Путин поздравил страны СНГ с 76-летием Победы
"Сегодня наш моральный долг — бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет", — подчеркнул глава российского государства.
"Комбат" Макса Альперта — одна из самых выразительных и эмоциональных фотографий Великой Отечественной войны, ставшая символом героизма. На снимке 1942 года младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко вместо раненого командира роты поднимает бойцов в контратаку.
"Комбат" Макса Альперта — одна из самых выразительных и эмоциональных фотографий Великой Отечественной войны, ставшая символом героизма. На снимке 1942 года младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко вместо раненого командира роты поднимает бойцов в контратаку.
Мастер фоторепортажа Макс Альперт в годы войны работал на фронте и в тылу. Кадр под названием "В родное село" он сделал в Орловской области. Женщины с детьми возвращаются домой по разбитой дороге, не зная, что их ждет в родных местах.
Мастер фоторепортажа Макс Альперт в годы войны работал на фронте и в тылу. Кадр под названием "В родное село" он сделал в Орловской области. Женщины с детьми возвращаются домой по разбитой дороге, не зная, что их ждет в родных местах.
"От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С "лейкой" и с блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы прошли..." — написал в 1943 году о военных корреспондентах Константин Симонов.
"От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С "лейкой" и с блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы прошли..." — написал в 1943 году о военных корреспондентах Константин Симонов.
"Первый день войны". Фотограф Евгений Халдей 22 июня 1941 года приехал в Москву и по дороге с вокзала запечатлел исторический момент: жители столицы прямо на улице слушали сообщение по радио о вероломном нападении фашистской Германии.
"Первый день войны". Фотограф Евгений Халдей 22 июня 1941 года приехал в Москву и по дороге с вокзала запечатлел исторический момент: жители столицы прямо на улице слушали сообщение по радио о вероломном нападении фашистской Германии.
Война — это не только атаки и сражения, но и "Мирные воспоминания". Кадр с таким названием прославил фотографа Якова Рюмкина, который воевал с первого до последнего дня Великой Отечественной и самые известные свои снимки сделал в Сталинграде.
Война — это не только атаки и сражения, но и "Мирные воспоминания". Кадр с таким названием прославил фотографа Якова Рюмкина, который воевал с первого до последнего дня Великой Отечественной и самые известные свои снимки сделал в Сталинграде.
И все же главные события разворачивались на фронте, и военные фотокорреспонденты вместе с солдатами шли в атаку и участвовали в штурмах.
"Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Северный Кавказ". Фото Макса Альперта.
И все же главные события разворачивались на фронте, и военные фотокорреспонденты вместе с солдатами шли в атаку и участвовали в штурмах.
"Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Северный Кавказ". Фото Макса Альперта.
Фотограф Евгений Халдей все 1418 дней войны прошел с камерой от Мурманска до Берлина. Участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии.
Фотограф Евгений Халдей все 1418 дней войны прошел с камерой от Мурманска до Берлина. Участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии.
Всеволод Тарасевич с 1934 года жил в Ленинграде и в годы войны вел фотодневник блокады.
На снимке: жители осажденного города возле разбитого водопровода на обледенелой улице.
Всеволод Тарасевич с 1934 года жил в Ленинграде и в годы войны вел фотодневник блокады.
На снимке: жители осажденного города возле разбитого водопровода на обледенелой улице.
Фоторепортер Анатолий Гаранин в Великую Отечественную работал в газете "Фронтовая иллюстрация", снимал боевые действия и быт красноармейцев.
На фото: танковый полк перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.
Фоторепортер Анатолий Гаранин в Великую Отечественную работал в газете "Фронтовая иллюстрация", снимал боевые действия и быт красноармейцев.
На фото: танковый полк перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.
Знаменитый кадр Гаранина "Смерть солдата", напоминающий о хрупкости мира и о том, какой ценой он оплачен, относится к редчайшим документам фронтового репортажа.
Знаменитый кадр Гаранина "Смерть солдата", напоминающий о хрупкости мира и о том, какой ценой он оплачен, относится к редчайшим документам фронтового репортажа.
Гаранин в своих работах нередко обращал внимание на жизнь в тылу и людей, не щадивших себя ради мирного будущего.
Гаранин в своих работах нередко обращал внимание на жизнь в тылу и людей, не щадивших себя ради мирного будущего.
Лучшие кадры фотографа несут в себе суровую правду о войне.
На фото: мать укрывает ребенка во время обстрела. Деревня Красная Слобода, Брянский фронт, 1941 год.
Лучшие кадры фотографа несут в себе суровую правду о войне.
На фото: мать укрывает ребенка во время обстрела. Деревня Красная Слобода, Брянский фронт, 1941 год.
Анатолий Гаранин отдал фотоискусству 57 лет жизни. Его архив хранится в МИА "Россия сегодня".
