так иезуитски, что рост свыше четырех процентов становится невыгоден любому действующему правительству. Через государственный бюджет на Украине перераспределяется 25 процентов ВВП, а платить правительству за каждый лишний процент роста свыше четырех процентов нужно будет по 40 процентов.Собственно, поэтому и встал вопрос о выкупе ВВП-варрантов — чтобы сорваться с того долгового крючка, на который страну посадила Наталия Яресько.Но и тут украинская сторона действует оригинально.В последние недели ВВП-варранты котировались по курсу чуть дороже 86 процентов от номинальной суммы. То есть бумаги номинальной стоимостью в 320 миллионов долларов были выкуплены за 275 миллионов.То есть момент выбран не так чтобы очень удачно.Но и это не все. Ведь нужно еще учитывать, за какие именно деньги осуществляется этот выкуп. Ведь в глубоко дефицитном украинском бюджете денег на такую роскошь нет. Половину доходов бюджета и так направляют на обслуживание и погашение государственного долга — без учета ВВП-варрантов. Ну а чтобы бюджет сбалансировать, берутся новые и новые кредиты: и у международных финансовых организаций (под низкие проценты, но с условием политических и экономических уступок), и на коммерческом рынке. Первые тратить на выкуп ВВП-варрантов никто не позволит. Поэтому выкуп производится за счет коммерческих займов. И недаром десять процентов ВВП-варрантов были выкуплены в течение двух недель после размещения Украиной евробондов на два миллиарда долларов.Но фишка в том, что размещены они были под 7,253 процента годовых. Что даже выше, чем средневзвешенная ставка украинского долга, который реструктуризировался в 2015 году, — она составляла 7,22 процента. При этом, напомним, 80 процентов долга было переоформлено под еще большую ставку — 7,75 процента. Даже выкуп ВВП-варрантов по цене несколько ниже номинала не компенсирует полностью потерь Украины от такой реструктуризации. На фоне же заявлений о начавшемся выкупе бумаги могут еще и прибавить в цене, и тогда потери только вырастут.Проведенная в 2015 году реструктуризация была чистейшей аферой, явно невыгодной Украине. И спустя пять лет стало очевидно неизбежное для любых перемог постмайданной Украины: перемога опять обратилась в зраду.

https://ria.ru/20200802/1575258571.html

https://ria.ru/20200723/1574735561.html

https://ria.ru/20200711/1574162718.html

https://ria.ru/20200718/1574506913.html

mka78 Ясно одно...наши 3 млд они точно списали 119

Андрей Дашков Все похоже на корпорацию, никакого отношения к народу Украины нет.. 67

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

наталия яресько, министерство финансов украины, арсений яценюк, украина, авторы