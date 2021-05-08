https://ria.ru/20210508/putin-1731475701.html

Путин поздравил страны СНГ с 76-летием Победы

Путин поздравил страны СНГ с 76-летием Победы

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана,... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T12:10

2021-05-08T12:10

2021-05-08T13:21

белоруссия

россия

день победы

снг

владимир путин

грузия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731110885_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_40243ddbbf164d82f44f176f0226dce3.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии, а также народы Грузии и Украины.В поздравлении с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне он отметил, что в странах бывшего СССР с особой гордостью и благодарностью чтят подвиг отцов и дедов, которые мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.Он призвал решительно противостоять попыткам исказить историю, пересмотреть итоги войны и оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками.По мнению российского лидера, традиции братской дружбы и взаимовыручки остаются незыблемой основой для развития конструктивных добрососедских отношений.В заключение Путин передал благодарность всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия и долголетия.

белоруссия

россия

грузия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, россия, день победы, снг, владимир путин, грузия, украина