Анатолий Гаранин отдал фотоискусству 57 лет жизни. Его архив хранится в МИА "Россия сегодня".
Снимки одного из главных фотографов Великой Отечественной войны Евгения Халдея знает без преувеличения весь мир. Во время Нюрнбергского процесса его работы служили доказательствами преступлений фашизма.
Снимки одного из главных фотографов Великой Отечественной войны Евгения Халдея знает без преувеличения весь мир. Во время Нюрнбергского процесса его работы служили доказательствами преступлений фашизма.
Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. Фото Евгения Халдея.
Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. Фото Евгения Халдея.
Фотограф Макс Альперт во время войны побывал на Кавказе и Украине, в Белоруссии, Польше и Чехословакии. Он умел схватить самую суть события и в одном кадре выразить всю боль и весь страх, которые только можно испытать.
На фото: белорусская деревня, дотла сожженная гитлеровцами.
Фотограф Макс Альперт во время войны побывал на Кавказе и Украине, в Белоруссии, Польше и Чехословакии. Он умел схватить самую суть события и в одном кадре выразить всю боль и весь страх, которые только можно испытать.
На фото: белорусская деревня, дотла сожженная гитлеровцами.
Работы фронтовых фотографов стали настоящими документами эпохи. Один из них — пленные немцы в Подмосковье, декабрь 1941 года. Кадр Анатолия Гаранина.
Работы фронтовых фотографов стали настоящими документами эпохи. Один из них — пленные немцы в Подмосковье, декабрь 1941 года. Кадр Анатолия Гаранина.
Марк Марков-Гринберг в первые дни войны ушел на фронт рядовым, с 1943 года был фоторепортером газеты "Слово бойца". Внимательный и вдумчивый, он подмечал мельчайшие детали и умел добиться максимального воздействия на зрителя.
Марк Марков-Гринберг в первые дни войны ушел на фронт рядовым, с 1943 года был фоторепортером газеты "Слово бойца". Внимательный и вдумчивый, он подмечал мельчайшие детали и умел добиться максимального воздействия на зрителя.
Фоторепортажи Маркова-Гринберга убеждали, поражали, его героям невозможно было не сопереживать.
Брянский фронт. На учениях. Танк переходит окоп с солдатами. Фото Марка Маркова-Гринберга.
Фоторепортажи Маркова-Гринберга убеждали, поражали, его героям невозможно было не сопереживать.
Брянский фронт. На учениях. Танк переходит окоп с солдатами. Фото Марка Маркова-Гринберга.
Многие фотографии военных корреспондентов стали классикой и вошли в учебники и энциклопедии в качестве иллюстраций.
Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. Фото Евгения Халдея.
Многие фотографии военных корреспондентов стали классикой и вошли в учебники и энциклопедии в качестве иллюстраций.
Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. Фото Евгения Халдея.
Советские автоматчики ведут бой на Графской пристани. Автор фото — Евгений Халдей.
Советские автоматчики ведут бой на Графской пристани. Автор фото — Евгений Халдей.
Участница Великой Отечественной войны Мария Шальнева в мае 1945 года направляла военную технику, двигавшуюся по Александерплац в Берлине. В одной из машин ехал фотограф Евгений Халдей. Мгновение — и улыбчивая девушка стала "Регулировщицей Победы".
Участница Великой Отечественной войны Мария Шальнева в мае 1945 года направляла военную технику, двигавшуюся по Александерплац в Берлине. В одной из машин ехал фотограф Евгений Халдей. Мгновение — и улыбчивая девушка стала "Регулировщицей Победы".
Исторический Парад Победы 1945 года и сегодня ассоциируется со снимком Макса Альперта: знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений, падают к стенам Кремля в знак поражения агрессора.
Исторический Парад Победы 1945 года и сегодня ассоциируется со снимком Макса Альперта: знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений, падают к стенам Кремля в знак поражения агрессора.
А начало войны — с лучами прожекторов на фотографии Анатолия Гаранина, освещающими небо над Москвой в июне 1941 года. Никто и предположить не мог, какое страшное четырехлетие они предвещают.
А начало войны — с лучами прожекторов на фотографии Анатолия Гаранина, освещающими небо над Москвой в июне 1941 года. Никто и предположить не мог, какое страшное четырехлетие они предвещают.
Кадр "Знамя над Рейхстагом", созданный в мае 1945 года, стал настоящим символом Победы. Фотограф Евгений Халдей начал готовиться к съемке еще дома, в Москве. Красное полотнище сшил из скатерти, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг. Один из бойцов встал на самый край крыши, а другой держал его за сапоги.
Кадр "Знамя над Рейхстагом", созданный в мае 1945 года, стал настоящим символом Победы. Фотограф Евгений Халдей начал готовиться к съемке еще дома, в Москве. Красное полотнище сшил из скатерти, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг. Один из бойцов встал на самый край крыши, а другой держал его за сапоги.
"Комбат" Макса Альперта — одна из самых выразительных и эмоциональных фотографий Великой Отечественной войны, ставшая символом героизма. На снимке 1942 года младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко вместо раненого командира роты поднимает бойцов в контратаку.
Мастер фоторепортажа Макс Альперт в годы войны работал на фронте и в тылу. Кадр под названием "В родное село" он сделал в Орловской области. Женщины с детьми возвращаются домой по разбитой дороге, не зная, что их ждет в родных местах.
"От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С "лейкой" и с блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы прошли..." — написал в 1943 году о военных корреспондентах Константин Симонов.
"Первый день войны". Фотограф Евгений Халдей 22 июня 1941 года приехал в Москву и по дороге с вокзала запечатлел исторический момент: жители столицы прямо на улице слушали сообщение по радио о вероломном нападении фашистской Германии.
Война — это не только атаки и сражения, но и "Мирные воспоминания". Кадр с таким названием прославил фотографа Якова Рюмкина, который воевал с первого до последнего дня Великой Отечественной и самые известные свои снимки сделал в Сталинграде.
И все же главные события разворачивались на фронте, и военные фотокорреспонденты вместе с солдатами шли в атаку и участвовали в штурмах.
"Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Северный Кавказ". Фото Макса Альперта.
Фотограф Евгений Халдей все 1418 дней войны прошел с камерой от Мурманска до Берлина. Участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии.
Всеволод Тарасевич с 1934 года жил в Ленинграде и в годы войны вел фотодневник блокады.
На снимке: жители осажденного города возле разбитого водопровода на обледенелой улице.
Фоторепортер Анатолий Гаранин в Великую Отечественную работал в газете "Фронтовая иллюстрация", снимал боевые действия и быт красноармейцев.
На фото: танковый полк перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.
Знаменитый кадр Гаранина "Смерть солдата", напоминающий о хрупкости мира и о том, какой ценой он оплачен, относится к редчайшим документам фронтового репортажа.
Гаранин в своих работах нередко обращал внимание на жизнь в тылу и людей, не щадивших себя ради мирного будущего.
Лучшие кадры фотографа несут в себе суровую правду о войне.
На фото: мать укрывает ребенка во время обстрела. Деревня Красная Слобода, Брянский фронт, 1941 год.
Анатолий Гаранин отдал фотоискусству 57 лет жизни. Его архив хранится в МИА "Россия сегодня".
Снимки одного из главных фотографов Великой Отечественной войны Евгения Халдея знает без преувеличения весь мир. Во время Нюрнбергского процесса его работы служили доказательствами преступлений фашизма.
Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. Фото Евгения Халдея.
Фотограф Макс Альперт во время войны побывал на Кавказе и Украине, в Белоруссии, Польше и Чехословакии. Он умел схватить самую суть события и в одном кадре выразить всю боль и весь страх, которые только можно испытать.
На фото: белорусская деревня, дотла сожженная гитлеровцами.
Работы фронтовых фотографов стали настоящими документами эпохи. Один из них — пленные немцы в Подмосковье, декабрь 1941 года. Кадр Анатолия Гаранина.
Марк Марков-Гринберг в первые дни войны ушел на фронт рядовым, с 1943 года был фоторепортером газеты "Слово бойца". Внимательный и вдумчивый, он подмечал мельчайшие детали и умел добиться максимального воздействия на зрителя.
Фоторепортажи Маркова-Гринберга убеждали, поражали, его героям невозможно было не сопереживать.
Брянский фронт. На учениях. Танк переходит окоп с солдатами. Фото Марка Маркова-Гринберга.
Многие фотографии военных корреспондентов стали классикой и вошли в учебники и энциклопедии в качестве иллюстраций.
Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. Фото Евгения Халдея.
Советские автоматчики ведут бой на Графской пристани. Автор фото — Евгений Халдей.
Участница Великой Отечественной войны Мария Шальнева в мае 1945 года направляла военную технику, двигавшуюся по Александерплац в Берлине. В одной из машин ехал фотограф Евгений Халдей. Мгновение — и улыбчивая девушка стала "Регулировщицей Победы".
Исторический Парад Победы 1945 года и сегодня ассоциируется со снимком Макса Альперта: знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений, падают к стенам Кремля в знак поражения агрессора.
А начало войны — с лучами прожекторов на фотографии Анатолия Гаранина, освещающими небо над Москвой в июне 1941 года. Никто и предположить не мог, какое страшное четырехлетие они предвещают.
Кадр "Знамя над Рейхстагом", созданный в мае 1945 года, стал настоящим символом Победы. Фотограф Евгений Халдей начал готовиться к съемке еще дома, в Москве. Красное полотнище сшил из скатерти, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг. Один из бойцов встал на самый край крыши, а другой держал его за сапоги.